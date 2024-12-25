В Казахстане создан "Оператор единой системы учета игорного бизнеса"

14:41 26.12.2024

Правительство приняло постановление от 20 декабря 2024 года "О создании товарищества с ограниченной ответственностью "Оператор единой системы учета", сообщает Zakon.kz.

Создать товарищество с ограниченной ответственностью "Оператор единой системы учета" (далее – товарищество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале, говорится в тексте.



Основным предметом деятельности оператора определено обеспечение функционирования единой системы учета в соответствии с законом "Об игорном бизнесе".



Уставный капитал товарищества будет сформирован за счет республиканского имущества, находящегося на балансе Министерства туризма и спорта.



Напомним, в статье 12-2 указанного закона установлено, что работу единой системы учета обеспечивает юридическое лицо, определенное уполномоченным органом в соответствии с утвержденными правилами и квалификационными требованиями.



К юридическому лицу, обеспечивающему функционирование единой системы учета, предъявляются следующие требования:



наличие программно-технических средств, позволяющих осуществлять функции единой системы учета, сервера которых размещены в Казахстане;

прохождение учетной регистрации на предоставление платежных услуг в Национальном банке РК или наличие лицензии на проведение банковских операций.



Не могут выступать в качестве юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, юридические лица:



не зарегистрированные на территории РК;

включенные в перечень организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

имеющие неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенные уполномоченным органом в Единый реестр должников;

учредителями (участниками) или исполнительным органом, или аффилированным лицом которых являются лица, имеющие не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость за преступления в сфере экономической деятельности либо умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, или лица, включенные в перечень лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Для чего нужна Единая система учета



Законом установлено, что в Казахстане запрещен прием наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, между участником пари и букмекерской конторой или тотализатором, включая выплату выигрыша, без участия единой системы учета.



Единая система учета обязана отказать в приеме или осуществлении наличных и безналичных платежей, в том числе с использованием электронных денег, от либо в пользу лица, находящегося в списке лиц, ограниченных в участии в азартных играх или пари.



Мы рассказывали, какие сведения об игроках будут передавать тотализаторы и букмекерские конторы в органы по финмониторингу.



Элина Черногрицкая