Сунниты против алавитов. Армия "Новой Сирии" пытается захватить Тартус

14:44 26.12.2024

- Сирийские силы безопасности в четверг приступили к операции в провинции Тартус на западе страны против вооруженных формирований, лояльных покинувшему пост президента Сирии Башару Асаду, сообщает телерадиоканал LBCI.



По данным местных СМИ, в ходе операции удалось "нейтрализовать некоторое число" противников новой сирийской администрации. Также поступала информация о задержаниях ряда лиц.



Ранее сообщалось, что 14 сотрудников МВД погибли в Сирии в ходе столкновений с силами администрации экс-президента Асада. Местом столкновений стала сельская местность за пределами города Тартус.



Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря объявила о захвате Дамаска и начала формирование переходных органов власти.