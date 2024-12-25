Парламент Киргизии ввел штрафы (20 тыс сомов) за ношение одежды, закрывающей лицо

14:55 26.12.2024

Парламент Киргизии одобрил введение штрафов за ношение одежды, закрывающей лицо и не позволяющей идентифицировать человека. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщило издание AKIpress.



Штрафом будет облагаться ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, за исключением, когда ее необходимо носить из-за работы или по медицинским показаниям.



Нарушение будет наказываться штрафом в размере 20 тыс. сомов (около 23 тыс. рублей).



Как передавало ИА Регнум, 3 июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в регионе. Решение принималось с учетом заключения, вынесенного отделом фетв. По информации организации, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.



Координационный центр мусульман Северного Кавказа заключил, что в России в современных условиях ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов вредит мусульманам, а также угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.