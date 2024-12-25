 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Над Запорожьем сбит F-16 "на исходной позиции для нанесения ракетного удара"
19:04 26.12.2024

Вооруженные силы (ВС) России сбили американский истребитель четвертого поколения F-16, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) западными странами. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, самолет противника готовился нанести ракетный удар по Запорожской области, однако был сбит.

"Самолет F-16 был на исходной позиции для нанесения ракетного удара по региону, он был сбит", - сказал Рогов.

Министерство обороны России эту информацию пока не прокомментировало.

F-16 могли уничтожить при массированном ударе по Украине
Несколькими днями ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные могли уничтожить другой украинский F-16 при массированном ударе по Украине, который был нанесен 20 декабря.

"По сведениям, которыми я располагаю, в окрестностях аэродрома Борисполь горят склады с вооружением и техникой. Есть данные, что, вполне возможно, там есть F-16", - сообщил он.

Минобороны эту информацию также не подтверждало.

Аналитики предупреждали об использовании ВСУ F-16 для наступления на российский регион
В декабре появилась информация о том, что украинские военные могут использовать истребители F-16 при попытке наступления на российский регион. Мнение о том, что ВСУ могут перейти в наступление в ближайшее время, высказал ряд аналитиков, опрошенных журналистами.

"Некоторые аналитики предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перейдут в наступление на один из российских регионов в ближайшие недели", - сообщило РИА Новости.

Уточнялось, что в таком случае ВСУ могут использовать F-16 для нанесения ударов управляемыми ракетами по важным целям на поле боя.

Российским военным пообещали вознаграждение за сбитый F-16
Российская компания "ФОРЭС" в июле этого года объявила о вознаграждении за сбитый F-16. Заместитель исполнительного директора компании Илья Потанин заявил, что военнослужащий, первый сбивший американский истребитель F-16, получит 15 миллионов рублей. При этом, уточнил он, за другие сбитые истребители производства США военных также будут премировать.

"Поощрение будет и за уничтожение боевых самолетов F-15 и F-16. Вознаграждение за первый составит 15 млн рублей", - заверил он.

Первый украинский F-16 мог быть сбит в августе
Первый переданный ВСУ истребитель F-16 мог быть уничтожен во время удара по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области в августе 2024 года. О нанесении удара по Староконстантинову сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

В западных странах заявили, что истребитель могли уничтожить Вооруженные силы Украины, а не России. Так, бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон пошутил, что президент Украины Владимир Зеленский мог приказать сбить американский истребитель F-16, чтобы получить от России вознаграждение за его уничтожение.

"Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16", - сказал он.

В свою очередь, бывший служащий авиации Военно-морских сил Франции и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман заявил, что истребитель F-16, вероятнее всего, сбила украинская система противовоздушной обороны, которую Киев получил не от США. По его словам, не все системы противовоздушной обороны на Украине "были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель".

Источник - лента.ру
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