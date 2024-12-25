Глава ВОЗ Гебрейесус попал под израильский удар по аэропорту в йеменской столице Сана. Не попали.., а жаль

20:09 26.12.2024

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус попал под израильский удар по аэропорту в йеменской столице Сана. Об этом РИА Новости сообщил источник в аэропорту.



"Авиаудар Израиля по международному аэропорту Саны произошел в то время, когда директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус готовился сесть на частный самолет ООН и покинуть Сану", - сказал собеседник агентства, отметив, что глава организации остался жив.