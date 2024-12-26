Доблестная Сороковая: идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, - Александр Проханов

00:08 27.12.2024

идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, ее причинах, ведении и итогах



В конце декабря 1979 года тяжелые советские транспорты перемахнули ледники Гиндукуша и приземлились на кабульском аэродроме. И десантники, высаживаясь с самолетов, брали под контроль аэродром, втягивались в город, занимали перекрестки, шли к президентскому дворцу, к Министерству обороны. А в это время спецназ КГБ штурмовал дворец Амина, мчался по этажам, швырял гранаты в охрану, и у резного золоченого бара мой друг Яков Семенов всаживал автоматную очередь в президента Амина, передавая по рации в центр свое знаменитое: "Главному - конец".



Так начинался Афганский поход. И я помню этот янтарный дворец на горе, исстрелянный очередями "Мерседес" Амина у входа, кровавые бинты на лестницах. И на третьем этаже на великолепном, инкрустированном дорогими породами дерева полу огромного размера женский бюстгальтер - в липком и красном.



Потом было Хазарейское восстание в Кабуле, когда танки били прямой наводкой по снайперам. Был Саланг, где взрывались "наливники" и горели колонны, груженые боеприпасами. Был Панджшер, где крупнокалиберные пулеметы моджахедов били по танкам, и те, утыканные стальными сердечниками, как ежи, уходили пополнять боекомплект.



Были военные операции в Герате, когда над городом, над лазурными изумрудными мечетями поднимались черные гигантские дымы, похожие на одноногих великанов. Было истребление Муса-Калы, где правил жестокий вождь моджахедов мулла Насим. Был Кандагар с его пестрыми рынками и заставами ГСМ. И элеватор, над которым всю ночь висели осветительные бомбы, похожие на желтые дыни, и шли непрерывные ночные бои. Был пуск ракеты "Точка У", который мы с генералом Гареевым наблюдали у подножия дворца. Была пустыня Регистан, красная, как Марс. И вместе с группой спецназа мы бежали из-под вертолетных винтов по песку к каравану, солдаты шомполами протыкали мешки на спинах верблюдов в поисках оружия и взрывчатки.



И был вывод полков из Афганистана. Когда я, обезумев от нескольких бессонных ночей, прыгнул в головной танк, и колонна с грохотом понеслась по бетонке от Шинданда до Тарагунди, пересекла границу, где мы ждали светлый прием, выступление президента, поздравление с окончанием похода. Вместо этого в голой степи поставили деревянные столы, выкатили на них горы арбузов, и солдаты, изнуренные походом, мучимые жаждой, рассекали штык-ножами эти арбузы и впивались зубами в красную мякоть. И я помню эту красную мякоть и непрерывно льющийся сок, заливавший солдатские гимнастерки и доски столов.



Сороковая армия, именуемая ограниченным контингентом, входила в Афганистан как армия великой победоносной страны, воспеваемая в стихах и песнях. Но вернулась в другую страну, где ее облили грязью, называли армией поработителей, армией "Черного тюльпана" и "цинковых мальчиков".



Армия, покидая Афганистан, уходила через мост в Хайратоне, развернув красное знамя. Но страна уходила не из Афганистана. Русские уходили с Востока. Покидали Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию, уходили из Армении, из Грузии, из Азербайджана, покинули Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтику. Страна сжималась, как спущенная футбольная камера. И последующая российская история напоминала красную арбузную мякоть, из которой лилась и лилась красная жижа.



Сороковая армия - великая и трагическая, оскорбленная и униженная. Идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, ее причинах, ведении и итогах. Над Сороковой армией по-прежнему висит дымка недомолвок, копоть подозрений, фальшивые трактовки журналистов и аналитиков.



Хвала этой великой армии! Хвала ее генералам, офицерам и солдатам - рыцарям афганского похода, последнего похода великой красной империи.



Сегодня российская армия сражается на Украине, в Донбассе. Война мучительная, загадочная, не очерченная, началась с одиночных выстрелов, а продолжается грохотом бомбардировок, стратегическими ракетами, "Орешником", клубящейся в ненависти Европой.



На русских танковых и авиационных заводах работают в три смены. Война, изменившая облик России, война, разбудившая русский ум, русскую волю, русскую совесть, русскую веру. Русская армия, воюющая в Донбассе, восстанавливает честь Сороковой армии, поруганной после афганского похода.



Ореол, окружающий сегодня российскую армию, не должен померкнуть, он превратится в нимб. Власть, предавшая Сороковую армию, а вместе с ней и Советский Союз, проклята навеки. Власть, вернувшая России Крым и Донбасс, будет навеки прославлена. Пусть не было торжественного парада вернувшихся из Афганистана войск. Этим парадом пройдет новая победоносная российская армия, вернувшаяся с полей Донбасса. И пусть на этом параде по Красной площади пройдет "коробка" стариков, бодрящихся, бравых - ветеранов Сороковой. И Верховный главнокомандующий отдаст честь этой великой когорте.



Я верю, что, когда придет пора,



Когда оставят Родину невзгоды,



Грядет на Красной площади парад



Седых солдат афганского похода.



Пусть перед строем, отдающим честь,



Протащат ржавый корпус "бэтээра",



Его огнем изрезанную жесть,



Подорванную на камнях Панджшера.



Пусть караул торжественно замрет,



Пускай приспустит боевые стяги,



Когда ввезут на площадь вертолет



С дырявым баком, без винтов и тяги.



Пусть затуманится Кремля прекрасный лик,



Когда тягач с трудом ввезет на площадь



На ободах сожженный "наливник".



Пусть флага алый шелк над ним полощет.



И пусть еще помедлят танков лязги,



Пускай замрут войска недвижным строем,



Когда покатят инвалидные коляски,



И в них - безрукие, безногие герои.



Когда полки пройдут священным маршем,



Им честь отдаст с высокого гранита



Моей страны победоносный маршал.



Крест золотой. Звезда из лазурита.



26.12.24