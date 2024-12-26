Нервишки сдают: удары информационные и военные, - Илья Титов

00:10 27.12.2024 Морозы, темнота, отдаленность весны, зимний авитаминоз - все это бьет по мозгам… В такие моменты сдают нервы. Например, французский президент Эммануэль Макрон сломался во время визита на французский же остров Майотта, что расположен в исконных местах расселения Жаков-Франсуа и Мари-Луиз между Мадагаскаром и Мозамбиком. Там в начале второй декады декабря циклон "Чидо" почти разрушил столицу острова, в результате чего погибли и пропали без вести сотни человек. Прибывший на место катастрофы президент сначала пытался успокоить местных стандартным трепом про компенсации и отстраивание разрушенного, но в какой-то момент, увидев, что публика почему-то не бросает чепчики в воздух и не скандирует фамилию мсье президента, порвался. В результате микроистерики, допущенной обычно корректным политиком в момент выступления, мировая пресса разнесла фразы типа "да вам по-хорошему бы вообще мерси надо сказать, что вы французская колония". По сути, конечно, все верно: кому бы пришлось восстанавливать дома жителей независимого государства в одном из самых бедных регионов? Но хамское по форме обращение, напоминающее о временах пробковых шлемов колониализма либо напудренных париков абсолютизма, показывает, что сломаться под внешним давлением может каждый. Подобно тому, как могучий укрепрайон, залитый бетоном и ощетинившийся во все стороны стволами и антеннами, трещит от несоразмерно малого воздействия, направленного в нужное место на протяжении достаточного времени, обычно твердо гнущие свою линию и следующие догмам идей и методам поведения люди и механизмы ломаются на мелочах.



Самым ярким примером такого стала реакция Киева на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Там, среди четырех с лишним часов разговора обо всем на свете, он, если помните, в свойственной ему манере нехитрого чекистского троллинга предложил провести эксперимент - поставить в Киеве все возможные западные системы ПВО, а потом бахнуть туда нашей неперехватываемой ракетой, чтобы посмотреть, кто кого. На такие "шутки" вообще не принято реагировать. Но мятежный сосед не был бы сам собой, если бы не повелся: сначала Зеленский дал ответную пресс-конференцию, где наговорил прямых и довольно неизобретательных гадостей про Путина, а потом в соцсети "Икс" - сам ли или через пишущего от его имени SMM-менеджера - грязно выругался в его адрес. Разумеется, сравнивать его с Макроном неправильно, ведь корректность и сдержанность никогда не были сильными сторонами украинских функционеров: вспомните, как киевские чиновники наезжают на недостаточно щедрых союзников, хамят сочувствующим и оскорбляют дарителей, вспомните, как одна из первых речей Зеленского в период СВО состояла из речевых оборотов стереотипной урлы конца 80-х уровня "реально, эта война чисто никому не нужна, в натуре, блин". Но нервный срыв выражался не только в странном поведении украинского президента, в конце концов, высоки стандарты странности человека, который спустя почти три года войны одевается в милитари-стиле (когда даже его ближневосточный клон Мухаммад аль-Джулани переоделся в пиджак и брюки). Нет, было здесь кое-что еще: тем вечером, когда в Х от имени Зеленского принялись грязно ругаться, на украинские города полетели наши ракеты и беспилотники. Атака не была особенно масштабной, но реакция на нее стала довольно примечательной: помимо обычной в таких случаях демонстрации работы собственной ПВО, эффективно сбившей несколько многоэтажек и доблестно защитившей киевлян от работающих светофоров (помните, что выкладываемые в Сеть видео жестко цензурируются, а за самовольными постерами уже давно пришла украинская госбезопасность, так что мы почти всегда видим из результатов этих ударов то, что нам хотят показать), враг активировал спящих агентов. Речь не только о сети военкоров, принявшихся смаковать видео горящих многоэтажек с комментариями о том, какие мы криворукие и как мы никуда попасть не можем, - нет, эти воины информационной войны, вроде бы с нашей стороны, стабильно гадят в уши российской аудитории отчаянием, страхом и вражеской пропагандой безо всяких сигналов со стороны Киева, от "чистого сердца" и в погоне за охватами и прибылями. Речь об усилении давления дистанционным терроризмом. Ничего нового в самом методе нет: людям звонят по телефону и, пользуясь их доверчивостью и глупостью, убеждают, что единственный надежный способ снять с себя подозрения в пособничестве СБУ или в пожертвованиях на ВСУ - вылить зеленку в избирательную урну, поджечь дверь военкомата, да еще и кричать при этом про некоего Славу Украинова, снимая все на видео.



Метод не нов, но 20–21 декабря новым стал масштаб применения этого метода: со всей России приходили новости о поджогах банкоматов и полицейских машин, были новости даже о подрыве банков с помощью фейерверков. Раз за разом это не имело никакого практического смысла: банкоматы почти всегда оставались целыми, а какая-то идиотка из Красноярска, облив банкомат керосином, обожгла себе руки. Но смысл был в другом - показать нам, что враг повсюду и агентом врага может быть любой прохожий, любой городской маргинал или любой незаменимый иностранный специалист вроде того идеально точно подобранного исполнителя, что за обещание ста тысяч долларов взорвал генерала Игоря Кириллова и его помощника на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря. Постоянно муссируемая в прессе тема недобора в наших силовых структурах, равно как и толпы открыто враждебных России чужаков, каждому из которых тоже можно пообещать сто тысяч долларов, - все это призвано создать атмосферу нервозности и недоверия. Методы борьбы с этим, в сущности, очень просты: во-первых, включение кол-центров в списки приоритетных целей, равно как и борьба с их посредниками на местах, порой работающими с позволения местных органов, а во-вторых - нулевая толерантность к исполнителям. Вечно описываемых в газетах, интернет-изданиях и теленовостях "обманутых ребят", "жертв телефонных мошенников" и прочие "цели телефонного терроризма" следует изображать в прессе не пассивными жертвами, а активными сообщниками, отличающимися при этом умом банана и сообразительностью табуретки, - только насмешками и выпячиванием их глупости можно вывести из каждой потенциальной жертвы желание слушать врага и верить его доводам.



Но не только методами телефонного терроризма огрызается наш враг. 20 декабря был нанесен удар по старинному городу Рыльску, что в Курской области. В результате удара погибли пять человек, еще девять были госпитализированы. И вновь никакого практического смысла в этом действии не было, но был замысел психологического эффекта. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на иллюстрации, которыми сопровождали сообщение об атаке российские СМИ и "русскоязычные" - всем известные иноагентствующие конторы: пока у первых материалы шли с обычными фотографиями разрушений, вторые выкладывали невесть откуда взявшиеся фото яркого огненного ада или картинки с выкрученной в темную сторону цветокоррекцией - к слову, в распространении этого им помогли и упоминавшиеся выше инфомусорщики, вечно гоняющиеся за хайпом и конвертирующие ужас аудитории в деньги с рекламы. Важным оказалось и упоминание чудо-оружия ATACMS, с которым наши военные эксперты проели своим слушателям плешь, называя их в отвратительной транслитерации "атакамсы": именно провал нашей противовоздушной обороны в приграничной полосе, помноженный на еще живую в медиасознании, но пустую в реальности тему про "удары западными ракетами вглубь России" (в 25 километрах от границы) имел своей целью посеять страх среди населения России в период предновогодней расслабленности и уязвимости ума. Вспомните, ведь с такой же целью били по Белгороду 30 декабря - это излюбленная тактика террористов, часто выбирающих для атаки либо периоды праздников, либо время летней жары.



На следующий же день под ударом оказалась Казань, до которой дотоле не долетало. 21 декабря с полвосьмого до полдесятого утра напоминающие самолеты беспилотники налетели на столицу Татарстана. Из тех аппаратов, что не были подавлены силами радиоэлектронной борьбы или не были сбиты ПВО, цели достигли четыре, причем сразу два угодили в здоровенную стекляшку под названием "Лазурные небеса". Погибших и пострадавших, к счастью, не оказалось.



Каких только теорий ни ходило об ударе по Казани: утверждалось, что это месть за проведенный в октябре саммит БРИКС (эту версию озвучила и голос МИД Мария Захарова), шептали, будто Казань была выбрана целью из-за слов Путина на прямой линии, что это прекрасный город, ходили слухи, что попадание пришлось точно по квартире фельдмаршала подводной кавалерии КГБ, поговаривали, что дрон был российский и возвращался в родную Елабугу, убеждали, что укродрон целился по военному объекту, но попал по жилому зданию из-за ошибки РЭБ или ПВО, а то и вовсе из-за непрописанности наличия высотки в полетном задании, - словом, шизофрения базарных слухов наложилась здесь на целенаправленную работу врага по расшатыванию умов жителей страны.



Хронологическое совпадение нехитрых подколов Путина, гневных оскорблений украинского президента, а также обмена мощными ударами так и подталкивает нас к увязыванию всего этого в единый сюжет. Но сдавшие нервы одного-единственного криворожского семита здесь ни на что не повлияли: на деле это выглядит как продолжение старого сюжета. Видите ли, в конце декабря наступает странный момент: на улице все еще дубак, впереди еще под три месяца зимы, светает в час и темнеет в полвторого, но в случайные мгновения все вокруг начинают ощущать близость весны. То ли из-за того, что внутренние часы чувствуют небольшое и едва заметное прибывание дня, то ли какие-то запахи витают в воздухе, то ли пробуждаются некие забытые эволюцией и не описанные учеными, но все еще работающие механизмы. Точно так же происходит и с завершением украинского обострения: время от времени в воздухе начинает чувствоваться едва уловимый запах завершения военной фазы конфликта. Потому убийство генерал-лейтенанта войск РХБЗ Игоря Кириллова (кстати, служащее циничным посланием потенциальной главе американской разведки Талси Габбард, повторявшей тезисы покойного генерала про американские биолаборатории), удар по Рыльску и атака на Казань являются звеньями цепочки, призванной продолжать раскручивать конфликт и не позволить следующей американской администрации соскочить с крючка, на который так заботливо насадил Вашингтон гражданин Джо Байден. Эффект проявляется постепенно: вот и Дональд Трамп обещается продолжить поддержку Украины, вот и какие-то якобы пророссийские оппозиционеры по Европе осуждают "преступную войну". Один только премьер Словакии Роберт Фицо приехал в Москву, дабы, будучи вместе с соседом Виктором Орбаном голосом "европейской альтернативы", попытаться договориться о поставках газа через Украину. Но сценарий написан, фигуры расставлены и мотивы озвучены: о поставках придется договариваться с Киевом, а Киев упорен в своем желании повышать ставки.



26.12.24 Источник - завтра

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