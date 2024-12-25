Пекин подготовился к трампотрясению мировой торговли, - Ольга Соловьева

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:13 27.12.2024

25.12.2024

Китай взял противоположный России экономический курс

Китайцам предложат больше тратить внутри страны.
Китайские власти планируют сохранить устойчивый экономический рост и увеличение внутреннего потребления за счет наращивания бюджетного дефицита и выпуска гособлигаций на сумму более 410 млрд долл. Большая часть этих средств пойдет на стимулирование потребления и инвестиции в инфраструктурные проекты. Китайская экономическая политика является полной противоположностью российской. Наши чиновники стараются замедлить экономический рост, ограничить потребление и не наращивать бюджетный дефицит.

Министерство финансов Китая подтвердило планы правительства увеличить бюджетные расходы в 2025 году и нарастить бюджетный дефицит. Эти планы, в частности, включают выпуск гособлигаций, увеличение пенсий, а также дополнительное субсидирование здравоохранения. Минфин также заявил, что расширит программы трейд-ин для потребителей и будет стремиться стимулировать инвестиции. Китайские власти подтвердили, что в следующем году продолжат политику стимулирования внутреннего спроса. При этом особое внимание планируется уделять повышению покупательной способности лиц пенсионного возраста. Китайские власти также собираются стимулировать занятость, улучшение качества здравоохранения, формирование развитой сети социального обеспечения.

Еще одна ключевая задача для КНР на следующий год – модернизация национальной промышленности. Она предполагает внедрение инноваций и новейших технологий, поддержку сферы образования, создание благоприятных условий для малых предприятий, подчеркивают в Минфине.

Ранее западные агентства сообщали, что китайские власти согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней (411 млрд долл.) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

Около 1,3 трлн юаней от размещения долгосрочных спецоблигаций, как указывалось, будут направлены на "две крупные" и "две новые" программы. Под крупными программами имеются в виду проекты реализации национальных стратегий, включая строительство железных дорог, аэропортов и развитие сельского хозяйства, под новыми – программа трейд-ин для автомобилей и бытовой техники и субсидирование модернизации оборудования для бизнеса.

Значительная часть запланированных на следующий год средств поступит в виде инвестиций в передовые производственные мощности: электромобили, робототехника, полупроводники и зеленая энергетика. Сумма, выделенная на эту инициативу, может превысить 1 трлн юаней. Оставшиеся средства будут направлены на рекапитализацию крупных государственных банков.

Подчеркивается, что планируемый в следующем году выпуск облигаций станет крупнейшим за всю историю и демонстрирует готовность Пекина еще больше влезть в долги, чтобы противостоять дефляционным силам во второй (или первой) экономике мира. Таким образом, выпуск новых специальных казначейских облигаций в следующем году составит 2,4% от ВВП страны. В 2007 году Пекин привлек 1,55 трлн юаней через гособлигации, что составило 5,7% ВВП страны.

Эксперты считают, что новые инициативы китайских властей могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, фискальные стимулы создают условия для роста. С другой – увеличение долговой нагрузки может усилить риски для финансовой стабильности страны.

В текущем году китайские власти уже выпустили гособлигации на 1 трлн юаней (137 млрд долл.), однако этого оказалось недостаточно для заметного оживления экономики. С начала года госдолг КНР увеличился на 12% и составил почти 4,3 трлн долл., или около 24% от ВВП страны. С учетом внутреннего долга и задолженностей региональных властей общий долг в КНР оценивается в 16,5 трлн долл.

В следующем году Китай готов увеличить дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП и сохранить целевой показатель экономического роста на уровне 5%. Наращивать рост ВВП Китаю становится все сложнее. Страна переживает кризис на рынке недвижимости, страдает от слабого потребительского спроса. А экспорт может пострадать, если избранный президент США Дональд Трамп выполнит свои предвыборные обещания.

Заметим, что экономическая политика Китая является полной противоположностью российской политики. Российские чиновники стараются замедлить наш экономический рост, сократить потребление населения и уменьшить бюджетный дефицит.

Планы по выпуску гособлигаций совпали с попытками Китая смягчить удар от ожидаемого повышения пошлин США на китайский импорт после вступления Дональда Трампа в должность в январе. Напомним, ранее избранный президент США пообещал ввести дополнительные пошлины в отношении товаров из КНР (см. "НГ" от 26.11.24).

Кроме того, Дональд Трамп объявил странам БРИКС своеобразный валютный ультиматум. "Мы требуем от этих стран взять на себя обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар США, в противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и попрощаются с продажами в чудесную экономику США", – заявлял он (см. "НГ" от 01.12.24). По мнению экспертов, угрозы Трампа были направлены в первую очередь против Китая и китайской национальной валюты – юаня.

Российские чиновники уверяют, что сделают все для того, чтобы россияне не ощутили на себе изменений после прихода Дональда Трампа в Белый дом. Однако Трамп на посту президента США может изменить ситуацию в мировой экономике, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Для России поддержание темпов роста китайской экономики вблизи 5% важно, так как Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером России, и наш сырьевой экспорт (основной источник притока валюты в страну, обеспечивающий необходимый объем импорта) критически зависит от спроса в Китае", – подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая.

Эксперт также напоминает, что еще осенью китайские власти и Народный банк Китая объявили несколько пакетов мер монетарного и фискального стимулирования, которые по масштабу стали максимальными с периода пандемии. "При слабости внутреннего потребления экспорт Китая до сих пор развивался достаточно успешно, даже несмотря на повышение США и ЕС в этом году импортных тарифов на ряд китайских товаров, включая электромобили. И если Китай не сможет увеличивать экспорт теми же темпами, как сейчас (или тем более если экспорт сократится), – значит ему нужно сопоставимо увеличить внутренний спрос, чтобы сохранить темпы экономического роста", – объясняет Беленькая.

Как считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, меры КНР позволят увеличить внутреннее потребление и экономический рост. "Субсидии на программу трейд-ин для автомобилей и обмена старой техники на новую помогут стимулировать спрос на них, что позволит поддерживать объемы производства после повышения пошлин на экспорт товаров из Китая в США. Инфраструктурные проекты поддержат развитие регионов и повысят их логистические возможности, что также необходимо для развития промышленности, в которую Китай также собирается вливать инвестиции в новые технологии", – говорит эксперт, ожидая, что меры повысят конкурентоспособность Китая на мировой арене в долгосрочной перспективе. Подобное стимулирование частично нивелируют потери объемов экспорта в США, однако Чернов сомневается, что внутреннее потребление сможет настолько возрасти, чтобы полностью нивелировать последствия повышения пошлин. Аналитик также предполагает, что выпадающие объемы поставок в США Китай сможет перенаправить в том числе и в РФ, что приведет к увеличению объемов внешней торговли между Китаем и Россией.

"Восстановление китайской экономики столкнулось с серьезной проблемой после пандемии – на фоне замедления роста доходов жители КНР снизили потребление и перешли на сберегательную модель поведения. Усиление стимулирования массового потребления в стране может подстегнуть экономическую активность и снизить риски скатывания в дефляцию", – говорит эксперт "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей" (РАСПП) Виталий Манкевич напоминает, что Китай помимо прочего продолжает сокращать вложения и в американские гособлигации. "Еще в 2018 году Китай хранил в американских гособлигациях больше 1,1 трлн долл. и был крупнейшим держателем госдолга США. По состоянию на октябрь у КНР в гособлигации США было вложено 760,1 млрд с тенденцией к уменьшению, пусть и не быстрому", – рассказывает он.

Эксперт считает, что выпуск Китаем собственных гособлигаций не связан напрямую с Трампом. "Слабый спрос (точнее, медленно восстанавливающийся) – проблема Китая последних четырех лет, и даже на допандемийные показатели вернуться пока не удается. К тому же развитие логистической инфраструктуры – перманентный приоритет Пекина вне зависимости от отношений с США. А с другой стороны, китайские власти явно готовятся к снижению потока инвестиций из США и ЕС на фоне роста напряженности, и с этой точки выпуск гособлигаций, конечно, смотрится логично", – подчеркивает Манкевич. По его мнению, для России решение КНР – плюс. "РФ остается важным рынком для Китая, тем более что все еще остаются свободные ниши после ухода западных, японских и прочих брендов (а, например, в сегменте экспорта легковых автомобилей Россия вообще главный рынок для Китая)", – сообщает эксперт.

Источник - НГ
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