Польша у разбитого корыта: протесты агентов Кремля, потоп и охота на ведьм, - К.Исмагилова

00:14 27.12.2024

КРИСТИНА ИСМАГИЛОВА

26 декабря 2024



Уходящий 2024 г. стал для Польши первым годом при новой старой власти и принес полякам еще больше проблем и разочарований.



Под занавес 2023 г. в стране было сформировано новое коалиционное правительство после того, как правящая партия "Право и справедливость" (PiS) проиграла парламентские выборы. Во главе нового кабинета встал Дональд Туск, который в 2007–2014 гг. уже занимал пост премьер-министра.



Но получение министерских портфелей стало лишь первым шагом правящей коалиции к обретению всей полноты власти. Именно это стало главной задачей команды Туска на 2024 г.: разгромить PiS еще и на местных выборах, переделив сферы влияния во всех прочих сферах. Инструментом борьбы стала "охота на ведьм" - уголовное преследование бывших функционеров "Права и справедливости" и их соратников.



Впрочем, местные выборы не стали триумфом "Гражданской платформы" Туска. Да, правящая партия сумела обойти соперников в большем числе регионов, чем "Право и справедливость", но по общему числу отданных голосов она уступила оппонентам. А это значит, что позиции PiS по-прежнему крепки и об их разгроме говорить не приходится.



Итоги года 2024



Молодежь, обеспечившая победу коалиции Туска, на местные выборы не пришла, и это стало первым звоночком разочарованного избирателя.



Показали эти выборы и традиционный раскол Польши на консервативный юго-восток и либеральный северо-запад, границы между которыми напоминают линии разделов Речи Посполитой. Но истинная картина раскола в польском обществе несколько сложней, поскольку консервативным силам отдают предпочтения в сельской местности и небольших городах, а крупные городские центры, в какой бы части страны не находились, предпочитают партию Туска.



Знаковым стало переизбрание на пост мэра Варшавы кандидата от "Гражданской платформы" Рафала Тшасковского, который в конце года победил на партийных праймериз и стал официальным кандидатом в президенты. Его соперником от PiS станет директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий.



На этом фоне непрекращающейся политической борьбы Польша пережила многочисленные акции протестов - медиков, полицейских, пожарных, фермеров, перевозчиков и других, а также произошедшее в сентябре катастрофическое наводнение, от последствий которого поляки не могут отойти до сих пор.



Судя по всему, новое правительство не ожидало, что управление страной будет даваться настолько тяжело, на каждом шаге оно сталкивалось с большими проблемами, явно демонстрируя неспособность справиться с кризисом.



Стоит отметить, что перед приходом к власти коалиции Туска многие граждане были значительно воодушевлены, ожидая скорого улучшения социально-экономической ситуации. Однако скоро лишь пришло осознание, что многие предвыборные обещания, которые, по сути, помогли внешней власти выиграть, были им даны только для вида, в реальности никаких решений принято не было.



Новый премьер отчаянно взялся не за реформы, которые и привлекли для него электорат, вроде повышения зарплат бюджетным работникам (чего те требуют от властей уже несколько лет подряд) или легализацию абортов, он схватился за возможность переделать все ветви власти под себя: начал со смены руководства в государственных компаниях (что привело к рекордным показателям убытков), но что самое важное - в судебной системе. По сути же, началась ликвидация подконтрольных PiS институтов и попытки лишить авторитета чиновников бывшей правящей партии и их сторонников.



Польские фермеры блокируют дорогу к украинскому пограничному переходу в Медыке-Шегини. 23 Ноября 2024 год

А процесс этот оказался довольно болезненным для Польши.



В том числе и потому, что в момент особенно усилившихся протестов аграриев премьер-министр даже не обратил на них внимание, лишь отмахнулся, назвав демонстрантов антиукраинскими элементами, которые сидят на зарплате у Кремля.



Не вышел он на разговор и с медиками, никак не решил проблемы полицейских, да и вообще никакой обратной связи с правительством и протестующими не наблюдалось за все это время.



Так Туск, который обещал полякам безбедную жизнь на проевропейском пути развития, превратился из героя в изгоя.



То, что король оказался голым, поляки очень хорошо прочувствовали во время катастрофического сентябрьского наводнения. От него пострадали многие европейские страны, но именно польский премьер за пару дней до трагедии уверял своих граждан в том, что никакого риска для них нет и стихийное бедствие обойдет Польшу стороной.



Неспособность правительства ответить на разгул стихии выявило серьезные дыры не только в функционировании государственного аппарата и спецслужб, но и недостатки в обслуживании инфраструктуры, которые копились годами.



Безусловно, последнее - не то чтобы полностью вина Туска, но важен фон: вместо того чтобы заниматься собственной страной, премьер заботился о поставках помощи Украине или выслуживался перед Еврокомиссией.



Более того, власти не просто не смогли справиться непосредственно с катастрофой, они также не смогли толком совладать с ее последствиями. За полгода не все пострадавшие получили выплаты, многие остались без жилья, часть зданий и мостов до сих пор не отремонтированы должным образом. Зато туск уже перечислил Киеву 100 миллионов евро и готовится отправить еще.



Удивительно ли, что сейчас в Польше преобладает негативная оценка первого года работы правительства Туска.



Согласно опросу, проведенному в начале декабря United Surveys, только 5,7% респондентов оценили работу правительства "однозначно положительно", "скорее положительно" - 33,9%.



В то же время 30% заявили о "скорее негативной" оценке и 21,4% - "однозначно негативной". Таким образом, совокупная негативная оценка составила более 51%, тогда как совокупная положительная - менее 40%.



Сейчас польский премьер пытается вскочить в последний вагон правого популизма, пытаясь выправить свой рейтинг на антимигрантской и патриотической темах.



Польские военнослужащие борются с последствиями наводнения в Строне-Сленске. Польша. 26 Сентября 2024 года

Чиновники из правительства Туска внезапно обратили внимание на вопрос эксгумации жертв Волынской резни, активно вспоминают об этом вопросе в медиа, и даже вроде бы обозначились какие-то подвижки.



Однако кредит доверия для Туска очень быстро исчерпался - опросы показывают, что поляки не верят, будто с украинской стороной есть какие-то договоренности по процедуре достойного захоронения жертв геноцида. Более того, часть из них уверена, что сначала самим полякам придется "заплатить": восстановить памятники бандеровцам или возвести новые.



При этом вопрос о толпах украинцев призывного возраста тоже никак не решается, а те продолжают терроризировать польские города своими пьяными выходками. И все это на фоне того, что подавляющее большинство поляков готовы к тому, чтобы боевые действия на Украине закончились, даже если это потребует от Киева отдать часть своей территории или независимости.



55% опрошенных считают, что лучше всего "стремиться прежде всего к прекращению войны и возвращению мира": в 2022 году таких респондентов было всего 24%, а в 2023-м - 33%.



На всем этом фоне кажется, что если бы поляков спросили, стоит ли восстановить если не отношения, то хотя бы экономическое сотрудничество с Россией и вернуться к закупкам ее ресурсов, то цифры показали бы страшное для ЕС единодушие, вот настолько люди измотаны кризисом и разочарованы в действиях своих властей.



Вместе с тем Туск выступает против принятия миграционного пакта Евросоюза, согласно которому бремя беженцев распределяется по странам в зависимости от того, готовы ли власти платить за содержание этих людей в другой стране (в том числе за жилье, обучение и здравоохранение), либо готовы ли они их принимать самостоятельно. То есть финансирования из ЕС при таком раскладе не учитывается - миграционное бремя каждая страна тянет самостоятельно.



Туск пытается сыграть на том, что Польша и без того приняла слишком много украинцев, а вдобавок испытывает давление со стороны белорусской границы, на которую якобы сотнями свозятся нелегалы для штурма забора, установленного с польской стороны.



Однако всю эту риторику польские избиратели уже слышали, то же говорили и чиновники из PiS, параллельно раздавая из-под полы фейковые разрешения на работу, например, тысячам филиппинцев. Сейчас выяснилось, что в первом полугодии 2024 года, когда правительство Туска уже было у власти, в Польше на 60% выросло количество разрешений на работу для филиппинцев, а для колумбийцев на все 352%.



Конечно, власти обязательно найдут, как оправдать эти цифры с помощью очередных нападок на чиновников из консервативной PiS, но факт остается фактом - поляки в попытке изменить правительство сменили шило на мыло и остались у разбитого корыта.