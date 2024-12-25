Al Mayadeen: натовский переворот в Румынии может обернуться бумерангом

00:15 27.12.2024 Al Mayadeen

Ливан



Кит Кларенберг

25 декабря 2024



После натовского переворота в Румынии: что будет дальше?



Решение судей об аннулировании выборов в Румынии чревато последствиями, пишет Al Mayadeen. Суд не предоставил ни единого достоверного доказательства о вмешательстве России. Автор демонстрирует, как Запад клеймит диссидентов "сторонниками Путина" за попытку защитить собственные интересы.



Геополитическое значение Румынии для "Империи" не может быть более очевидным. Через несколько недель после того, как победа Джорджеску была аннулирована, было объявлено, что в Бухарест будут направлены дополнительные силы НАТО



Шестого декабря Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов в стране, состоявшихся 24 ноября. Это решение было принято за два дня до второго тура, в котором, согласно опросам, победу одержал бы "аутсайдер" Кэлин Джорджеску. Всем гражданам стран-членов НАТО наглядно показали, что может произойти в их собственных странах, если "неправильные" кандидаты будут избраны честно и справедливо.



Ошеломляющая победа Джорджеску в первом туре застала врасплох политическую элиту Румынии и ее западных спонсоров, сделав его самой популярной политической фигурой в стране. Он превозносил взгляды, которые некоторые могут счесть сомнительными, при этом выступая за национализацию и государственные инвестиции в местную промышленность. Вполне предсказуемо, западные СМИ поспешили заклеймить его "ультраправым популистом", "сторонником Путина" и "теоретиком заговора" - это уже привычные прозвища, которыми обычно "награждают" политических диссидентов.



Главное преступление Джорджеску заключается в том, что он решительное выступает против дальнейшего участия Румынии в прокси-войне на Украине. Будучи соседом Киева со стороны Черного моря, Бухарест с февраля 2022 года оказывает ему значительную финансовую, материальную и политическую помощь, рискуя попасть под перекрестный огонь. Но в интервью западным информагентствам Джорджеску смело заявил, что в случае победы [на выборах] любая военная или политическая поддержка будет сведена к нулю.

"Я должен заботиться о своем народе. Я не хочу вовлекать свой народ... Все останавливается. Мне нужно заботиться только о своих людях. У нас самих много проблем", - заявил он.



Конституционный суд Румынии не назвал официальной причины аннулирования итогов первого тура президентских выборов. Тем временем румынские спецслужбы "рассекретили" документы, намекающие - без прямых обвинений или предоставления конкретных доказательств - на то, что победа Джорджеску якобы стала результатом широкомасштабной кампании влияния, спонсируемой Москвой и проводимой через TikTok. Представленная информация указывает на довольно обыденную - хотя и весьма успешную - маркетинговую кампанию в социальных сетях. Тем не менее нарратив о том, что Россия привела Джорджеску к власти, с тех пор является неопровержимым.



На территории Румынии расположены многочисленные ракетные объекты США и гигантская военная база НАТО, которую вскоре планируется значительно расширить, явно для того, чтобы решительно изменить "баланс сил" в регионе в пользу Запада. Между тем, румынские лидеры обладают значительной властью. Они фактически диктуют внешнюю политику [страны], являясь главнокомандующими вооруженными силами (ВС) и назначая премьер-министров. Все это указывает на гораздо более весомую причину аннулирования президентских выборов, чем якобы "вмешательство России".



"Нет войне"

Десятого декабря BBC опубликовала репортаж о том, что румыны были "ошеломлены аннулированием итогов президентских выборов". Британская государственная телерадиокомпания пыталась выставить беспрецедентное, деспотическое аннулирование результатов как обоснованное решение, мотивированное "масштабной" и "агрессивной" кампанией в TikTok и вмешательством в выборы - будь то русскими или нет - неправомерно исказившими результаты. Однако у BBC, очевидно, не было другого выбора, кроме как признать, что Джорджеску чрезвычайно популярен.



Например, ветеран НАТО Мирча Джоанэ, бывший министр иностранных дел Румынии, баллотировавшийся на пост президента в минувшем ноябре и занявший шестое место, заявил, что "Румыния уклонилась от пули" и что она "была очень близка" к тотальному перевороту. "Если Москва может сделать это в Румынии, в которой глубоко укоренились антироссийские настроения, это значит, что она может сделать это где угодно", - зловеще предрек он. При этом Джоанэ признал, что в румынском обществе существует "целый комплекс обид", и "крайне ошибочно полагать, что Джорджеску победил лишь благодаря России".



BBC признала, что "усталость" от прозападного политического истеблишмента Румынии широко распространена среди местного населения, у которого накапливается все больше обоснованных претензий. Британская государственная телерадиокомпания, напротив, сообщила, что Джорджеску не только открыто и страстно говорил об этих многочисленных проблемах, но и предлагал конкретные пути их решения. И очень многим рядовым гражданам "понравилось то, что он сказал". В статье приводятся слова некоторых сторонников Джорджеску, рассыпающихся перед ним в комплиментах.



"Он похож на проповедника с Библией в руке, и я думаю, что он говорит только правду... Он говорит о правах и достоинстве. Румыны уезжают на заработки в другие страны, но у нас здесь так много ресурсов. Лес, зерно - и наша почва очень плодородна. Почему мы должны бродяжничать в Италии?" - заявил один из них.

BBC отмечает, что обещание Джорджеску "сделать Румынию снова великой" помогло ему завоевать доверие обширной румынской диаспоры. Учитывая массовую депопуляцию Румынии, чему в значительной степени способствовало членство в ЕС, это неудивительно. "Многие из тех, кто уехал из-за тяжелой жизни, теперь не процветают, а сводят концы с концами", - отмечает британская государственная телерадиокомпания. Тем временем в Бухаресте цены на товары первой необходимости "растут семимильными шагами".



Один из эмигрантов - сторонников Джорджеску - решительно заявил: "Он коррумпирован? Он с Путиным? Нет, это не так. Он с народом. С Румынией. Джорджеску - патриот. Он хочет мира, а не войны, и мы хотим того же. Он хочет сделать что-то хорошее для своей страны, но ему не дают этого сделать... Возможно, через несколько месяцев он окажется в тюрьме, и за что? Ни за что... Мы чувствуем себя потерянными, у нас отобрали надежду".



"Союзническая солидарность"



На сегодняшний день нет никаких конкретных доказательств, прямо указывающих на причастность стран НАТО к аннулированию результатов президентских выборов в Румынии. Мы не знаем - и, возможно, никогда не узнаем - что было сказано за закрытыми дверями представителями подкупленных Западом политических, судебных, силовых и военных кругов Бухареста. Но мы стали свидетелями явного закулисного попустительства. В последние месяцы 1989 года социалистические режимы в странах Варшавского договора начали рушиться один за другим.



Единственным исключением была Румыния, которую тогда возглавлял Николае Чаушеску. Четвертого декабря 1989 года он лично встретился с тогдашним советским лидером Михаилом Горбачевым, чтобы обсудить падение социалистических режимов в Болгарии, Чехословакии, Восточной Германии, Венгрии и Польше. Горбачев - марионетка Запада - заверил Чаушеску, что его положение надежно, что он "выживет", и что они встретятся снова всего через несколько недель. Однако этой встрече так и не суждено было состояться, поскольку 25 декабря Чаушеску был расстрелян.

Его гибель стала итогом ожесточенных массовых протестов по всей Румынии. Спустя годы стало известно, что высокопоставленные американские чиновники тайно встречались с Горбачевым в том месяце, умоляя его отправить Красную армию для свержения Чаушеску. Эти просьбы, по-видимому, были отвергнуты. Однако последующие исследования показывают, что в течение декабря 1989 года множество агентов КГБ проводили неопределенные, тайные миссии по всей стране, в координации с Ионом Илиеску, который сменил Чаушеску. Подозрения в том, что он лично отдал спецслужбам жесткие распоряжения, которые спровоцировали акции протеста против Чаушеску, сохраняются и по сей день.



Какова бы ни была правда, огромное геополитическое значение Румынии для "Империи" как тогда, так и сейчас не может быть более очевидным. Через несколько недель после того, как победа Джорджеску была аннулирована, было объявлено, что в Бухарест будут направлены дополнительные силы НАТО, что является явным ответом на "развитие ситуации с безопасностью в Черноморском регионе". Тем временем румынские официальные лица много говорят о "союзнической солидарности" и с нетерпением ожидают "масштабных совместных учений" в течение следующего года.



Кроме того, 12 декабря румынское правительство внезапно дало "зеленый свет" давно обсуждаемому и весьма спорному законопроекту, предусматривающему, что вооруженные силы страны, а также все "оружие, военная техника и боеприпасы" будут находиться под полным иностранным контролем, без официального объявления чрезвычайного положения, осадного положения или войны. Иными словами, НАТО в одностороннем порядке будет иметь право командовать румынской армией по своему усмотрению. Это по-настоящему полезная опция, поскольку прокси-война на Украине движется к полному краху, и уже открыто обсуждается вопрос о прямом иностранном вмешательстве.



В вышеупомянутой статье BBC сообщается, что местные "подозрения" о том, что невидимые иностранные силы могли повлиять на "решение судей об аннулировании результатов", таковы, что "даже те, кто боялся победы Джорджеску и верил, что его поддерживает Россия, теперь беспокоятся о прецеденте, только что созданном для румынской демократии". Нам остается только гадать, где в следующий раз произойдет аналогичный "нелиберальный переворот", поскольку растущее презрение Запада к демократии и общественному волеизъявлению становится все более явным.



Тем не менее можно найти некоторое утешение в том факте, что даже чиновники, поддержавшие проведение "автократического путча", прекрасно понимают, что это было грубое, краткосрочное решение целого ряда крайне сложных и, вероятно, неразрешимых социально-экономических и политических проблем. Бывший высокопоставленный представитель НАТО Мирча Джоанэ заявил, что аннулирование победы Джорджеску дало западным державам и выбранным ими марионеткам в Румынии в лучшем случае временную отсрочку. Более того, он опасается, что это решение может обернуться бумерангом, если проблемы граждан продолжат игнорироваться.



"Мы выиграли себе немного времени. Но здесь царит настоящая ярость. И если мы ничего не предпримем, это может повториться", - отметил он. Источник - inosmi.ru

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