 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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НАТО сменила концепцию войны с Россией, - Елена Караева
00:19 27.12.2024

НАТО и ЕС много в эти дни говорят о "мирных инициативах" для урегулирования геополитического кризиса на континенте, но готовятся на нас напасть. Штаб-квартиры враждебных нам организаций расположены в Брюсселе, и то, что планы стирания нас с лица земли там не получили передышки, очевидно. На неделе, когда западные христиане празднуют Рождество, планы новой "маленькой победоносной войны" с нами получили новое развитие и обросли свежими подробностями, вброшенными в публичное поле. Естественно, планы эти в общественном мнении завернули в бумажку "действий на благо мира".
Заодно, пользуясь случаем, нужно отвесить западному разведсообществу наше с кисточкой.

Их оценки русского военного, экономического и социального потенциалов, выданные всеми центрами разработки решений, оказались столь блистательно ошибочными, что пожелание работать так же и в том же направлении не будет лишним.

Все вышеупомянутые не раскаялись во введении в заблуждение всего западного мира и продолжают упорствовать в своих неверных утверждениях. Ну что ж, пришло и для нас время поддержать эту дискуссию.

Европейцев американцы подзуживают нацепить двубортное и отправиться воевать за Украину. Для "обеспечения мира и безопасности", как и "всего самого лучшего". Именно на эти ценности "прогресса и демократии", как сообщают в глубинногосударственном издании Foreign Policy, Россия точит зуб и крошит булочку.

Согласно первому вбросу, сделанному Макроном еще в феврале уходящего года, "европейский воинский контингент" должен был "переломить ситуацию на ЛБС". Тогда сообщалось, что вэсэушники намереваются пойти в очередной контрнаступ. С целью "отвоевать Черное море" - ни больше ни меньше. Можно с уверенностью сказать, что европейских военнослужащих должны были использовать в качестве тарана. Мы знаем эту схему наизусть: пойти свиньей, упившись скорой и иллюзорной победой в очередном блицкриге против России.

Планам не суждено было сбыться, и контранаступ завершился очередной неудачей. Настолько громкой, что вэсэушного главкома Залужного спешно сняли, отправив фельдъегерской почтой послом в Лондон. С очевидным понижением, потерей влияния и доступа к бюджетным ассигнованиям.
Нынешняя концепция иная. Теперь "европейские военные", по мнению тех стратегов, что видят бой исключительно со стороны, будут отправлены на Украину защищать "европейские ценности и демократию". Вместо стремительно заканчивающихся вэсэушников.

Как в украинских степях европейцы могут (и будут) защищать те ценности, которые они оказались не способны оборонять у себя дома, категорически непонятно. Выведенная на улицы армия в тех европейских странах, что пострадали от исламистского террора, оказалась решительно не готова к тому, чтобы сражаться за народ и против злоумышленников.
Но даже этот неловкий момент при известной прыти, когда желаемое выдают за действительное, можно было бы обойти.

Но невозможно обойти ситуацию, при которой западникам, желающим над нами одержать победу, нужно будет конкретно и однозначно взять в руки оружие и начать класть свои жизни вместо украинцев, но за Украину.

"Схватка с исламизмом" в Афганистане, чтобы извести террористов, да еще на фоне нескольких тысяч американских жертв в сентябрьских атаках 2001 года в Нью-Йорке, была возможна. "Войну против тирании за торжество демократических ценностей", которая была сконструирована Западом в Ираке, тоже относительно легко удалось скормить тамошним социумам. Да и противник в обоих случаях не обладал ни самой мощной армией в мире, ни самыми продвинутыми системами вооружений.

Продать - сегодня и сейчас - открытую войну с Россией общественному мнению и потенциальным армейским рекрутам не получится. Слишком страшно всем, слишком трусливы те социумы, слишком жадны и слишком избалованны. Ведь там ради новой европейской военной кампании и против нас должны будут расстаться с пенсиями, с продуктовым и прочим изобилием, которое, естественно, исчезнет мгновенно, с тем пусть уже и относительным, но все равно комфортом, сопровождающим европейскую жизнь от рассвета и до заката.

В общеевропейском блоке, который уже потратил на Украину примерно 130 миллиардов евро, многие совсем не хотят отдавать ни миллиарды, ни тем более жизни. Европейцев, категорически не готовых к любым ужатиям и уменьшениям своих желаний, затащить в зону нашей спецоперации воевать вместо украинцев у США не получится.

А что получится?

Америке удастся окончательно задушить Европу экономически. Украинский проект и был создан, чтобы нанести поражение нам и параллельно изничтожить Евросоюз. И если в первом пункте вашингтонские люди просчитались, то во втором - и нам это признать нужно - у них получилось добиться своей цели.
Если бы мы не изменили свою внешнюю и внутреннюю политику, не занялись бы воссозданием военного и экономического суверенитета, мы были бы следующими в очереди на съедение вашингтонскими глобалистами.

Об этом имеет смысл напоминать, когда с того берега Атлантики несется новость о "новых американских мирных инициативах".
26.12.24

Источник - РИАН
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