В Китае налаживают услугу доставки товаров дронами

00:38 27.12.2024

26.12.2024



Китай начал экспорт коммерческих систем воздушной доставки товаров



В России грузовые гражданские дроны и беспилотный транспорт существуют в основном на бумаге

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Китайская служба доставки с помощью дронов получила лицензию для работы в Объединенных Арабских Эмиратах. В самом Китае уже действуют более 50 маршрутов дронов-доставщиков, которые обслуживает только одна местная компания. Мировой рынок коммерческих систем дронов-доставщиков будет расти в ближайшее время больше чем на 40% ежегодно, прогнозируют аналитики. Китайские власти считают системы воздушной доставки товаров частью новой "экономики малых высот", куда включаются аэротакси, экскурсионные и грузовые перевозки. К 2030 году объем "экономики малых высот" только в Китае должен превысить 280 млрд долл. Не отстает от развития гражданских дронов и Россия. Правда, пока в основном только на бумаге и главным образом с помощью запретов.



В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем и их комплектующих получать господдержку. Кроме того, будет создан единый реестр производителей автономных систем. Порядок формирования и ведения единого реестра утвердит правительство РФ, а формировать и вести его будет Минпромторг.



В декабре 2024 года глава государства удивился существенному снижению целевых показателей национального проекта "Беспилотные авиационные системы", который был утвержден в 2023 году. "Здесь мы смотрим в планах, которые сверстаны правительством, снижение некоторых показателей общего объема российского рынка беспилотных авиационных систем, количества субъектов РФ, оснащенных универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов этих систем", – обратил внимание Путин на последнем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Чиновники пытались оправдываться, что, дескать, запланированное снижение показателей – небольшое. "Вы говорите "небольшое снижение". Да, в чем-то небольшое, а в чем-то заметное. Показательный пример – количество субъектов РФ, оснащенных универсальной инфраструктурой для обеспечения полетов к 2030 году, снижено с 89 до 9 единиц. Как небольшое? Большое", – указал глава государства.



Кроме отсутствия инфраструктуры в РФ действуют и прямые запреты на эксплуатацию грузовых беспилотников, которые введены по соображениям безопасности. Правда, в уходящем году в некоторых регионах разрешены полеты дронов в прямой видимости оператора и не выше 150 м.



В Китае же считают, что нормы безопасности можно соблюдать без полного уничтожения "экономики малых высот". Такого же мнения придерживаются и другие страны, которые выдают лицензии на организацию у себя коммерческих систем доставки с помощью дронов. "Экономика малых высот, включающая доставку с помощью беспилотников и летающих автомобилей, в последние годы активно развивалась в Китае на фоне усилий местных правительств по поддержке освоения новых возможностей для повышения уровня потребления", – сообщает агентство "Синьхуа". О растущем секторе экономики малых высот в Китае наша газета уже писала (см. "НГ" от 14.08.24).



Объем экономики малых высот Китая на конец 2023 года оценивался почти в 70 млрд долл. А к 2030 году ожидается увеличение ее масштабов в четыре раза, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации КНР.



В 2017 году китайская компания Meituan начала изучать возможности доставки с помощью беспилотников для ускорения создания местной сети экспресс-доставки на основе взаимодействия "земля–воздух–земля". В 2021 году запустила свою первую коммерческую службу доставки в городе Шэньчжэнь – технологическом центре на юге Китая.



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Пункты китайского сервиса

экспресс-доставки могут появиться

и в других странах. Фото XinhuaВ конце 2024 года компания Meituan сообщила, что ее дочернее предприятие Keeta Drone, которая обеспечивает доставки дронами, получила коммерческую лицензию на эксплуатацию беспилотников за пределами прямой видимости от управления гражданской авиации Дубая. Теперь китайская компания обеспечивает быструю доставку продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости в специально отведенные для пилотирования районы.

По состоянию на декабрь 2024 года предприятие Keeta Drone уже открыла 53 маршрута в крупных городах КНР, выполнив более 400 000 доставок. Сервис предлагает клиентам широкий выбор продуктов в самых разных местах: от офисов, жилых кварталов, библиотек до туристических объектов, таких как Великая Китайская стена.



В Дубай китайцы доставили свои беспилотники и автоматизированные "аэропорты" для них. Развернута также интеллектуальная диспетчерская система для организации регулярных полетов грузовых беспилотников.



В самом Китае широко используются агро-дроны в связке с беспилотными автомобилями. "Дроны-сборщики теперь доставляют апельсины прямо из горных садов прямо к домам фермеров. Раньше такая транспортировка урожая требовала три часа, а теперь – всего десять минут. Кроме того, для доставки апельсинов покупателям используются беспилотные автомобили, что позволяет курьерам больше не тратить время на пешие походы по домам", – сообщает издание "Жэньминь жибао". Недавно китайская логистическая компания ZTO Express опробовала модель "дрон + беспилотный автомобиль" для повышения эффективности обслуживания. На сегодняшний день количество применений беспилотников в сфере экспресс-доставки превысило один миллион раз.



Китайские аграрные дроны-доставщики известны российским военнослужащим как украинские атакующие беспилотники "Баба-яга", которые способны сбрасывать на наши позиции мины и другие взрывные устройства.



Кроме дронов частью экономики малых высот в Китае являются и современные дирижабли. В начале августа 2024 года свой первый демонстрационный полет совершил гражданский пилотируемый дирижабль AS 700, который летел со скоростью 60 км/ч на высоте 500 м. Модель AS 700 представляет собой тип однокапсульного пилотируемого дирижабля с максимальной вместимостью 10 человек, включая одного пилота. Новый воздушный аппарат может развивать скорость до 100 км/ч. Дирижабль рассчитан на максимальную дальность полета в 700 км, он способен держаться в воздухе до 10 часов. Применять его предполагается преимущественно для туристических поездок. В апреле этого года Китай объявил о запуске в серийное производство дирижаблей, предназначенных для воздушного туризма (см. НГ 14.08.2024).



В сегменте экономики малых высот в КНР создаются и новые маршруты для вертолетных такси. Такие аэротакси используются для перелетов к аэропортам или между соседними городами. Время поездки при этом сокращается от нескольких часов до нескольких минут.