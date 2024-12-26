 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Котел" под Великой Новоселкой: "Это западня! „Русня" нас окружила! Они везде" - Р.Маркуш
00:42 27.12.2024

Украинские милитари-блогеры сообщили о катастрофе на Времевском выступе, которая будет иметь ужасные для "хероев" последствия
Радомир Маркуш

По данным "Военной хроники", Великая Новоселка отрезана от "большой земли" по всем дорогам. Противник предпринимает попытки снабжения по полям и лесополкам, что уже скоро приведет к падению ключевого поселка на этом направлении. За ним и далее на запад на 10−15 километров нет серьезных укреплений ВСУ.

Украинская "телега" выдает страшную военную тайну Сырского - драпать ВСУ придется аж до городка Покровское Днепропетровской области. Насколько это правда, судить трудно, но на экспертных форумах незалежной царит форменная паника.

И в самом деле, в Сети появились кадры с геолокацией (притом, с большой долей вероятности, устаревшие), на которых зафиксировано продвижение русских штурмовиков на 3 км в глубину обороны ВСУ на западном охвате Великой Новоселки (см. карту).

Судя по видеозаписи, российские бойцы заняли позиции на подступах к рокадной трассе. Это означает, что последняя для захисников "дорога жизни" О-0510 из Зеленого Поля во Времевку перерезана. Но и это не вся зрада - с мест, причем от украинских источников, поступает информация, что наши несколькими бронеколоннами штурмуют Новоселку.

Для понимания ситуации: балка Скотоватая и речка Мокрые Ялы (к тому же самое широкое ее место) ограничивают снабжение "хероев" через Времевку. Так что по полям ничего привезти нельзя.

Успехи ВС РФ под Великой Новоселкой в ДНР были по "достоинству оценены командованием противника", которое дало команду исправить ситуацию любой ценой, пишет Юрий Подоляка.

По его данным, сюда были переброшены пополнения, которые без подготовки бросили в бой. Командование ВСУ без особой жалости сливало в контратаках "пополнение" из состава сводных отрядов теробороны.

"…А потом они удивляются, почему те бегут с позиций. Что в конечном итоге привело не к возвращению под контроль ранее утерянных позиций, а наоборот - к тому, что еще несколько позиций противником западнее реки Мокрые Ялы (на холмах) были утеряны", - поясняет военный эксперт.

О том, что происходит в ВСУ на этом участке фронта, рассказал популярный в незалежной военный блогер Богдан Мирошников.

Для начала он привел историю очень короткой жизни типичного захисника на передовой: "17 декабря - перевод из мобильной зенитной группы в пехоту одной из новосозданных механизированных бригад. 18 декабря - выдвижение на боевые позиции. 19 декабря - пропавший без вести, считай - "двухсотый".

Мирошников задается вопросом, зачем так делать? Дескать, и без того ПВО дырявая, а тут зенитчиков бросают на верную смерть.

27-летний отморозок служит в 47-й бригаде ВСУ "Магура"
Немного остыв, бандеровский аналитик пришел к выводу, что в украинской армии нужно срочно отказываться от бригад в пользу корпусов, а лучше - дивизий, потому что "потери просто запредельные". Дело в том, что комбриги людей не берегут и относятся к ним по-скотски, о чем свидетельствует массовая бойня под Великой Новоселкой. Эти дни войдут в историю ВСУ как самые черные страницы. В итоге рядовые бойцы массово дезертируют.

"Это еще одна из проблем, которую нужно решать срочно. Иначе шансов выбраться из этой смертельно опасной ситуации у нас мало… Мы не имеем права относиться так к нашим людям, как это происходит сейчас. И не надо продолжать делать вид, что все окей. Оно („все хорошо") убивает", - негодует Мирошников.

Из Киева от офицеров Генштаба ВСУ тоже мало духоподъемных новостей. "Шансов на победу очень мало. Как показывает катастрофа в Великой Новоселке, мы находимся в критической ситуации. Если мы будем надеяться на заморозку конфликта, то нас ждет наихудший сценарий! Переговоры - это капитуляция, а не выход", - посты такого рода сейчас можно встретить часто.

"Западные союзники не готовы объединяться, потому что им страшно, они не хотят себе такой судьбы, как у украинцев. Поэтому нам надо сейчас объединить усилия, подготовить города для обороны, прежде всего в Днепропетровской области.

Все знают, что русня может легко зайти в Павлоград и остановиться ненадолго. Также есть опасность для Харькова, ВС РФ тоже там работают, согласно своему плану".

"Русня" нас окружила. Они везде", - в панике строчат "херои" с фронта. Судя по всему, что-то действительно ужасное для ВСУ произошло под Великой Новоселкой, о чем пока молчат в "404-й". Похоже, укровояк в каких-то немыслимых количествах бросили на минные поля и под удары русских FPV-дронов в дурацкой надежде, что кто-то прорвется к нашим солдатам и в контактном бое отбросит их от "дороги жизни".

Не исключено, что приказ пришел с самого верха. А это в свою очередь позволяет предположить, что в Великой Новоселке в окружение попали какие-то важные шишки, скорее всего, натовские. Так, к слову, было в Мариупольском "котле", когда по личному приказу Зеленского отправляли вертолет за вертолетом, чтобы вывезти важных американских офицеров, которых перед самой сдачей по приказу из Пентагона ликвидировали бандеровцы.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735249320


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