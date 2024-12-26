 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чего ждать от войны в будущем? - Asharq Al-Awsat
00:59 27.12.2024

Саудовская Аравия
26 декабря 2024
Мы прощаемся с одной войной… и готовимся к следующей
Asharq Al-Awsat: война остается инструментом достижения политических целей

Украина и Газа стали полигонами для испытаний оружия XXI века, пишет Asharq Al-Awsat. Однако эти боевые действия все же отличаются от привычных - они происходят в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности.
Как ведут себя маленькие государства во время большой турбулентности? В чем смысл рациональности и политического реализма в свете геополитических потрясений? Неужели эти государства обречены на проигрыш и все, что они могут сделать, это постараться максимально уменьшить свои потери? История не помнит ни одной империи, которая была бы образована из одного народа.

Многочисленным народам, входящим в состав империй, обещали безопасность, мир и процветание в обмен на послушание и подчинение. Бунт против центральной власти сурово наказывался, вплоть до полного уничтожения.

Центром власти империи была "ось Вселенной". Из этой оси - центра - свет и сила проникают на периферию, чтобы навязать ей определенный тип политической модели и культурное наследие. Когда центр ослабевает, периферия распадается и "ось Вселенной" рушится, чтобы возникнуть в другом месте. Империи подобны фениксам. Новая империя восстает из пепла предыдущей.

После этого у маленьких государств остается два возможных варианта. Первый - восстать против новой власти и заплатить за это. Второй - объединиться и сомкнуть ряды, скандируя: "Империя пала. Да здравствует империя!"

Французский мыслитель Жак Аттали говорит, что создание империй требует определенных требований, наиболее важными из которых являются географический размер, численность населения и финансовое благосостояние. Но самое главное - идеология, которая убедит другие народы добровольно присоединиться к ней. Существуют как морские, так и сухопутно-континентальные империи. Есть империи, чьи амбиции были реализованы, и те, что потерпели неудачу.

Индикаторы геополитических трансформаций - в военном отношении!
Гражданская война в Испании, предшествовавшая Второй мировой войне, стала полигоном для испытания немецкого оружия, тактики и приобретения боевого опыта.

Украинский конфликт стал испытательным полигоном для оружия XXI века. Эти боевые действия, хоть и имеют некоторые черты Первой и Второй мировых войн, происходят в эпоху искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Беспилотники стали использоваться так, как никогда раньше, что обнажило большие пробелы в большинстве военных доктрин. Влияние беспилотников не ограничилось наземными боями, а распространилось на военные действия в воздухе, на море, суше и даже в киберпространстве.

Война в Газе - это важнейший опыт ведения городских, партизанских и туннельных войн. Подземная война значительно усложнила проведение обычных военных операций для израильской армии. Из опыта этой войны будет извлечено много уроков. Согласно некоторым военным исследованиям, все будущие войны будут городскими из-за ускорения процесса урбанизации. Израильская армия использовала две ИИ-системы против Газы: "The Gospel" (в переводе "Евангелие"), которая определяла здания и объекты инфраструктуры ХАМАС для нанесения авиаударов, и "Lavender", которая определяла потенциальные человеческие цели. Обе системы являются "фабриками смерти", что объясняет количество смертей в секторе Газа.

Война в Ливане по многим параметрам отличалась от войны в Газе. Оборонительная (позиционной) война, которая сопровождалась попытками истощить силы "Хезболлы", превратилась в наступательную войну во всех измерениях. ВВС Израиля были ключевым игроком. В то же время ограниченные наземные маневры в зоне "голубой линии" против сил "Хезболлы" были направлены на то, чтобы зажать их между "молотом и наковальней".
Ограниченное наземное наступление в зоне "голубой линии" играло роль "наковальни", пусть и мобильной. Что касается ВВС Израиля, то они блестяще сыграли роль "молота".

С другой стороны, "Хезболла" продолжала использовать оставшиеся средства (ракеты средней и малой дальности и беспилотники) для реализации стратегии, которая изначально была разработана ее лидерами на случай сильного ухудшения ситуации, но она, к сожалению, так и не достигла поставленных целей. Тем не менее "Хезболла", безусловно, нарушила планы Израиля, особенно с помощью беспилотников.

Чего ждать от войны в будущем?
* Хоть война и останется инструментом достижения политических целей, ее облик меняется в зависимости от политических, экономических и социальных аспектов.

* Искусственный интеллект активно используется в войнах XXI века. "Автономные военные машины" занимаются сбором, расшифровкой и анализом информации. Решение "убивать или нет" пока еще принимается человеком.
* Технологии больше не находятся под контролем государства. В геополитические игры вступили гражданские лица, владеющие компаниями, которые производят эти самые технологии. Говорят, что "информация" - это нефть XXI века. Многие центры сбора и обработки данных находятся в руках гражданских компаний; большинство из которых - американские.

* Легкая доступность, быстрое распространение и использование технологий двойного применения снизили стоимость войны для негосударственных акторов. Кто с кем сейчас воюет в регионе Плодородного полумесяца (Месопотамия и Левант - прим. ИноСМИ)? "Хезболла" против Израиля. ХАМАС против Израиля. Хуситы против Израиля. И, наконец, "Хайят Тахрир аш-Шам"* против ныне свергнутого режима Башара Асада в Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ

Источник - inosmi.ru
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