Нет Трампа без добра. Дания готовится воевать с... США, - Наталия Портякова

01:20 27.12.2024

25.12.2024,

Нет Трампа без добра

Дания усиливает обороноспособность Гренландии



История с заявлением избранного президента США Дональда Трампа о необходимости приобретения Штатами датского острова Гренландия получила развитие. Копенгаген объявил о планах значительного увеличения расходов на оборону этого самого большого в мире острова. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен назвал "иронией судьбы" тот факт, что о решении было объявлено через несколько часов после комментариев будущего главы Белого дома,- план усиления обороны Гренландии, где расположена крупная военная база США, готовился давно. Но нездоровый интерес Трампа к этому стратегически важному для безопасности США и НАТО месту наверняка заставил датские власти ускориться.



В ближайшее время Гренландия - автономная часть Датского королевства - получит заметное финансовое подспорье. Как сообщил на этой неделе министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, на военно-оборонительные цели острова дополнительно выделено "двузначное число в миллиардах" датских крон, или по меньшей мере $1,5 млрд. В частности, как пояснил министр газете Jyllands-Posten, деньги пойдут на покупку двух инспекционных кораблей, двух беспилотников дальнего действия и двух собачьих упряжек, а также на дополнительный персонал для датского Арктического командования в столичном городе Нуук. Наконец, Копенгаген намерен вложиться в модернизацию островного аэропорта Кангерлуссуак, чтобы он мог принимать истребители F-35.



"В течение многих лет мы не инвестировали достаточно средств в Арктику, теперь мы планируем более сильное присутствие",- отметил господин Поульсен.



Новость о намерении увеличить финансирование Гренландии вряд ли бы смогла заинтересовать кого-то, кроме датских СМИ. Однако она была оглашена через считаные часы после того, как избранный президент США Дональд Трамп уже во второй раз громогласно заявил о желании купить этот остров, расположенный между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Гренландия имеет стратегическое значение для американских военных и их системы раннего предупреждения о баллистических ракетах. "В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией - это абсолютная необходимость",- написал будущий американский лидер в воскресенье на своей странице на социальной медиаплатформе Truth Social.



В свой первый срок на посту президента США Дональд Трамп уже предлагал купить Гренландию. Эту идею датский премьер-министр Метте Фредериксен тогда назвала абсурдной. На фоне категоричного отказа Копенгагена от продажи этой арктической территории в 2019 году Трамп даже отменил визит в Данию, назвав реакцию датских властей на свое предложение неприятной.



Осадили Трампа и на этот раз.



"Гренландия - наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу",- заявил в ответ на ремарки Трампа глава правительства Гренландии Муте Эгеде.



В Копенгагене дали понять, что новый план обороны Гренландии готовился довольно давно и объявление о нем почти сразу же после новой заявки американского лидера на покупку территории было лишь "иронией судьбы" - по крайней мере, так на этот счет высказался министр обороны Дании.



Некоторые эксперты по безопасности не исключили, что именно воинственная риторика Дональда Трампа придала датским властям, прежде не спешившим с усилением своего военного потенциала в Гренландии, нужный импульс. "Я думаю, что Трамп поступил умно… Повысив голос, он заставил Данию расставить приоритеты в отношении своего арктического военного потенциала",- заявил BBC эксперт Датской академии обороны Стеен Кьергор.



Спецпредставитель будущего президента США проедется по Европе

В минувшие выходные без пяти минут американский президент разозлил власти еще одной страны - Панамы (см. "Ъ" от 23 декабря). Он пообещал, что вернет Панамский канал в собственность Штатам, если республика не перестанет взимать несправедливые, по его мнению, сборы за проход американских судов. В ответ президент страны Хосе Рауль Мулино заявил, что "каждый квадратный метр" канала принадлежит Панаме и нынешний статус "не подлежит обсуждению". Продемонстрировать свое отношение к словам Трампа решили и простые жители. Во вторник десятки протестующих собрались у посольства США в Панаме, скандируя лозунги вроде "Трамп, животное, оставь канал в покое!" и "Дональд Трамп - враг Панамы". Панаму поддержали и в Боливарианском альянсе для народов нашей Америки (ALBA), в который входят десять стран Центральной и Южной Америки, но членом которого сама Панама не является. В организации осудили комментарии Трампа, высказав поддержку "суверенитету, территориальной целостности и самоопределению" Панамы.



Наталия Портякова