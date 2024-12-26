Авиакатастрофа под Актау обрастает новыми странностями и вопросами, - СП

01:45 27.12.2024

Чьи именно "птички" на самом деле могли бить в кабину пилотов?

Андрей Захарченко

Материал комментируют:

Олег Смирнов Юрий Кнутов



Утром 25 декабря близ взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау в Казахстане потерпел крушение двухмоторный среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Embraer 190 азербайджанского перевозчика Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс Баку - Грозный. По официальной информации авиакомпании, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.



Что известно о ЧП на сегодняшний момент из открытых источников?



В ходе полета борт не смог приземлиться в точке назначения из-за плохих погодных условий и был перенаправлен в аэропорт Махачкалы, а затем - в Актау. В полете экипаж подал сигнал бедствия. После захода в воздушное пространство Казахстана самолет сделал два виража возле аэропорта Актау, а при выполнении третьего - упал. На месте падения найден "черный ящик" - бортовой самописец.



В катастрофе погибли 38 человек, семеро из которых являются гражданами России. 32 человека, в том числе 3 члена экипажа, остались в живых. Но есть и другие данные СМИ: выжило 29 человек.



К этому расхождению мы еще вернемся.



Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования причин крушения.



ВВС Бразилии заявили о готовности помочь Казахстану в расследовании крушения самолета AZAL и находятся в контакте с властями страны, о готовности оказать поддержку сообщила и сама бразильская компания Embraer, которая произвела разбившийся самолет.



Разбившийся самолет прошел последний полный техосмотр в октябре.



Согласно официальному заявлению Росавиации, предварительная причина катастрофы - столкновение воздушного судна с птицами.



Что и у кого вызывает вопросы?



К вечеру 25 декабря пользователи ряда соцсетей заговорили о некоем "несоответствии" количества и состава пассажиров рейса.



Во-первых, если на борту, согласно утверждениям авиаперевозчика AZAL, обратили они внимание, не было детей, то почему те вдруг стали фигурировать в сообщениях о пострадавших?



Некоторые в свете последних публикаций о детях-киллерах, вербуемых нарокартелями, сразу же начали выстраивать совершенно фантастические версии трагедии.



Многое могла бы прояснить информация МАК, но там информации о крушении самолета (на 16.30 мск 26.12.2024) не было. На сайте Росавиации на то же время подобные сведения также отсутствовали. Впрочем, как и на официальных сайтах соответствующих ведомств Казахстана и Азербайджана.



- При соблюдении всех положенных во время регистрации билетов и прохождении пассажиров на посадку процедур вероятность попасть на борт инкогнито полностью исключена, - заверил "СП" заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.



- Сотрудники аэропортов добросовестно выполняют свою работу, к тому же контроль пассажиропотока параллельно дублируется электронными датчиками в автономном режиме, переводя получаемые данные сразу в цифровой формат. Наличие "зайцев" на борту - дело попросту немыслимое.



"СП": Ваши слова - это повод поставить первоначальные сведения AZAL об отсутствии детей на борту под сомнение? Перевозчик мог исказить информацию сознательно или случайно?



- С детьми дело вот в чем. До определенного возраста ребенок может попасть на борт и без отдельного билета - при условии, что весь полет он проведет на коленях своего взрослого представителя. Если же ребенок будет занимать отдельное кресло, тогда уже необходим и отдельный билет на него.



Все это прописано в соответствующих технологиях авиакомпаний. По распространенному среди перевозчиков правилу, детям до 14 лет отдельный билет не нужен, а вот для детей в возрасте от 14 лет и старше он уже необходим. Поэтому я допускаю, что от внимания перевозчика маленькие дети на борту каким-то образом ускользнули. Например, по причине того, что не имели отдельных билетов, по которым, собственно, и ведется учет пассажиров.



"СП": В соцсетях ходят также разговоры о том, что, дескать, нынче авиакомпаниям абсолютно невыгодно осуществлять воздушные перевозки полупустыми судами. А раз так, делают они вывод, то и сведения о том, что на упавшем борту присутствовало всего лишь 62 пассажира вместо сотни, не соответствуют действительности, и на самом деле их было больше. Отсюда и путаница с четким соотношением погибших и выживших. Насколько здесь уместны такие насквозь конспирологические "догадки"?



- Действительно, с экономической точки зрения для любой авиакомпании будет идеально, если борт окажется заполнен на 100%. Тогда это приносит прибыль.



Вариант, при котором борт заполняется процентов на 70 - это так называемый вариант "самоокупаемости рейса". Все, что меньше, генерирует для авиаперевозчиков убытки.



Но в каждом конкретном случае играют роль множество совокупных факторов. Например, протяженность маршрута, высотность полета, расход керосина и много что еще. Так что в принципе в данном случае борт вполне мог лететь и полупустым. Бизнес - это в том числе и риск. И уж коли ты продал за два месяца всего лишь десяток билетов, то вези, сколько есть, потребителя твои проблемы не волнуют. Правда, перевозчик мог бы принять решение о замене воздушного судна и использовать, допустим, не Embraer, а какую-то другую машину меньшей вместимости.



При условии, конечно, что для подобной замены у перевозчика есть возможности, резюмировал Олег Смирнов.



Некоторых экспертов в области обеспечения безопасности полетов насторожили многочисленные пробоины, обнаруженные при осмотре хвостовой части упавшего самолета. Теоретически, предполагали они, это может говорить о некоем "внешнем воздействии", которому судно могло подвергнуться в процессе полета.



Здесь нужно обратить внимание, что украинские СМИ практически сразу после катастрофы стали вбрасывать "предположения", что в небе над Грозным в условиях тумана по пассажирскому борту могли отработать российские силы ПВО, напирая на то, что именно в это время Чечня и Дагестан подвергались атаке дронов ВСУ.



К вечеру 25 декабря всем известная сетка tg-каналов российской "оппозиции" к восторгу своих владельцев-иноагентов превратила эту "догадку" в "очевидный факт, не требующий дополнительных подтверждений", и принялась на все лады гадать, кто и в какой форме из первых лиц российской власти "возьмет на себя ответственность признать полный бардак в обороне страны".



Однако специалисты системы ПВО, имеющие отношение к происходящему в зоне СВО, заверили "СП", что подобное не могло произойти ни при каких обстоятельствах.



Во-первых, напомнили один из них, в соответствии с правилами организации воздушного движения каждому гражданскому самолету присваивается уникальный идентификационный номер сразу после получения разрешения на полет, а после пересечения границы он отслеживается с помощью радиотехнических средств, что исключает возможность применения по нему средств поражения ПВО.



- Во-вторых, это исключено хотя бы потому, что ракеты систем ПВО оставляют инверсионные следы, которые обязательно заметили бы сторонние наблюдатели. К тому же при попадании ракеты была бы совершенно другая картина - разлет осколков был бы неизбежен, - на условиях анонимности констатировал другой.



Свою версию вероятного происхождения отверстий озвучил представителям СМИ подполковник НМ ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко - самолет мог быть атакован БПЛА.



"Это могут быть новые типы боеприпасов в виде беспилотных летательных систем с начинкой, в том числе, кассетного и шрапнельного типа. Такие дроны могут производить взрыв с помощью спутника на определенном расстоянии от цели, поражая ее", - приводит его слова, в частности, "АиФ".



Аналогичного мнения придерживаются и эксперты, опрошенные "СП", указывая лишь на то, что для поражения использовались не "шрапнельные беспилотники", которые действительно есть на вооружении ВСУ, а пара FPV-дронов, один из которых нес боезаряд типа "лимонки", а второй выполнял роль контролера-наводчика.



И тогда реплики из опубликованных к настоящему времени фрагментов радиопереговоров экипажа упавшего самолета с диспетчером об "ударе птиц в кабину" обретают совершенно другой смысл.



Безусловно, пока не будут опубликованы официальные данные следствия или хотя бы расшифровки бортовых самописцев, не следует делать каких-либо поспешных выводов, но в подобной атаке Киев вполне мог быть заинтересован.



- Если в итоге подтвердится версия с терактом, то это вполне в стиле киевского режима - применять самые "грязные" приемы именно в тот момент, когда у России начинают улучшаться отношения с другим государством, - подчеркнул директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.



- Когда у нас было все налаживалось с Евросоюзом, "произошла" Буча. А сейчас у нас резкое улучшение с Азербайджаном - и на тебе, когда Алиев улетел на неформальный саммит лидеров стран СНГ, случается откровенная диверсия явно в расчете на то, Азербайджан тут же поссорится с Россией.