Россия отвернется от Запада: Матрона предсказала, что случится дальше

06:23 27.12.2024

Россия вновь столкнется с трудностями. На пути к возрождению страну ждут проблемы, с которыми придется упорно бороться. Однако именно это укрепит позиции России на мировой арене. Страны Запада окажутся в менее выгодной позиции. Пророчество Матроны Московской обнародовал "Кулик".



Святая считала, что Россия отвернется от Запада. Государства окажутся в политической и экономической изоляции. Российская Федерация построит стратегические союзы с Китаем и Индией.



Матрона Московская предупредила: страна должна обратить внимание на духовные силы. Она рассказала, на чем обществу нужно сделать акцент. Жители России должны возродить православную веру. Для обновления страны нужно обращаться к традициям и сохранять самобытность народа.



Российское общество - ключ к успешному прохождению всех испытаний, которые выпали и еще выпадут на долю государства. Каждый житель, по словам Матроны Московской, должен продемонстрировать стойкость и силу своего характера.