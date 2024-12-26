Рос-олигарх Шмотьев (ООО "Форэс") обещает 15 млн рублей призовых за каждый сбитый F-16

07:33 27.12.2024

Награда ждет героя: за сбитый F-16 грядет выплата в 15 млн рублей

Российский миллиардер Шмотьев подтвердил готовность выплатить награду за сбитый F-16



Российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить награду в 15 миллионов рублей тому, кто сбил истребитель F-16 в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.



Как рассказал предприниматель, выплата за сбитый вражеский самолет - это вклад в поддержку тех, кто каждодневно рискует своей жизнью ради безопасности Родины.



Шмотьев добавил, что и дальше будет оказывать российским военным всестороннюю помощь.



Ранее "МК сообщил о призыве украинского пленного солдата к своим сослуживцам.



Авторы: ДМИТРИЙ МАШЕНСКИХ