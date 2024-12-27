 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Финляндия взяла на абордаж и увела к себе российский танкер "Eagle S"
08:43 27.12.2024

Финляндия взяла на абордаж российский танкер
27.12.2024 Григорий Май

После заявлений о выходе из строя подводного силового кабеля финские власти захватила в Балтийском море нефтяной танкер, идущий из России.

Судно "Eagle S", зарегистрированное на Островах Кука, было взято на абордаж финской береговой охраной в четверг. Затем его отогнали в воды Финляндии.

"Мы расследуем серьезный саботаж. Согласно нашим выводам, причиной повреждения стал якорь судна", – заявило следствие.

Финская таможня сообщила о конфискации груза. СМИ пишут о принадлежности "Eagle S" к так называемому "теневому флоту" России. На Западе так именуют суда, которые транспортируют грузы РФ в обход санкций.

Ранее Финляндия и Эстония заявили о выходе из строя подводного силового кабеля и трех линий интернета, пролегающих по дну Финского залива.

Невозможно проверить, был ли этот кабель действительно поврежден, или финско-эстонские власти его просто отключили, чтобы обвинить в диверсии "теневой флот" и создать повод для дальнейшего недопуска судов из России в Балтийское море и проливы.

Как известно, странами НАТО давно вынашивается идея о запрете доступа РФ к акватории западных стран.

По поводу ситуации с кабелем и захватом российского танкера власти Эстонии и Финляндии находятся в тесном контакте с коллегами в Северном и Балтийском регионах.

"Мы предложим дальнейшие меры, в том числе санкции, направленные против этого флота", – заявила Еврокомиссия и новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

"Подозрительное судно является частью российского "теневого флота", который угрожает безопасности и окружающей среде, финансируя военный бюджет России", – добавила она.

Брюссель и Каллас высоко оценили "оперативные действия финских властей по захвату подозрительного судна" и осудили "любое преднамеренное разрушение критически важной инфраструктуры Европы".

Источник - anna-news.info
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