 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курская дуга, 26 декабря: Украину накроет волнами "двухсотых", сообщают с передовой западные журналисты
08:48 27.12.2024

Огромные потери враг пытается скрыть, объявляя убитых потеряшками и выдавая мобиков за спецназовцев
Радомир Маркуш

За ракетную атаку украинских нацистов на Льгов Курской области, где из американской РСЗО HIMARS были повреждены здание сахарного завода, электростанция, жилой дом и газопровод, в результате погибли четыре человека, а пятеро получили ранения, будет возмездие. В частности, как заявил член оборонного комитета Госдумы генерал Виктор Соболев, ответом должны стать удары по центрам принятия решений на Украине.

Очевидно, что наше командование изучает разные варианты возмездия, но ясно одно: враг бесится от бессилия и понимания, что скоро его вышвырнут из Курского приграничья. Так было накануне драпа из Лисичанска, Авдеевки и Мариуполя. Правда, тогда ВСУ обстреливали гражданские объекты из тяжелой артиллерии, а на этот раз используют штатовские высокоточные боеприпасы. Видимо, уходящий Байден по максимуму выпотрошил арсеналы Пентагона в пользу бандеровцев.

"К сожалению, погибли четыре местных жителя, госпитализированы пять человек. За каждую каплю пролитой крови наших граждан врага ждет неминуемая расплата, все военные преступники будут уничтожены", - пишут "северяне" и публикуют списки "двухсотых" ВСУшников, чтобы лжецы с Банковой не умиротворяли родственников погибших, присваивая убитым по вине Зеленского украинцам статус потеряшек.

О том же говорят и сами оккупанты. Французская телекомпания LCI цитирует "хероя" с передовой. "Чтоб вы понимали, что происходит в Курской области, для нашей пехоты там улица с односторонним движением. Мы по-прежнему удерживаем три сектора. Суджа, Великая и Малая Локня, территория около 13 км в длину и 11 км в глубину. Мы полностью под огнем противника. Мы оставляем тела наших людей там, где они есть. Никто их не ищет.

Сегодня мой участок атаковали танки. Почти все погибли. Я даже не знал этих ребят. Это уже третья, четвертая волна замены в нашем подразделении. Нам пришлось отступить", - поплакался лягушатникам "микола". По его словам, "чтобы вы понимали, что происходит, 75% ребят в моей роте дезертировали. Хотите знать, почему? Потому что мы попросили артиллеристов стать пехотинцами. Это серьезное дерьмо, друг мой".

Как известно, "серьезного дерьма" навалил Зеленский, который по- прежнему отправляет солдат ВСУ в Курское приграничье на верную смерть. По данным "Северного ветра", только за декабрь враг перебросил под Суджу 15 батальонов смертников. И сейчас личный состав этих подразделений вместе с сотнями единиц западной техники успешно перемалывается "северянами", которые, несмотря на усиление противника, продолжают освобождение родной земли.

С "мест" сообщают о тяжелых боях по всему Курскому фронту. Особенно "жарко" в окрестностях и самих населенных пунктах Леонидово и Куриловка. Стало известно, что идет закрепление к востоку от Кругленького. Кроме того, наши вошли в Черкасскую Конопельку.

В Сети появились кадры штурма русскими бойцами очередного опорника. На них видно, как "северяне", приблизившиеся к огневым точкам врага, быстрыми и решительными действиями уничтожают "хероев", после чего у оставшихся в живых ВСУшников проснулось сознание, и они вышли с поднятыми руками.

А еще десантники 106-й дивизии ВС РФ пресекли подвоз продовольствия на позиции ВСУ. Наш оператор с помощью FPV-дрона обнаружил внедорожник, доставляющий бандеровцам харч. Точным ударом удалось уничтожить автомобиль и все содержимое, а также вскрыть пункт временной дислокации укровермахта, по которому последовало мощное огневое поражение.

Тем временем появилась любопытная информация, согласно которой командование группировкой "Пiвнiч" переодевает пехоту-камикадзе в форму элитных штурмовых подразделений. Причем "мобикам" выдаются противоосколочные очки, неплохие средства бронезащиты, шевроны всевозможных элитных частей.

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Есть мнение, что "фокус с переодеванием" предназначен для введения наших разведчиков в заблуждение. Дескать, они увидят перед собой ССОшников и начнут готовиться к штурму супер-пупер бойцов Зеленского, а также наносить по "мобикам" удары крылатыми ФАБами, тогда как бывалые вояки, взятые в плен, прикидываются несчастными мужичками, пойманными людоловами, и, сдавшись, рассказывают брехливые слезливые истории.

"Для нас эта новость важна еще тем, что с виду „боевой бомж", захваченный в Курской области, с высокой долей вероятности, никакой не мобилизованный сантехник, служивший поваром, а самый отъявленный нацист, начавший свою „службу" режиму еще с провокаций на майдане и убийств мирных жителей Донбасса в 2014 году", - поясняет "Северный ветер".

Кроме того, фотки вчерашних "мобиков" в тактической одежде с противоосколочными очками Зе-политруки запускают по сарафанному радио, убеждая своих подопечных в том, что в Курскую область переброшены "киборги", которые все исправят.

Добавим, что, согласно оперативке нашего Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, из них одна БМП Bradley, бронетранспортер, три ББМ, семь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Таким образом, уничтожение врага не приостанавливается ни на день.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735278480


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