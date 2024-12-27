Поспешный вывод: Ирак передумал прогонять американских солдат, - Ксения Логинова

09:13 27.12.2024

27 декабря 2024,



События в Сирии вынуждают Багдад изменить свое решение

Ксения Логинова



Ирак, ранее добивавшийся вывода воинского контингента США из страны, решил пересмотреть свое требование. Об этом сообщают американские СМИ. Багдад, находившийся под сильным влиянием иранских властей, из-за последних событий в Сирии теперь отчаянно нуждается в военной поддержке Запада. Подробности - в материале "Известий".



Передумали

"Хотя изначально Багдад, находившийся под сильным давлением Тегерана, и настаивал на выводе американских войск, по-видимому, после падения режима Асада ситуация изменилась", - сообщает онлайн-портал Al Arabia News в статье под заголовком "Пентагон без лишнего шума увеличивает численность американских войск в Сирии и Ираке".



По его сведениям, американские власти скрывают точное число американских солдат на территории Сирии и Ирака. Известно только, что вместе с 2,5 тыс. военных США в Ираке "находятся и некоторые дополнительные силы".



"Однако для того, чтобы обезопасить проведение данной операции, и исходя из дипломатических соображений, мы не можем предоставить более подробную информацию", - заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.



Американские власти связывают увеличение числа военных в Ираке и Сирии с возросшей угрозой из-за свержения Башара Асада. "Я ожидаю, что Ирак официально запросит продлить присутствие американских войск", - приводит издание The Washington Post слова высокопоставленного иракского чиновника.



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На фоне этого газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источник внутри иракской шиитской группировки "Ан-Нуджаба" сообщила о прекращении запуска ракет и беспилотников в сторону Израиля с иракской территории в качестве шага навстречу Вашингтону.



Давно просили на выход

Власти Ирака давно настаивают на выводе американского контингента из страны. Требования полностью вывести иностранные войска стали звучать с января 2020 года, когда в Багдаде был убит высокопоставленный иранский генерал Касем Сулеймани. Тогда же парламент страны проголосовал за резолюцию, призывающую местные власти прекратить любое иностранное военное присутствие.



После этого в Багдаде ударом американского дрона был убит командир проиранской группировки "Катаиб Хезболла" Абу Бакир аль-Саади. В парламенте попытались продвинуть документ о необходимости вывода американского контингента, для этого в законодательном органе страны по инициативе премьер-министра Мухаммеда Судани был создан специальный комитет. Однако его поддержали лишь 100 из 329 депутатов.



Администрация президента США Джозефа Байдена объявила о завершении военной миссии в Ираке в 2021 году, подчеркивая при этом, что американцы сконцентрированы на обмене разведданными, консультировании, подготовке и обучении местных сил безопасности.



Первый раунд переговоров Багдада с Вашингтоном о будущем американской коалиции в Ираке прошел в январе 2024 года, после этого стороны встречались еще не раз. В США согласились на формирование рабочих групп экспертов, которым предстояло оценить уровень угрозы со стороны боевиков, обстановку в регионе и боеспособность сил безопасности Ирака.



Изначально в Ираке надеялись, что США начнут процесс вывода своего контингента в сентябре 2024 года и управятся за год. Вашингтон согласился с этим, однако рассчитывал сохранить часть советников в рамках миссии по консультированию.



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Как пояснял шеф Пентагона Ллойд Остин, готовилась замена коалиционного присутствия в Ираке на двустороннее соглашение между Вашингтоном и Багдадом. При этом американцы пояснили, что график вывода международной коалиции будет составляться с учетом угроз со стороны боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).



В минобороны Ирака заверяли, что местные вооруженные силы готовы контролировать безопасность в стране. Однако после падения режима Башара Асада в Сирии ситуация изменилась.



Что думают эксперты

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала "Восточные ворота" Андрей Онтиков в разговоре с "Известиями" отметил, что в Ираке сейчас находится чуть больше 2,5 тыс. американских военных. По его словам, это очень условное присутствие, больше символическое.



- Но даже его достаточно для того, чтобы ситуация в стране оставалась более или менее стабильной. Руководство Ирака осознает, что пока сапог американского солдата находится на их земле, Ирак под крылом США, - пояснил эксперт.



Однако возникает вопрос: насколько изменения, происходящие в соседней Сирии, могут отразиться на Ираке. По словам Онтикова, идут подвижки в сторону антикурдской операции со стороны турок и новых сирийских властей в восточных районах Сирии. Это вызывает опасения в Багдаде. К тому же, когда происходит дестабилизация в соседней стране, появляются угрозы и в Ираке. Могут активизироваться спящие ячейки ИГИЛ, ведь они по-прежнему присутствуют в стране, подчеркнул специалист.



Аналитик напомнил, как американцы первый раз вышли из Ирака после кампании 2003 года:



- Спустя всего несколько лет после этого начался стремительный и масштабный подъем игиловцев, вплоть до того, что они подошли к Багдаду, и Ирак был вынужден обратиться к США. Во главе с американцами была создана международная коалиция по борьбе с террористами.



По его мнению, есть опасения, что те изменения, через которые проходят сирийцы, могут косвенно повлиять и на Багдад. А это может привести к активизации радикальных элементов в самом Ираке.



- Присутствие американских военных, пусть и символическое, сейчас гарантия того, что ситуация будет стабильной, - подытожил Онтиков.



Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН кандидат политических наук Данила Крылов в беседе с "Известиями" отметил, что после смены власти в Сирии произошел локальный передел влияния и баланс сил сместился.



- С учетом прихода новой администрации США, которая развернется по полной программе и на Ближнем Востоке, многие государства, в том числе Ирак, понимают, что с американцами сейчас придется дружить даже насильственным путем, - подчеркнул политолог.



Он напомнил, что ухудшение отношений между Багдадом и Вашингтоном произошло на фоне убийства в Ираке бригадного генерала КСИР Сулеймани, а затем было несколько нарушений воздушного пространства Ирака.



- На общем фоне, когда в августе 2021 года американцы убегали из Афганистана, их попросили покинуть и Багдад. К тому же Байдену надо было получить хоть какую-то политическую победу. Вывод американских войск из Ирака был хорошей идеей, - считает эксперт.



Однако, по его мнению, вывод войск оказался довольно условным, ведь фактически это переход иракско-сирийской границы в направлении северо-востока Сирии, где находятся курдские регионы, которые не контролируются ни Турцией, ни ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ).



По словам Крылова, иракская политика после принятия Конституции в 2005 году - это "всяческие попытки американцев создать марионеточно управляемую систему власти".



- В итоге она сбросила своих диктаторов, но определенные привязки остались. Кроме того, Ирак в экономическом плане в последние годы подрос, но политически и социально-политически очень слаб и нестабилен. Иракская армия тоже, - полагает аналитик.



Крылов напомнил события 2014–2015 годов, когда был взят Мосул и войска боевиков ИГИЛ шли на Багдад.



- Сейчас ситуация может повториться. Иракцы это прекрасно понимают. Однако американское присутствие в стране еще ничего не гарантирует, потому что в свое время, несмотря на миллиарды долларов, вложенных в Афганистан, в стране под американским контролем коллапс произошел с такой же скоростью, как в Сирии, - заключил политолог.