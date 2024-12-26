Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия, - Айнур Курманов

09:18 27.12.2024

Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия

Айнур Курманов. 26.12.2024



Ситуация в Абхазии остается напряженной. Действующая власть, по-прежнему проводит нерешительную политику, рискуя потерять остатки авторитета. Рычаги управления имеют все шансы быть перехвачены криминальными группами.



И в очередной раз самостийный Сухум от окончательного коллапса и хаоса спасла только Москва, выделив необходимые объемы электроэнергии в качестве гуманитарного жеста.



Ситуация в Абхазии остается напряженной. Действующая власть, по-прежнему проводит нерешительную политику, рискуя потерять остатки...

Абхазские власти оказавшись неспособными собрать необходимые суммы для оплаты перетока электричества из РФ, а также побороть массовый незаконный майнинг криптовалюты. Сухум обратился к Москве с просьбой о гуманитарной поставке электроэнергии: "Отключения на 9-11 часов в сутки создают угрозу для системы здравоохранения и образовательных учреждений".



Правительство России отреагировало оперативно, и уже с понедельника началась поставка электроэнергии, объем которой составит 327 миллионов киловатт-часов. Это должно покрыть дефицит и поддержать власти республики на период до февральских президентских выборов и начала полномасштабной работы Ингурской ГЭС в апреле.



Фактически это означает, что была возобновлена подача электроэнергии, оплачиваемая ранее из российского Инвестиционного фонда. После известных "революционных" ноябрьских событий и решения депутатов 3 декабря полностью отклонить Инвестиционное соглашение с Россией средства фонда были заморожены, но "незалежные" парламентарии и чиновники так и не смогли даже месяц прожить за свой счет.



Более того, по-прежнему оппозиционные депутаты и криминальные группировки, стоящие за абхазским майданом, тормозят принятие во втором чтении закона о запрете майнинга криптовалюты в республике с усилением ответственности за использование и ввоз соответствующего оборудования.



Так, во время инцидента с перестрелкой в здании Народного собрания был ранен как раз один из лидеров ноябрьских протестов и вождь местной "оппозиции" Кан Кварчия, который назвал законопроект откровенным популизмом, чем и спровоцировал Адгура Харазия на потасовку, а затем и на применение стрелкового оружия. Тогда случайно погиб депутат Вахтанг Голандзия фактически прикрывший "оппозиционера". Подобное кровавое ЧП показывает всю степень накала страстей и противоречий, которые могут взорвать Абхазию изнутри.



Интересно, что Харазия не только беспрепятственно покинул здание парламента, но до сих пор не арестован, сейчас еще продолжается процедура снятия с него неприкосновенности, так как ответ на запрос Генпрокуратуры должен дать еще Верховный суд. Да и депутаты пока окончательно не решили судьбу Харазия, а объявленный план "Перехват" так и не дал никаких результатов, что подтверждает нашу версию о нежелании временного правительства и исполняющего обязанности президента развязывать межродовую войну, так как спецоперация по его поимке может ее спровоцировать.



Кланы же пытаются как-то договориться за кулисами без арестов и вооруженных столкновений, но, видать, не все идет гладко, так как 24 декабря неизвестные обстреляли из автоматов дом Адгура Харазия на улице Джонуа в Сухуме.



И похоже, что это дело рук боевиков того самого Кана Кварчия, который фактически своими незаконными формированиями решил исход ноябрьских митингов, направив их на захват административных зданий.



Вообще Кан Кварчия стал одной из самых обсуждаемых фигур в Абхазии, его имя связано с множеством скандалов и криминальных дел, что делает его важным игроком в политической игре региона. Его биография полна противоречий, и его влияние на ситуацию в стране нельзя недооценивать. Кварчия, обладая обширными связями в криминальных кругах, представляет собой серьезную угрозу для стабильности как Абхазии, так и всего Кавказского региона.



Кварчия начал свою карьеру в условиях нестабильности, которая царила в стране после распада Советского Союза. В 1995 году он был арестован по обвинению в убийстве сотрудника милиции, но благодаря тому, что его сообщник взял на себя вину, он избежал наказания. Этот инцидент стал лишь началом его криминальной карьеры. С тех пор его имя неоднократно упоминалось в различных преступлениях, включая похищение человека в 2002 году, что подчеркивает его тесные связи с криминальным миром.



В 2013 году, уже будучи депутатом, Кварчия оказался в центре коррупционного скандала, когда был пойман на получении взятки в размере 5 миллионов рублей за содействие в приватизации земельных участков. Это событие вызвало широкий резонанс и стало свидетельством того, как коррупция пронизывает политическую систему Абхазии. В 2015 году его окружение оказалось замешано в убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его помощницы. Несмотря на отсутствие прямых улик против самого Кварчия, его связи с компаниями, участвовавшими в этом преступлении, вызывают множество вопросов о его реальном влиянии на криминальные события в регионе.



С 2014 по 2020 годы Кварчия использовал свои связи для получения незаконных доходов от деятельности государственной компании "Абхазвторресурсы". За этот период он значительно увеличил свое состояние, приобретя гостиницу, завод и дорогие автомобили. Особенно примечательно, что он незаконно приватизировал Баслата-ГЭС, на которой позже установил майнинговые аппараты для добычи криптовалюты. Это действие не только говорит о его желании извлекать выгоду из новых технологий, но и подчеркивает его готовность игнорировать законы ради личной выгоды.



Кварчия также поддерживает устойчивые отношения с уголовными авторитетами, включая известного "вора в законе" Тимура Гвасалию. Эти связи подтверждают его статус в теневом мире и указывают на то, что его влияние простирается далеко за пределы законной политики. Эти обстоятельства делают его фигуру особенно опасной в условиях нестабильности, когда криминальные элементы могут оказывать значительное влияние на политические процессы.



Политическая деятельность Кварчия также вызывает серьезные опасения. Во время протестов в ноябре этого года он активно использовал свои связи для манипуляции общественным мнением и создания хаоса. Его действия в этот период были направлены на подрыв доверия к правительству и усиление своего влияния на политическую сцену. Он использовал протестное движение как возможность для укрепления своих собственных позиций, что только усугубило и без того сложную ситуацию в стране.



Кан Кварчия представляет собой символ тех проблем, с которыми сталкивается Абхазия: коррупция, криминал и политическая нестабильность. Его влияние на местные дела и связи с бандитскими структурами создают серьезные вызовы для национальной безопасности. Безусловно, дальнейшее развитие событий вокруг его личности и действий будет иметь значительные последствия для будущего Абхазии и ее политической системы.



Этот вождь "оппозиции" и не скрывает своего восхищения деятелями Ичкерии, подражая им. Поэтому он так горячо выступил в защиту экспозиции в Государственном музее Абхазии, посвященной террористу Шамилю Басаеву, оправдывая его действия в 1992-93 годах, что показывает их идейное родство и желание повторить историю с созданием самостийной бандитской республики.



Поэтому этот деятель с благословения других группировок и возможно с одобрения со стороны Турции и Запада и рвется к власти, чтобы переустроить Абхазию по своим лекалам. И для своих целей он сейчас активно поддерживает в качестве кандидата в президенты Адгура Ардзинба, выдвинутого в качестве консолидированной фигуры от всех оппозиционных и деструктивных сил, чтобы на его плечах влезть во власть.



В условиях, когда общество требует изменений и борьбы с коррупцией, личность Кварчия становится лакмусовой бумажкой, показывающей, насколько глубоко укоренились криминальные элементы в политике Абхазии, и что приход оппозиции в госаппарат приведет, наоборот, к его окончательному разложению и к перманентной кровавой борьбе. Чего стоит только то, что он и его соратники выступают против чрезвычайных мер в отношении майнинга криптовалют в республике, рассчитывая сохранить эту порочную систему паразитизма и грабежа.