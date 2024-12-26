Умер экс-премьер Индии (с 2004 по 2014 гг.) Манмохан Сингх

10:56 27.12.2024

Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх умер 26 декабря, сообщила The Economic Times. Ему было 92 года. Перед этим его доставили в больницу Дели после внезапной потери сознания. Его состояние было критическим.



Манмохан Сингх был премьером Индии с 2000 по 2014 год. Он был первым сикхским премьер-министром Индии, а также первым премьером, которого переизбрали после завершения полного пятилетнего срока.



Он родился 26 сентября 1932 года. Получил степень магистра экономики в Пенджабском университете, а затем докторскую степень в Оксфордском университете. В период с 1991 по 1996 год он занимал пост министра финансов при премьер-министре Памулапарти Венкаты Нарасимхи Рао, став ключевым архитектором экономических реформ.



Впервые стал премьером после всеобщих выборов 2004 года, в 2009-м снова занял этот пост. В 2014 году объявил о своей отставке, после того как партия "Индийский национальный конгресс", которую он представлял, проиграла на парламентских выборах. Он стал третьим в истории независимой Индии премьером по продолжительности пребывания на посту. Его преемником стал лидер Индийской народной партии Нарендра Моди.