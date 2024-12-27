 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 26.12.2024
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Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля? - Алексей Логофет
11:07 27.12.2024

Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля?
Алексей Логофет. 27.12.2024

Коммюнике, опубликованное пресс-бюро Службы внешней разведки РФ о требовании недопрезидентки Молдовы Майи Санду подготовить военный захват Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья, всколыхнуло общественность в России, Молдове и многих странах мира. Администрация Санду назвала это сообщение "ложью и дезинформацией".

"Распространение якобы "оперативной информации" СВР о мнимой военной операции Молдовы в регионе подтверждает гипотезу о том, что российские власти и их партнеры на местах пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове, посеять страх и недоверие среди граждан и расширить зону небезопасности и конфронтации в регионе", - говорится в заявлении Бюро по реинтеграции РМ.

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Коммюнике, опубликованное пресс-бюро Службы внешней разведки РФ о требовании недопрезидентки Молдовы Майи Санду подготовить...
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Эксперты задаются вопросом: насколько правдоподобна информация, приведенная Службой внешней разведки России? И почему СВР счел необходимым сделать это заявление?

Мы не были свидетелями того самого совещания высшего руководства Молдовы при участии Санду. Однако, согласно излюбленной в британской разведке системе оценки вероятности событий "хайли лайкли", у нас есть все основания предполагать, что подобная эскапада со стороны президентки молдавской диаспоры действительно имела место. Возможно, с отдельными неучтенными нюансами.

Мы знаем, что обсуждение предполагаемой атаки на Приднестровье со стороны ВСУ идет уже давно, а сейчас, с точки зрения западных кураторов Санду и Зеленского, для этого выпало подходящее время. Кроме того, мы знаем характер молдавской Бастинды.

Санду – истеричная особа, это отмечали уже не раз, в том числе, представители ее команды. У нее на протяжении президентского мандата было несколько типичных женских истерик, выводить из которых ее приходилось с помощью врача. Последним припадком Санду была реакция на результаты первого тура президентских выборов и референдума о евроинтеграции в ночь на 21 октября этого года. А тут страна в предвыборный год оказалась на пороге полномасштабного энергетического кризиса, который неизбежно постучится в квартиры и заглянет в кошельки всех жителей Молдовы.

Может ли теоретически армия Молдовы атаковать МГРЭС? Сама – нет, совместно с ВСУ или какой-либо страной НАТО вполне может. И эта операция займет от нескольких часов до нескольких суток. В случае успеха это будет имиджевый удар по России. Но затем неизбежны прилеты высокоточными орудиями не только по Украине, но и по Молдове. В первую очередь, по военным объектам, но и по энергоструктуре, так, чтобы энергетика этой страны будет втоптана в каменный век.

Вероятнее всего, авторы такого плана, который, предположительно, уже готов и тщательно разработан, рассчитывают, что это будет еще одной пройденной красной линией, а общественное мнение в России все равно все безропотно проглотит.

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Имеет ли практический смысл атака на Молдавскую ГРЭС, если газа, необходимого для ее работы, все равно не будет? А газ и дешевая электроэнергия – это не самое главное для кишиневского режима и его кураторов. Контроль над объектом, находящемся в собственности российской "Интер РАО", для Кишинева будет большой победой. Кишинев эту собственность не гарантирует, поскольку приватизация была осуществлена "без согласования в порядке, установленном правительством Молдовы". Газ, возможно, появится из Азербайджана или Катара, но очень нескоро.

Если атака все-таки начнется, она приведет к самым печальным последствиям, в первую очередь, для Молдовы: страна будет фактически втянута в войну с Россией против воли ее населения. Людей, которые не хотят воевать, будут отлавливать на улицах, как на Украине. Только "бусифицировать" придется чуть ли не все население республики – добровольно воевать мало кто пойдет.

При этом, если ВСУ тщательно спланирует операцию – отразить атаку вооруженным силам Приднестровья и российским миротворцам будет практически невозможно, сколь долго бы ни продолжилось героическое сопротивление. У России с Приднестровьем нет прямого сообщения – об этом нельзя забывать. Для того, чтобы пробить коридор в Приднестровье, нужна группировка ВС РФ, в несколько раз превосходящая нынешнюю. Кроме того, нужна реальная политическая воля в Кремле, а не сотрясание воздуха на брифингах.

Проблему Приднестровья, Гагаузии и всей Молдовы надо решать в контексте Украины. Если ставится задача воевать до победы, пробивать коридор и спасать население – значит, надо усиливать группировку и проводить мобилизацию. А если нет, если цель заключается в изменениях правил игры и их фиксации за столом переговоров – значит, в их повестку надо заранее включать тему статуса Приднестровья.

Источник - politnavigator.net
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