Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции

16:00 27.12.2024

Что может рассказать находка, пролежавшая в земле почти две тысячи лет? Археологи во Франции обнаружили уникальное золотое кольцо, украшенное резным изображением Венеры Виктрикс, римской богини, связанной с победами. Эта находка открывает окно в прошлое, позволяя заглянуть в жизнь людей эпохи Римской империи.



Особенности кольца



Кольцо было найдено неподалеку от города Пассэ в Бретани, на месте древней римской дороги. Оно сохранилось в "исключительном состоянии", как сообщается в заявлении Национального института превентивных археологических исследований Франции (INRAP).



В центре украшения - николо, разновидность оникса с голубоватым оттенком, на котором выгравирована Венера Виктрикс, что переводится как "Венера Победоносная". Камень обрамлен золотой оправой с тонкими узорами, что подчеркивает изысканность изделия.



Археологи датируют кольцо II-III веками нашей эры, когда регион находился под властью Рима. Рядом с дорогой, где была обнаружена находка, вероятно, находилось поселение, обслуживавшее путников. Кому принадлежало кольцо и как оно оказалось на дороге - остается загадкой.



Средневековые монеты и следы деревни



На том же месте были найдены артефакты более позднего периода. Среди них - остатки средневекового поселения, датируемого примерно IX-X веками. Археологи обнаружили фундаменты домов, поля, пастбища и подземные хранилища для зерна. Деревня была построена из земли, дерева и штукатурки, а крыши покрыты растительными материалами.



Особый интерес вызвал клад из дюжины монет эпохи Каролингов - правителей, чья империя охватывала большую часть современной Франции. Этот период был ознаменован частыми набегами викингов, которые ослабили Каролингскую империю. Ученые предполагают, что покинуть деревню жители могли именно из-за угрозы нападений.



Другие находки



Кроме кольца и монет, на месте раскопок были обнаружены обломки посуды, керамические горшки и жернова для измельчения зерна. Эти предметы помогают воссоздать быт людей, живших в этой местности в Средние века.