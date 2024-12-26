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|Бои в Донбассе: накал не спадает
16:02 27.12.2024
Легендарный генерал начал действовать: Окружение Покровска. Боевиков расстреливают в центре города. Сводка с фронтов СВО
Бои в Донбассе постепенно перетекают к главным "непреступным" крепостям, в которые противник превращает мирные города. Вероятно, главной "цитаделью" ВСУ на этом участке фронта является Покровск, потеря которого сломает главные логистические узлы, пережжет снабжение и сообщение украинских группировок войск, а также создаст риск появления крупнейшего "котла" в истории СВО. Легендарный генерал начал действовать - окружение Покровска, боевиков уже расстреливают в центре города.
По информации военволонтеров канала "Два майора", на Купянском направлении во всю идут бои у Загрызово к югу от Кругляковки. Поступают данные о расширении плацдарма ВС России на правом берегу реки Оскол в населенном пункте Двуречная.
На Торецком направлении, по оценкам противника, русские войска севернее терриконов шахты "Центральная" с помощью маневренных групп продолжают накаты в районе шахты и вдоль улиц Химическая, Подольская и Винницкая. Вдоль улиц Героев Труда, Мирная и Леси Украинки продолжаются атаки наших войск в направлении шахты "Торецкая".
С Краснолиманского направления поступают отдельные данные, что ВС России пересекли реку Волчья в районе Тернов в районе Ивановки.
В Часовом Яре продолжаются бои в районе Огнеупорного завода, ВС России сохраняют инициативу, но враг держит организованную оборону в укрепрайоне. Идут тяжелые бои на заводе огнеупоров. Также активные боевые действия ведутся в микрорайоне Северный и на флангах.
На Запорожском фронте важным элементом являются контратаки противника в районе Каменского. Враг ведет мощные артиллерийские обстрелы и удары дронами. В качестве пехоты бросает в бой ССО (со слов фронтовиков, высоко оценивших экипировку противника). Идут тяжелые бои, но наши держатся, сообщают нам с мест.
"Котел" в Курахово закрывается
По данным военкора Евгения Лисицына, в Курахово наши парни полностью выбили боевиков ВСУ из жилой застройки. Сейчас противник выстраивает оборону в районе ТЭС и трубном заводе, которые расположены между дорогой на Запорожье и водохранилищем. Также ВС России обходят Курахово южнее, к западу от Дальнего.
Решения командования ВСУ иногда не поддаются пониманию. В Курахово практически "котел", большие соединения в окружении, а приказа отступить им не дают. Кем Крым брать собираются, непонятно. А хотели же, помните? Впрочем, давно некем,
- издевательски пишут военкоры канала Win/Win.
Ветеран ЧВК "Вагнер", автор канала Condottiero сообщает, что русская армия заканчивает закрывать "котел" вокруг Курахово. Штурмовые подразделения подошли вплотную к населенному пункту Улаклы, западнее города и взяли под контроль трассы Курахово - Константинополь.
Обстановка у Покровска
На Покровском направлении наши войска после освобождения населенных пунктов Новый Труд и Даченское формируют условия для наступления на сам Покровск. Враг проводит встречные действия в районе Шевченко.
Лисицын докладывает, что наши бойцы продолжают идти вперед между Песчаным и Волково. Чуть южнее ВС России продвинулись к линии обороны между Новоалександровкой и Надеждинкой, обойдя южнее Нововасилевку и Успеновку. Благодаря этому наша армия открывает себе пространство для обхода юго-западнее Покровска в сторону Удачного и Котлино.
По информации издания "Другая Украина", наши войска активно работают по флангам противника, оперативно продвинувшись к линии обороны между Новоалександровкой и Надеждинкой:
Российские штурмовики формируют плацдарм на левом берегу реки Казенный Торец, откуда можно начать наступление на Миролюбовку и далее на Новоэкономическое. ВС РФ вышли со стороны Украинки к Ясеневому с севера и востока.
Военкор Борис Рожин пишет, что наши бойцы одновременно берут под контроль ключевые транспортные маршруты с целью дезорганизовать снабжение ВСУ. Враг подтверждает наше продвижение и отступление ВСУ к последней линии обороны перед границей Днепропетровской области, а также наш выход к важному логистическому узлу противника в Ясенево.
По информации военкора Юрия Подоляки, легендарный русский генерал, командующий группировкой "Центр" начал действовать. Наши войска начали окружение Покровска с востока:
Это уже стало фирменным почерком тактики командующего группировки "Центр" генерала Мордвичева. Охват крупного города с двух сторон, обрезание его коммуникаций с последующим дальнейшим коротким и энергичным штурмом. Теперь схожий план, начинает выходить в следующую фазу реализации и под Покровском.
Последняя линия обороны ВСУ. Войска бегут из Часова Яра - крупнейший "котел" в истории СВО. "Азов"* разгромлен, тысячи убиты. Заявление ГУР
По словам военкора, уже на протяжении нескольких недель мы видим, как наши части вбивают клин в оборону ВСУ, создавая западную клешню охвата Покровской агломерации.
После выхода на Котлино и Удачное (западнее Котлино), наши войска перережут дороги на Днепропетровск и выйдут к Гришино:
Вчера же, судя по истерикам противника и данным с мест, случилось давно ожидавшееся еще одно важное событие. Начало формирование восточной клешни охвата Покровской агломерации. Удар через Миролюбовку и далее Новоэкономичное в обход Мирнограда. Вчера наши части, переправившись через реку Казенный Торецк, создали здесь довольно приличный по размерам плацдарм.
Таким образом, отмечает Подоляка, ставшие уже классическими "мордвичевские клещи" вокруг Покровска и Мирнограда начали свое привычное формирование. Потом должны последовать перерезание всей логистики в данные города и короткий и мощный штурм. Но все это уже, конечно должно быть в следующем году. А сейчас уже поступают сообщения, что наши защитники бьют по засевшему в центре Покровска противнику, а значит, город вот-вот будет освобожден.