Бои в Донбассе: накал не спадает

16:02 27.12.2024

Легендарный генерал начал действовать: Окружение Покровска. Боевиков расстреливают в центре города. Сводка с фронтов СВО



Бои в Донбассе постепенно перетекают к главным "непреступным" крепостям, в которые противник превращает мирные города. Вероятно, главной "цитаделью" ВСУ на этом участке фронта является Покровск, потеря которого сломает главные логистические узлы, пережжет снабжение и сообщение украинских группировок войск, а также создаст риск появления крупнейшего "котла" в истории СВО. Легендарный генерал начал действовать - окружение Покровска, боевиков уже расстреливают в центре города.



По информации военволонтеров канала "Два майора", на Купянском направлении во всю идут бои у Загрызово к югу от Кругляковки. Поступают данные о расширении плацдарма ВС России на правом берегу реки Оскол в населенном пункте Двуречная.



