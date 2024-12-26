 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
16:45  Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36  Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты
16:35  "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32  Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25  Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22  Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова

16:20  Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17  Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16  Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10  В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06  Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
16:02  Бои в Донбассе: накал не спадает
16:00  Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
15:29  Кощунство и Мазепа. Фальшивая сабля, фальшивые герои, фальшивая страна, - Руслан Калинчук
14:07  Тренер сборной РФ по вольной борьбе таджик Исматзода оказался террористом и посажен на 9 лет
14:06  Комиссия по изучению "нукусских событий" представила парламенту Узбекистана новый отчет
14:02  Президент Германии распустил Бундестаг. Досрочные выборы назначены на 23/02
11:07  Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля? - Алексей Логофет
10:56  Умер экс-премьер Индии (с 2004 по 2014 гг.) Манмохан Сингх
09:18  Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия, - Айнур Курманов
09:13  Поспешный вывод: Ирак передумал прогонять американских солдат, - Ксения Логинова
08:48  Курская дуга, 26 декабря: Украину накроет волнами "двухсотых", сообщают с передовой западные журналисты
08:43  Финляндия взяла на абордаж и увела к себе российский танкер "Eagle S"
07:33  Рос-олигарх Шмотьев (ООО "Форэс") обещает 15 млн рублей призовых за каждый сбитый F-16
06:23  Россия отвернется от Запада: Матрона предсказала, что случится дальше
01:45  Авиакатастрофа под Актау обрастает новыми странностями и вопросами, - СП
01:32  Израиль vs Иран – следующий акт ближневосточной драмы? - Трита Парси
01:20  Нет Трампа без добра. Дания готовится воевать с... США, - Наталия Портякова
00:59  Чего ждать от войны в будущем? - Asharq Al-Awsat
00:42  "Котел" под Великой Новоселкой: "Это западня! „Русня" нас окружила! Они везде" - Р.Маркуш
00:41  Только наземная операция спасет Израиль от постояннной угрозы из Йемена, - Любовь Степушова
00:38  В Китае налаживают услугу доставки товаров дронами
00:36  Средняя Азия как будущая арена новой Большой игры, - Мирас Жиенбаев
00:30  Депутаты Жогорку Кенеша продали Иссык-Куль скутерной мафии? - Канат Кожоев
00:26  Прощание с газом. Остановка транзита через Украину хуже для всех, кроме РФ, - Иван Лизан
00:25  Минздрав Казахстана наделили рядом функций по борьбе... с торговлей людьми
00:19  НАТО сменила концепцию войны с Россией, - Елена Караева
00:15  Al Mayadeen: натовский переворот в Румынии может обернуться бумерангом
00:14  Польша у разбитого корыта: протесты агентов Кремля, потоп и охота на ведьм, - К.Исмагилова
00:13  Пекин подготовился к трампотрясению мировой торговли, - Ольга Соловьева
00:10  Нервишки сдают: удары информационные и военные, - Илья Титов
00:08  Доблестная Сороковая: идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, - Александр Проханов
Четверг, 26.12.2024
20:09  Глава ВОЗ Гебрейесус попал под израильский удар по аэропорту в йеменской столице Сана. Не попали.., а жаль
19:04  Над Запорожьем сбит F-16 "на исходной позиции для нанесения ракетного удара"
14:55  Парламент Киргизии ввел штрафы (20 тыс сомов) за ношение одежды, закрывающей лицо
14:44  Сунниты против алавитов. Армия "Новой Сирии" пытается захватить Тартус
14:41  В Казахстане создан "Оператор единой системы учета игорного бизнеса"
13:41  "Прекращение финансирования – хорошая встряска для руководства Абхазии", - Анастасия Коскелло
12:14  Сектор Газа. Израиль одним ударом превратил в "груз 200" пять палестинских журналистов
12:05  Псковские горизонты. Город, спрятавший свои памятники, - Григорий Ревзин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бои в Донбассе: накал не спадает
16:02 27.12.2024

Легендарный генерал начал действовать: Окружение Покровска. Боевиков расстреливают в центре города. Сводка с фронтов СВО

Бои в Донбассе постепенно перетекают к главным "непреступным" крепостям, в которые противник превращает мирные города. Вероятно, главной "цитаделью" ВСУ на этом участке фронта является Покровск, потеря которого сломает главные логистические узлы, пережжет снабжение и сообщение украинских группировок войск, а также создаст риск появления крупнейшего "котла" в истории СВО. Легендарный генерал начал действовать - окружение Покровска, боевиков уже расстреливают в центре города.

По информации военволонтеров канала "Два майора", на Купянском направлении во всю идут бои у Загрызово к югу от Кругляковки. Поступают данные о расширении плацдарма ВС России на правом берегу реки Оскол в населенном пункте Двуречная.



На Торецком направлении, по оценкам противника, русские войска севернее терриконов шахты "Центральная" с помощью маневренных групп продолжают накаты в районе шахты и вдоль улиц Химическая, Подольская и Винницкая. Вдоль улиц Героев Труда, Мирная и Леси Украинки продолжаются атаки наших войск в направлении шахты "Торецкая".

С Краснолиманского направления поступают отдельные данные, что ВС России пересекли реку Волчья в районе Тернов в районе Ивановки.

В Часовом Яре продолжаются бои в районе Огнеупорного завода, ВС России сохраняют инициативу, но враг держит организованную оборону в укрепрайоне. Идут тяжелые бои на заводе огнеупоров. Также активные боевые действия ведутся в микрорайоне Северный и на флангах.

На Запорожском фронте важным элементом являются контратаки противника в районе Каменского. Враг ведет мощные артиллерийские обстрелы и удары дронами. В качестве пехоты бросает в бой ССО (со слов фронтовиков, высоко оценивших экипировку противника). Идут тяжелые бои, но наши держатся, сообщают нам с мест.

"Котел" в Курахово закрывается

По данным военкора Евгения Лисицына, в Курахово наши парни полностью выбили боевиков ВСУ из жилой застройки. Сейчас противник выстраивает оборону в районе ТЭС и трубном заводе, которые расположены между дорогой на Запорожье и водохранилищем. Также ВС России обходят Курахово южнее, к западу от Дальнего.

Решения командования ВСУ иногда не поддаются пониманию. В Курахово практически "котел", большие соединения в окружении, а приказа отступить им не дают. Кем Крым брать собираются, непонятно. А хотели же, помните? Впрочем, давно некем,
- издевательски пишут военкоры канала Win/Win.

Ветеран ЧВК "Вагнер", автор канала Condottiero сообщает, что русская армия заканчивает закрывать "котел" вокруг Курахово. Штурмовые подразделения подошли вплотную к населенному пункту Улаклы, западнее города и взяли под контроль трассы Курахово - Константинополь.

Обстановка у Покровска

На Покровском направлении наши войска после освобождения населенных пунктов Новый Труд и Даченское формируют условия для наступления на сам Покровск. Враг проводит встречные действия в районе Шевченко.

Лисицын докладывает, что наши бойцы продолжают идти вперед между Песчаным и Волково. Чуть южнее ВС России продвинулись к линии обороны между Новоалександровкой и Надеждинкой, обойдя южнее Нововасилевку и Успеновку. Благодаря этому наша армия открывает себе пространство для обхода юго-западнее Покровска в сторону Удачного и Котлино.

По информации издания "Другая Украина", наши войска активно работают по флангам противника, оперативно продвинувшись к линии обороны между Новоалександровкой и Надеждинкой:

Российские штурмовики формируют плацдарм на левом берегу реки Казенный Торец, откуда можно начать наступление на Миролюбовку и далее на Новоэкономическое. ВС РФ вышли со стороны Украинки к Ясеневому с севера и востока.

Военкор Борис Рожин пишет, что наши бойцы одновременно берут под контроль ключевые транспортные маршруты с целью дезорганизовать снабжение ВСУ. Враг подтверждает наше продвижение и отступление ВСУ к последней линии обороны перед границей Днепропетровской области, а также наш выход к важному логистическому узлу противника в Ясенево.

По информации военкора Юрия Подоляки, легендарный русский генерал, командующий группировкой "Центр" начал действовать. Наши войска начали окружение Покровска с востока:

Это уже стало фирменным почерком тактики командующего группировки "Центр" генерала Мордвичева. Охват крупного города с двух сторон, обрезание его коммуникаций с последующим дальнейшим коротким и энергичным штурмом. Теперь схожий план, начинает выходить в следующую фазу реализации и под Покровском.

Последняя линия обороны ВСУ. Войска бегут из Часова Яра - крупнейший "котел" в истории СВО. "Азов"* разгромлен, тысячи убиты. Заявление ГУР

По словам военкора, уже на протяжении нескольких недель мы видим, как наши части вбивают клин в оборону ВСУ, создавая западную клешню охвата Покровской агломерации.

После выхода на Котлино и Удачное (западнее Котлино), наши войска перережут дороги на Днепропетровск и выйдут к Гришино:

Вчера же, судя по истерикам противника и данным с мест, случилось давно ожидавшееся еще одно важное событие. Начало формирование восточной клешни охвата Покровской агломерации. Удар через Миролюбовку и далее Новоэкономичное в обход Мирнограда. Вчера наши части, переправившись через реку Казенный Торецк, создали здесь довольно приличный по размерам плацдарм.

Таким образом, отмечает Подоляка, ставшие уже классическими "мордвичевские клещи" вокруг Покровска и Мирнограда начали свое привычное формирование. Потом должны последовать перерезание всей логистики в данные города и короткий и мощный штурм. Но все это уже, конечно должно быть в следующем году. А сейчас уже поступают сообщения, что наши защитники бьют по засевшему в центре Покровска противнику, а значит, город вот-вот будет освобожден.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735304520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  