В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын

16:10 27.12.2024

В списках пассажиров самолета, разбившегося под Актау, числятся Гаухар Жумагатовна Шаймерденова - известный нотариус из Астаны, а также ее 11-летний сын, передает Ulysmedia.kz.



