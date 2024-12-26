Русские войска заняли большую часть Курахово

16:16 27.12.2024

– итоговая сводка Readovka за 26 декабря



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 декабря в разрезе СВО. Русская армия заняла всю жилую застройку в Курахово. На Украине официально объявили, что старый кадровый состав ВСУ с фронта домой не отпустят. В 2025 году начнут работы по восстановлению Донецкого аэропорта в ДНР.



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