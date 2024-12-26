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|Русские войска заняли большую часть Курахово
16:16 27.12.2024
– итоговая сводка Readovka за 26 декабря
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 декабря в разрезе СВО. Русская армия заняла всю жилую застройку в Курахово. На Украине официально объявили, что старый кадровый состав ВСУ с фронта домой не отпустят. В 2025 году начнут работы по восстановлению Донецкого аэропорта в ДНР.
Приказ растянуть агонию
Русские войска заняли всю жилую часть Курахово. В свою очередь ВСУ оказались запертыми в промышленной зоне города, в селе Дачное и в цепи полевых укреплений по северному берегу реки Сухие Ялы. Выход передовых подразделений ВС РФ к трассе Н-15 между селами Константинополь и Улаклы сделал отход украинских частей фактически невозможным. Почему противник в безвыходной ситуации продолжает упорствовать и не капитулирует? Ответом может послужить политический и медийный мотив Киева. Он может заключаться в том, чтобы не омрачать новостную повестку на новогодние праздники. Не стоит забывать, что Банковая исходит из так называемого "принципа Бахмута", где контроль даже над одним-единственным кварталом давал формальное право заявлять, что оборона продолжается. По всей видимости, остаткам гарнизона Курахово и частям ВСУ на позициях в окрестностях города выпала "радость" исполнять последний приказ – обеспечивать командованию отсутствие плохих новостей в канун Нового года.
Праздники закончатся, что же стоит ожидать тогда? Остатки украинских сил под Курахово, вероятно, начнут сдаваться или же попытаются просочится опасным маршрутом через село Улаклы. По объективным причинам сложившуюся оперативную картину котлом в классическом понимании назвать нельзя. Площадь, контролируемая противником, все же не полностью блокирована ВС РФ. Это не значит, конечно, что ВСУ могут "входить и выходить" в зону глубокого оперативного охвата. Все простреливается, а формальное отсутствие котла как такового не означает, что выход для неприятеля есть. Сейчас есть лишь его видимость, что будет стоить жизни всем украинским военным, которые попытают удачу. Остается лишь вопрос о количестве сил, которые не успели удрать по трассе Н-15, когда это было еще возможно. Но пока ВС РФ не начали считать пленных по головам, даже приблизительное число назвать сложно.
Аккумуляция ненависти
Нардеп Анна Скороход в эфире украинского телевидения заявила о том, что демобилизация кадровых военных ВСУ проводиться не будет. Она обосновала это тем, что ТЦК провалили план мобилизации и не смогли отловить достаточное количество человеческого материала для отправки в окопы.
Подобное выкручивание вопроса может преследовать сразу несколько целей. Прежде всего, это попытка скрыть потери армии незалежной. Ведь раньше на Украине еще с конца 2023 года поднимался вопрос о возможности демобилизовать тех, кто служил в ВСУ еще до СВО, воюет с первых ее дней и уже очень давно даже не ротировался. Тогда также речь шла об увольнении срочников, но с тех пор вопрос повис в воздухе. Все это время их используют как рабочую силу и склоняют к переходу в боевые подразделения ВСУ, мол, хотя бы нормальные выплаты будут.
Но вот незадача – потери украинских вооруженных сил настолько велики, что от "старого состава" практически никого не осталось, а те, кому повезло, стоят на должностях, на которых их заменить просто некем. Становой хребет эпизодической боеспособности ВСУ – это опытные и мотивированные "патриоты Зеленского", которые оказывают на остальной личный состав сильное влияние. И тут не про воспитание "молодых стариками", эти военнослужащие готовы стрелять в спины своих подчиненных, желающих сдаться или просто покинуть окоп и пойти домой. Именно такие командиры отправляют солдат в самоубийственные атаки без зазрения совести.
Еще одним мотивом Киева может быть желание посеять ненависть в украинском обществе в отношении "ухилянтов". То есть родственники таких военных сами будут морально или даже физически давить на друзей, соседей или коллег, у которых хватает разума и сноровки уклоняться от ТЦК. Не стоит забывать, что в незалежной политтехнологии играют весьма серьезную роль в рамках реализации интересов Банковой. И заявления, озвученные нардепом Скороход, это как раз продуманный и преследующий конкретные цели продукт украинских или же западных "дизайнеров человеческого мышления".
Восстановление Донецкого аэропорта. Что надо не забыть
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в 2025 году начнутся работы по восстановлению Донецкого аэропорта. Для начала бывшую и будущую воздушную гавань предстоит тщательно обследовать на предмет невзорвавшихся боеприпасов и мин, а затем разобрать развалины и построить новый аэропорт вместо разрушенного в боях.
Донецкий аэропорт – это один из главных символов еще той войны, повстанческой, когда воевала не армия, а ополчение ЛДНР. Тогда штурм терминалов обернулся эпопеей на несколько месяцев, и аэропорт стал полем славы "мотороловцев" и "сомалийцев", выбивших украинских десантников из развалин. Небольшое пространство с руинами двух терминалов, диспетчерской вышкой, бетонкой и множеством построек вокруг видело много крови и очень много мужества.
И это веская причина, чтобы сохранить что-то от того самого аэропорта. Очень многие герои тех боев уже погибли. Убиты Моторола и Гиви, погиб уже на СВО, во время боев за Волноваху, Воха, командовавший ротой в аэропорту. Павшие требуют не только скорби, но и памяти. И хорошо бы, если бы какая-то часть главного терминала была сохранена в виде, максимально приближенном к тому, что видели наши и вражеские солдаты. Вот такой ценой добывалась свобода. Вот это изуродованное, перекрученное железо, бетон и пластик – это поле боя восстания 2014 года. Вот тогда сражались люди, которые стали авангардом России в 2014.
Это место нашей памяти. Эту память необходимо сохранить.
Вчера, 25 декабря, главным событием дня стал выход ВС РФ в атаку широким фронтом против позиций ВСУ юго-западнее Покровска.