Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су

16:17 27.12.2024

27.12.2024 Влад Николаев



Южнокорейский парламент большинством голосов проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су, передает агентство Yonhap.



Южнокорейский парламент большинством голосов проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су, передает агентство Yonhap.



За такой сценарий проголосовали 192 из 300 депутатов. Для принятия проекта импичмента премьер-министра требовалось обычное большинство голосов, в отличие от импичмента президента, где необходима поддержка двух третей состава парламента.



Правящая партия "Гражданская сила", которая выступает против импичмента, бойкотировала голосование.



Предложение об импичменте и.о. президента накануне внесли депутаты демократической партии "Тобуро", имеющей большинство в парламенте.



Причиной такого решения послужил отказ Хан Док Су назначить трех судей в Конституционный суд, необходимых для начала разбирательства по делу отстраненного от власти президента Юн Сок Еля и принятия решения о правомочности вынесенного ему импичмента.



Это первый случай в истории страны, когда премьер-министр, исполняющий обязанности президента, после импичмента главы государства, также подвергается импичменту и временно отстраняется от должности.



Напомним, 3 декабря Юн Сок Ель провел экстренное обращение к народу, объявив о введении военного положения. Он объяснил этот шаг необходимостью "устранения про-северокорейских антигосударственных сил и сохранения либерального конституционного строя". Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.



14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю. Его обязанности до сегодняшнего дня выполнял премьер-министр Хан Док Су.