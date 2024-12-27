|16:52 Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
16:45 Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36 Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты
16:35 "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32 Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25 Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22 Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова
16:20 Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17 Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16 Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10 В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06 Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
16:02 Бои в Донбассе: накал не спадает
16:00 Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
15:29 Кощунство и Мазепа. Фальшивая сабля, фальшивые герои, фальшивая страна, - Руслан Калинчук
14:07 Тренер сборной РФ по вольной борьбе таджик Исматзода оказался террористом и посажен на 9 лет
14:06 Комиссия по изучению "нукусских событий" представила парламенту Узбекистана новый отчет
14:02 Президент Германии распустил Бундестаг. Досрочные выборы назначены на 23/02
11:07 Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля? - Алексей Логофет
10:56 Умер экс-премьер Индии (с 2004 по 2014 гг.) Манмохан Сингх
09:18 Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия, - Айнур Курманов
09:13 Поспешный вывод: Ирак передумал прогонять американских солдат, - Ксения Логинова
08:48 Курская дуга, 26 декабря: Украину накроет волнами "двухсотых", сообщают с передовой западные журналисты
08:43 Финляндия взяла на абордаж и увела к себе российский танкер "Eagle S"
07:33 Рос-олигарх Шмотьев (ООО "Форэс") обещает 15 млн рублей призовых за каждый сбитый F-16
06:23 Россия отвернется от Запада: Матрона предсказала, что случится дальше
01:45 Авиакатастрофа под Актау обрастает новыми странностями и вопросами, - СП
01:32 Израиль vs Иран – следующий акт ближневосточной драмы? - Трита Парси
01:20 Нет Трампа без добра. Дания готовится воевать с... США, - Наталия Портякова
00:59 Чего ждать от войны в будущем? - Asharq Al-Awsat
00:42 "Котел" под Великой Новоселкой: "Это западня! „Русня" нас окружила! Они везде" - Р.Маркуш
00:41 Только наземная операция спасет Израиль от постояннной угрозы из Йемена, - Любовь Степушова
00:38 В Китае налаживают услугу доставки товаров дронами
00:36 Средняя Азия как будущая арена новой Большой игры, - Мирас Жиенбаев
00:30 Депутаты Жогорку Кенеша продали Иссык-Куль скутерной мафии? - Канат Кожоев
00:26 Прощание с газом. Остановка транзита через Украину хуже для всех, кроме РФ, - Иван Лизан
00:25 Минздрав Казахстана наделили рядом функций по борьбе... с торговлей людьми
00:19 НАТО сменила концепцию войны с Россией, - Елена Караева
00:15 Al Mayadeen: натовский переворот в Румынии может обернуться бумерангом
00:14 Польша у разбитого корыта: протесты агентов Кремля, потоп и охота на ведьм, - К.Исмагилова
00:13 Пекин подготовился к трампотрясению мировой торговли, - Ольга Соловьева
00:10 Нервишки сдают: удары информационные и военные, - Илья Титов
00:08 Доблестная Сороковая: идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, - Александр Проханов
|Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:17 27.12.2024
27.12.2024 Влад Николаев
Южнокорейский парламент большинством голосов проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су, передает агентство Yonhap.
Южнокорейский парламент большинством голосов проголосовал за импичмент исполняющего обязанности президента премьер-министра Хан Док Су, передает агентство Yonhap.
За такой сценарий проголосовали 192 из 300 депутатов. Для принятия проекта импичмента премьер-министра требовалось обычное большинство голосов, в отличие от импичмента президента, где необходима поддержка двух третей состава парламента.
Правящая партия "Гражданская сила", которая выступает против импичмента, бойкотировала голосование.
Предложение об импичменте и.о. президента накануне внесли депутаты демократической партии "Тобуро", имеющей большинство в парламенте.
Причиной такого решения послужил отказ Хан Док Су назначить трех судей в Конституционный суд, необходимых для начала разбирательства по делу отстраненного от власти президента Юн Сок Еля и принятия решения о правомочности вынесенного ему импичмента.
Это первый случай в истории страны, когда премьер-министр, исполняющий обязанности президента, после импичмента главы государства, также подвергается импичменту и временно отстраняется от должности.
Напомним, 3 декабря Юн Сок Ель провел экстренное обращение к народу, объявив о введении военного положения. Он объяснил этот шаг необходимостью "устранения про-северокорейских антигосударственных сил и сохранения либерального конституционного строя". Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.
14 декабря парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю. Его обязанности до сегодняшнего дня выполнял премьер-министр Хан Док Су.