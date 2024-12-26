|Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:20 27.12.2024
Нигина Аслонова, Asia-Plus
Они связаны с терактами, госизменой и жестокими убийствами.
Таджикистане 2024 год стал годом громких и резонансных дел которые привлекли внимание не только внутри страны, но и за ее пределами. Эти события, от террористических актов и загадочных убийств до судебных процессов над высокопрофильными фигурами, стали темой обсуждения в СМИ и среди общественности. В обзоре "Азия-Плюс" собраны самые обсуждаемые и важные дела, оказавшие влияние на общественное сознание и политическую обстановку в стране.
Взрыв автомобиля Салима Сайвализода в Кулябе
В начале января в Кулябе в селе Тудакафш подорвали служебную машину председателя НДПТ по Кулябскому региону Салима Сайвализода. В результате он получил ранения. На месте происшествия власти обнаружили "остатки самодельных взрывных устройств". Позже в конце месяца стало известно, что были задержаны двое подозреваемых, против которых возбудили уголовное дело по статьям 179 и 307 УК - терроризм и публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.
В целом сообщалось об аресте 8 человек, двое из которых являются основными подозреваемыми в подрыве автомобиля. Все арестованные являются жителями города Куляб. Однако про их личности ничего не сообщалось. Было лишь отмечено, что подозреваемые сотрудничали с экстремистскими группировками и снимали на видео свои преступления.
Нападение на таксиста Зиевиддина Бекова
15 января в столичной махалле "Яккачинор" произошло нападение на таксиста Зиевиддина Бекова, которое стало одним из самых громких преступлений года.
Пассажир отказался оплачивать проезд по счетчику, сумма составила 37 сомони. В ответ на просьбу об оплате пассажир нанес пять ударов ножом в правую часть шеи и в обе руки таксисту, когда тот пытался защититься.
Преступление оказалось особенно резонансным, так как в течение шести месяцев преступника не удавалось найти. Лишь в конце июля удалось установить личность нападавшего. Им оказался Абдуджаббор Гозиев, уже отбывавший на тот момент срок наказания за кражу. Во время допроса он объяснил свои действия тем, что не имел денег и решил сбежать.
Уголовное дело было возбуждено по статье 110 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РТ.
Зиевиддин Беков потерял зрение, одна рука у него осталась парализованной.
Приговор Абдухалилу Холикзода и его "сообщникам"
В марте верховный суд Таджикистана приговорил Абдухалила Холикзода, автора книги "Хаводиси рузгори ман" ("События моей жизни"), к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере 76 800 сомони.
Он был признан виновным в разжигании социальной, расовой и религиозной вражды, а также в публичных призывах к насилию.
Его книга, в которой он описывал события гражданской войны в Таджикистане, коррупцию, которая препятствует здоровому развитию общества, а также вопросы культуры и искусства и другие социальные проблемы, была подвергнута лингвистической и религиозной экспертизе, после чего была изъята из продажи.
Также были осуждены Рустам Абдукодир, редактор, упомянутый в книге, которому дали 4,5 года тюрьмы, и издатель книги Сухроб Раджабзода, получивший 1 год тюрьмы за нарушение законодательства о СМИ.
Теракт в Подмосквье: главные фигуранты дела - таджикистанцы
22 марта в подмосковном Красногорске, на концертной площадке "Крокус Сити Холл", произошел теракт, в результате которого погибли более 150 человек. Нападавшие открыли стрельбу, а в здании начался пожар.
Позже в Брянской области России были задержаны четверо граждан Таджикистана, подозреваемых в совершении этого теракта. Российские спецслужбы сообщили, что действия террористов координировались через интернет с членами террористической группировки "Вилаят Хорасан", афганского крыла террористической организации "Исламское государство".
В ходе расследования было установлено, что большая часть задержанных являются гражданами Таджикистана, и в отношении них было возбуждено уголовное дело. После задержания уже в Таджикистане милиция начала вызывать на допросы родственников обвиняемых.
После теракта в "Крокус Сити Холл" в России начались массовые рейды против граждан Таджикистана. Мигрантов задерживали, допрашивали и депортировали. На законодательном уровне ужесточили правила приема мигрантов, введены запреты на трудоустройство граждан Таджикистана почти во всех регионах, что серьезно ограничило их возможности работать в России.
Серия жестоких убийств семей в Канибадаме
В течение года в Канибадаме произошло семь "семейных" убийств, в результате которых были убиты 23 человека. Эти события привлекли внимание общественности и вызвали тревогу, особенно после появления в соцсетях видео с неизвестными людьми в масках, замеченных ночью на улицах города.
Однако власти не комментировали происходящее почти полгода. Только 8 августа министерство внутренних дел Таджикистана прокомментировало ситуацию, заявив, произошло всего четыре убийства семей, "ничего необычного не происходит", а убийства носят обычный характер.
В частности, первый заместитель министра внутренних дел Абдурахмон Аламшозода сообщил на пресс-конференции, что в двух случаях были задержаны подозреваемые, а уголовные дела направлены в суд. Больше никаких подробностей не поступало.
Тем временем, ситуация ухудшилась. В начале декабря в Канибадаме было убито 10 человек из трех семей, включая детей. В ночь на 9 декабря были обнаружены тела шести членов семьи Неъматовых, включая четверых детей. Наимджон Неъматов был найден повешенным в саду своего дома, на его теле были следы побоев. Остальные члены семьи – жена и дети – погибли от удушения в доме.
7 дней спустя, в ночь на 16 декабря, в селении Хисорак были обнаружены тела еще четырех человек, в том числе, 35-летнего Гайбулло Маджидова и его 28-летней жены Зарнигор. Их 7-летняя дочь чудом выжила и стала свидетелем преступления. Выжили и еще двое малолетних детей.
Другими жертвами стали 70-летняя Ойиша Шокирова и ее сын Джавлон Шокиров.
После этих происшествий, глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода провел встречу с активистами города, уверив, что расследование преступлений находится под контролем правоохранительных органов.
21 декабря генеральная прокуратура Таджикистана сообщила о задержании четырех подозреваемых в убийствах семей в Канибадаме: Солехджона Худойбердиева, Ахаджона Тухтаева, Бахтиера Равшанова и Манучехра Одилова. Причины жестоких убийств, в том числе детей, остаются неизвестными.
Дело политиков, обвиняемых в государственной измене
В 2024 году в Таджикистане начался судебный процесс над несколькими известными политическими фигурами, которые обвиняются в "государственной измене" и "захвате власти". Среди обвиняемых – Саидджафар Усмонзода (был задержан 14 июня), бывший председатель Демократической партии Таджикистана, а также другие известные люди: Акбаршо Искандаров (бывший председатель Верховного совета Таджикистана), Хамрохон Зарифи (экс-министр иностранных дел), Шокирджон Хакимов (юрист, зампред СДПТ) и Ахмадшо Комилзода (журналист, бывший зампред Демпартии).
Судебный процесс начался 14 ноября. Заседания проходят за закрытыми дверями, и информация о ходе процесса не разглашается.
Нападение на муфтия Саидмукаррама Абдулкодирзода
11 сентября в Душанбе произошло нападение на Саидмукаррама Абдулкодирзода, главу Совета улемов Таджикистана. Нападавший нанес удар колюще-режущим инструментом по лбу муфтия после вечернего намаза возле центральной мечети города.
Сообщалось, что ранения было легким, Абдулкодирзода еще несколько дней после нападения не появлялся на публике.
Нападавший был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. В данный момент ведется расследование. Нападение вызвало обеспокоенность среди общественности и религиозных лидеров страны.