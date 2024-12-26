Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году

16:20 27.12.2024

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Они связаны с терактами, госизменой и жестокими убийствами.



Таджикистане 2024 год стал годом громких и резонансных дел которые привлекли внимание не только внутри страны, но и за ее пределами. Эти события, от террористических актов и загадочных убийств до судебных процессов над высокопрофильными фигурами, стали темой обсуждения в СМИ и среди общественности. В обзоре "Азия-Плюс" собраны самые обсуждаемые и важные дела, оказавшие влияние на общественное сознание и политическую обстановку в стране.



