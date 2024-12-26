 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:32 27.12.2024

Надо учиться нарушать правила игры
Андрей Школьников

Много лет единственным, консервативным, ориентированным на национальные интересы и устойчивым политиком в Европе был глава Венгрии Виктор Орбан. В конце 2023 г. к нему присоединился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В мае 2024 г. на последнего было совершено покушение, но он смог выжить и вернуться к политической деятельности. В декабре 2024 г. в Румынии были аннулированы результаты первого тура выборов, так как количество категорически несогласных с политикой ЕС глав государств в Восточной Европе могло еще увеличиться на одного.

Существует расхожее эмпирическое заключение, что демократическими могут быть только те выборы, на которых побеждают "демократы". Это очень недалеко от реального положения дел и в в ближайшие годы можно будет наблюдать похожие сюжеты. Построенные на экономических механизмах (наказание / поощрение) инструменты перестают действовать в условиях кризисных / катастрофических явлений. Власть авторитета и эталона / кумира сильно поблекла. В арсенале Кластера ТНК и Брюсселя остается власть закона, с помощью которой последние десятилетия очень серьезно ограничивали субъектность стран.

Одним из условий включения в мир-систему Pax Americana было принятие на себя ограничений в конституции и законодательстве, меняющих пространство допустимых действий и мероприятий политической культуры в соответствии с интересами США/ Кластера транснациональных корпораций. Данные ограничения не совпадали с национальными интересами стран (см. рисунок), но это никого не волновало.



Данная система называлась "демократической", но в нее изначально была зашита невозможность изменения базовых принципов легитимными методами, никакие результаты голосования и "воля народа" не давали прав на подобное. Если политические взгляды и программы были полностью в навязанном коридоре, то страна объявлялась "демократической", при наличии сильных и заметных сил, стремящихся выйти за пределы дозволенного, начинался разговор про "искаженную политическую культуру", несоответствие требованиям сегодняшнего дня, недостаток свободы, коррупцию и т.д.

Идеальные политики и население должны были полностью соответствовать не национальным, а "демократическим" интересам, именно такое поведение и мышление называли "этичным" и "современным". Элита была обязана воспроизводить следующее поколение полностью лояльное указанному курсу. Разговоры про коррупцию появлялись не из-за обнаружения ее фактов, а из-за "неэтичного", т.е. не соблюдающего навязанные принципы поведения. Для правильных и "своих" допускались совершенно законные, согласно букве закона, механизмы обогащения (аналоги лоббизма в США).

Практически все базовые общественные термины в современной западной культуре переопределены: свобода, демократия, этика, законность и т.д. применяются лишь при нахождении внутри выгодных Кластеру ТНК рамок. Свобода мысли стала похожа на выбор - вы можете выбрать любой цвет, если он черный. Любое покушение на установленные правила игры требует ответного остракизма и наказания, что и было сделано в Словакии и Румынии, в полном соответствии с "демократией".

И, да, много лет Виктора Орбана терпели в ЕС, как условного безобидного фрика, но по мере изменения политического курса, евробюрократы будут зачищать подобных ему, выставляя вместо них подконтрольные симулякры, вроде ХДС/ХСС в Германии…

Источник - Завтра
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