Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников

16:32 27.12.2024

Надо учиться нарушать правила игры

Андрей Школьников



Много лет единственным, консервативным, ориентированным на национальные интересы и устойчивым политиком в Европе был глава Венгрии Виктор Орбан. В конце 2023 г. к нему присоединился премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В мае 2024 г. на последнего было совершено покушение, но он смог выжить и вернуться к политической деятельности. В декабре 2024 г. в Румынии были аннулированы результаты первого тура выборов, так как количество категорически несогласных с политикой ЕС глав государств в Восточной Европе могло еще увеличиться на одного.



Существует расхожее эмпирическое заключение, что демократическими могут быть только те выборы, на которых побеждают "демократы". Это очень недалеко от реального положения дел и в в ближайшие годы можно будет наблюдать похожие сюжеты. Построенные на экономических механизмах (наказание / поощрение) инструменты перестают действовать в условиях кризисных / катастрофических явлений. Власть авторитета и эталона / кумира сильно поблекла. В арсенале Кластера ТНК и Брюсселя остается власть закона, с помощью которой последние десятилетия очень серьезно ограничивали субъектность стран.



Одним из условий включения в мир-систему Pax Americana было принятие на себя ограничений в конституции и законодательстве, меняющих пространство допустимых действий и мероприятий политической культуры в соответствии с интересами США/ Кластера транснациональных корпораций. Данные ограничения не совпадали с национальными интересами стран (см. рисунок), но это никого не волновало.



