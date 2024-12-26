"Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"

16:35 27.12.2024

Дмитрий Кунцов

26 Декабря 2024



В сети появилось видео полета китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type, и теперь авиационные эксперты по всему миру ломают голову: что это – технологический прорыв или ловкий рекламный трюк?



Китай снова заставил мир поднять головы к небу. На этот раз причина не в очередной космической ракете, а в истребителе вероятно шестого поколения с поэтичным названием Baidi B-Type, что переводится как "Белый император".



Видео его полета неожиданно появилось в социальных сетях, вызвав волну обсуждений и предположений. В кадр попал загадочный самолет с необычной конструкцией: ромбовидные крылья и отсутствие привычного хвостового оперения.



