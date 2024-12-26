|16:52 Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
16:45 Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36 Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты
16:35 "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32 Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25 Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22 Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова
16:20 Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17 Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16 Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10 В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06 Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
16:02 Бои в Донбассе: накал не спадает
16:00 Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
15:29 Кощунство и Мазепа. Фальшивая сабля, фальшивые герои, фальшивая страна, - Руслан Калинчук
14:07 Тренер сборной РФ по вольной борьбе таджик Исматзода оказался террористом и посажен на 9 лет
14:06 Комиссия по изучению "нукусских событий" представила парламенту Узбекистана новый отчет
14:02 Президент Германии распустил Бундестаг. Досрочные выборы назначены на 23/02
11:07 Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля? - Алексей Логофет
10:56 Умер экс-премьер Индии (с 2004 по 2014 гг.) Манмохан Сингх
09:18 Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия, - Айнур Курманов
09:13 Поспешный вывод: Ирак передумал прогонять американских солдат, - Ксения Логинова
08:48 Курская дуга, 26 декабря: Украину накроет волнами "двухсотых", сообщают с передовой западные журналисты
08:43 Финляндия взяла на абордаж и увела к себе российский танкер "Eagle S"
07:33 Рос-олигарх Шмотьев (ООО "Форэс") обещает 15 млн рублей призовых за каждый сбитый F-16
06:23 Россия отвернется от Запада: Матрона предсказала, что случится дальше
01:45 Авиакатастрофа под Актау обрастает новыми странностями и вопросами, - СП
01:32 Израиль vs Иран – следующий акт ближневосточной драмы? - Трита Парси
01:20 Нет Трампа без добра. Дания готовится воевать с... США, - Наталия Портякова
00:59 Чего ждать от войны в будущем? - Asharq Al-Awsat
00:42 "Котел" под Великой Новоселкой: "Это западня! „Русня" нас окружила! Они везде" - Р.Маркуш
00:41 Только наземная операция спасет Израиль от постояннной угрозы из Йемена, - Любовь Степушова
00:38 В Китае налаживают услугу доставки товаров дронами
00:36 Средняя Азия как будущая арена новой Большой игры, - Мирас Жиенбаев
00:30 Депутаты Жогорку Кенеша продали Иссык-Куль скутерной мафии? - Канат Кожоев
00:26 Прощание с газом. Остановка транзита через Украину хуже для всех, кроме РФ, - Иван Лизан
00:25 Минздрав Казахстана наделили рядом функций по борьбе... с торговлей людьми
00:19 НАТО сменила концепцию войны с Россией, - Елена Караева
00:15 Al Mayadeen: натовский переворот в Румынии может обернуться бумерангом
00:14 Польша у разбитого корыта: протесты агентов Кремля, потоп и охота на ведьм, - К.Исмагилова
00:13 Пекин подготовился к трампотрясению мировой торговли, - Ольга Соловьева
00:10 Нервишки сдают: удары информационные и военные, - Илья Титов
00:08 Доблестная Сороковая: идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, - Александр Проханов
|"Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:35 27.12.2024
Дмитрий Кунцов
26 Декабря 2024
В сети появилось видео полета китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type, и теперь авиационные эксперты по всему миру ломают голову: что это – технологический прорыв или ловкий рекламный трюк?
Китай снова заставил мир поднять головы к небу. На этот раз причина не в очередной космической ракете, а в истребителе вероятно шестого поколения с поэтичным названием Baidi B-Type, что переводится как "Белый император".
Видео его полета неожиданно появилось в социальных сетях, вызвав волну обсуждений и предположений. В кадр попал загадочный самолет с необычной конструкцией: ромбовидные крылья и отсутствие привычного хвостового оперения.
Это не просто дизайнерская прихоть – такой "бесхвостый" силуэт говорит о ставке на передовые технологии скрытности и маневренности. Картинка получилась эффектной, но вопросов гораздо больше, чем ответов.
Например, почему видео появилось именно сейчас? И что конкретно хочет сказать Китай миру? Эксперты уверены: появление Baidi B-Type на экранах – сигнал. Пока Великобритания и США готовят свои версии истребителей шестого поколения к 2035 году, Китай явно показывает, что тоже не сидит сложа руки.
Но насколько далеко продвинулись китайские инженеры? Видео, конечно, впечатляет, но до сих пор нет официальной информации о технических характеристиках или реальных испытаниях этого воздушного красавца.
Еще одна интрига – политический контекст. Baidi B-Type – не просто очередной самолет, это символ амбиций Китая занять доминирующее положение в глобальной гонке технологий. И хотя до предполагаемого ввода этого истребителя в войска остается более десяти лет, сам факт его публичной демонстрации уже работает на репутацию Поднебесной.
Критики, конечно, не дремлют. Они предполагают, что видео – это своего рода "пробный шар", призванный проверить реакцию Запада. "Если это не 3D-анимация, то почему так мало деталей?" – задаются вопросом скептики.
Однако даже гипотетический Baidi B-Type выглядит как вызов: в авиастроении, как и в шахматах, важен не только ход, но и умение его подать. И если Baidi B-Type действительно станет частью вооружения в 2035 году, как утверждают источники, то это будет означать, что гонка вооружений выходит на совершенно новый уровень.