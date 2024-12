Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты

16:36 27.12.2024

НБК выпускает в обращение коллекционные монеты S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL и ALEXANDER THE GREAT

27.12.2024



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" и ALEXANDER THE GREAT из серии "Великие полководцы".

Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.



О коллекционных монетах S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL

Монета посвящена первому министру обороны и Народному Герою Казахстана Сагадату Нурмагамбетову. В дизайне использовано его портретное изображение.

Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 (пять тысяч) штук.



О коллекционных монетах ALEXANDER THE GREAT

Монета посвящена Александру Македонскому (356 – 323 до н. э.) - полководцу, который сумел создать одну из самых больших империй древнего мира.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 (две тысячи) штук.