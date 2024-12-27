|Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты
16:36 27.12.2024
НБК выпускает в обращение коллекционные монеты S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL и ALEXANDER THE GREAT
27.12.2024
Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL из серии "Выдающиеся события и люди" и ALEXANDER THE GREAT из серии "Великие полководцы".
Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
О коллекционных монетах S. NURMAGAMBETOV. 100 JYL
Монета посвящена первому министру обороны и Народному Герою Казахстана Сагадату Нурмагамбетову. В дизайне использовано его портретное изображение.
Монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 5000 (пять тысяч) штук.
О коллекционных монетах ALEXANDER THE GREAT
Монета посвящена Александру Македонскому (356 – 323 до н. э.) - полководцу, который сумел создать одну из самых больших империй древнего мира.
Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 2000 (две тысячи) штук.
НБК выпускает в обращение коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ, ERÝLIK и ÙNDILIK TANYM
26.12.2024
Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) выпускает в обращение коллекционные монеты AQ TUŃǴIYQ из серии "Флора и фауна Казахстана", ERÝLIK из серии "Обряды, национальные игры Казахстана" и ÙNDILIK TANYM из серии "Идеи мироздания".
Информация о дате начала продажи монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.
О коллекционных монетах AQ TUŃǴIYQ
AQ TUŃǴIYQ (Кувшинка белая) - редкий для Казахстана цветок, занесенный в Красную книгу. Впервые будет применена новая технология, при которой монета заполняется прозрачной эмалью, создающей эффект водной поверхности с песчаным дном и камнями.
Монеты изготовлены:
- из серебра 925 пробы с применением технологии 3D, массой 100 грамм, диаметром 50 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 500 (пятьсот) штук;
- из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления proof-like, номиналом 500 тенге, тиражом 5 000 (пять тысяч) штук.
О коллекционных монетах ERÝLIK
Ерулік – это казахская традиция, символизирующая сплоченность и взаимовыручку, а также гостеприимство.
Монеты изготовлены:
- из серебра 925 пробы с применением технологии интерференционного радужного покрытия, массой 24 грамма, диаметром 37 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1000 тенге, тиражом 1000 (одна тысяча) штук;
- сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 10 000 (десять тысяч) штук;
- сплава нейзильбер (МНЦ 15-20), массой 11,17 грамм, диаметром 31 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 200 тенге, тиражом 100 000 (сто тысяч) штук.
О коллекционных монетах ÙNDILIK TANYM
ÙNDILIK TANYM – вторая монета серии "Идеи мироздания", посвященной мифологическим теориям древних цивилизаций о создании мира. Образ мира на черепахе, которая стоит на слонах, символизирует устройство Вселенной в древнеиндийской космологии и часто используется для описания в эпических и мифологических текстах. Черепаха, воплощение бога Вишну, олицетворяет основу мироздания и устойчивость.
Монеты изготовлены по сложной технологии из серебра 925 пробы со вставкой из тантала. Общая масса монеты – 162,2 грамма, диаметр – 50 мм, качество изготовления – proof, номинал – 2000 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.
Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.
Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.