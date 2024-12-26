Демократия по-украински. Зеленский может править вечно

16:45 27.12.2024

Демократия по-украински: Теперь Зеленский может править вечно. Игру узурпатора внутри страны раскрыл Царев



Программы Царьграда

26 Декабря 2024



Теперь Владимир Зеленский может править вечно. Игру узурпатора внутри страны раскрыл Олег Царев. Угроза киевскому режиму в настоящее время исходит только извне, в то время как внутри гайки затянуты максимально. Эксперт объяснил, что представляет собой так называемая демократия по-украински.



В ту же дату, что и прямая линия лидера России Владимира Путина, состояла пресс-конференция и. о. президента Украины Владимира Зеленского, который, вероятно, рассчитывал перебить медийный эффект, но безуспешно.



Зеленский прокомментировал ряд высказываний Путина, в том числе его предложение организовать технологическую дуэль XXI века – русский "Орешник" против натовских средств ПРО, но в очередной раз опустился до прямых оскорблений, назвав русских политиков "отморозками", указал экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в эфире программы "Царьград. Главное".



Также и. о. президента Украины допустил размещение западных миротворцев в стране в будущем. По его словам, есть определенные продвижения в рамках диалога по этой теме. Какие именно, Зеленский умолчал, сославшись на то, что тема носит слишком "чувствительный" характер.



Замысел Киева в прямом эфире Царьграда разгадал политик Олег Царев. По его мнению, Владимир Зеленский намеренно навязывает невыполнимые условия, пытаясь тем самым саботировать возможные мирные переговоры.



"Зеленский перешел в прямую конфронтацию с Трампом"



Так, реагируя на слова избранного лидера США Дональда Трампа о том, что киевский режим якобы готов к перемирию, Зеленский де-факто дезавуировал высказывание республиканца, тут же выдвинув условия: либо ввод войск НАТО на Украину, либо вступление Украины в НАТО – тогда переговоры, мол, станут возможны.



Что мы сейчас видим? Мы видим, что Зеленский перешел в прямую конфронтацию с Трампом, с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном, который, по сути, взял на себя роль посланника Трампа. На что рассчитывает Зеленский? Он рассчитывает на то, что Трамп не сможет принудить Зеленского к мирным переговорам, поскольку Киев будет выдвигать нереальные требования: НАТО, миротворцы и другие несусветные супергарантии безопасности для Украины – какие угодно,

– подчеркнул собеседник "Первого русского".



Он, кроме того, раскрыл конечный расчет Киева. По его словам, Зеленский делает ставку на внутриполитическую нестабильность в самих Штатах, из-за которой республиканцам придется менять внешнеполитические подходы:



Если Украина загрузит старших партнеров невыполнимыми требованиями, Трамп будет вынужден отказаться от своей задачи немедленно прекратить войну. Потом погрязнет во внутренних проблемах, и таким способом Зеленский протянет два года до выборов в Конгресс США, а там, глядишь, демократы сломают Трампа и заставят его дальше финансировать киевский режим. Таковы, по крайней мере, надежды Зеленского.



Олег Царев указал, что Зеленский намеренно навязывает невыполнимые условия. Притом прежде всего Трампу. Тем самым он пытается саботировать возможные мирные переговоры. Фото: Царьград



Путин поставил Стефанчука в неловкое положение



Эксперт также обратил внимание, что Путин в рамках прямой линии в очередной раз поднял вопрос легитимности Зеленского. Наш глава государства четко обозначил, что единственной законной политической силой на Украине сегодня является Верховная рада.



Что тем самым делает Россия? Путин опять поставил в жутчайшую ситуацию [Руслана] Стефанчука, спикера Верховной рады. Зачем мы все время поднимаем этот вопрос? Разве в наших обязанностях следить за украинской Конституцией? Нам больше нечем заниматься? Почему мы все время педалируем этот вопрос? Ответ очень простой: с Зеленским невозможно договориться. Он будет делать все, чтобы саботировать мир,

– убежден Царев.



И напоминание Путина о том, что Зеленский нелегитимен, поскольку в Конституции Украины не предусмотрена возможность отложить президентские выборы, – это попытка вывести его из круга потенциальных переговорщиков.



Чтобы он не мешал. С Трампом, если он сядет с Путиным за стол, очевидно, можно договориться. Трампа ничего не интересует на Украине. Все его интересы сосредоточены внутри США. Что там будет на Украине, где там будет проходить граница, его не волнует: да забирайте хоть все,

– пояснил собеседник Царьграда.



Москва подыграла Трампу



Политик, кроме того, заметил, что Москва подыграла Трампу, поддержав идею Орбана о рождественском перемирии. Царев уверен, что Россия пошла на это, понимая, что импульсивный Зеленский все равно откажется:



Рождественское перемирие нам, очевидно, было не на руку. Это была бы катастрофа, если бы мы сейчас объявили прекращение огня, остановили бы наши войска, а ВСУ у нас под носом начали бы копать окопы, подвозить вооружение, размещать подразделения и так далее. Наше наступление после этого перемирия и под Курахово, и под Покровским остановилось бы. Мы и под Курском потом так успешно врага не выбивали бы. Но мы вступили в эту игру, мы сыграли, мы победили. И теперь Зеленский, который сразу отказался от этой идеи на эмоциях, выглядит людоедом в глазах Запада, словно он весь в крови.



Собеседник Царьграда также рассказал, что такое сегодня так называемая демократия по-украински. Теперь Зеленский может править вечно. Царев раскрыл игру узурпатора внутри страны:



Если Трамп, Глобальный Юг, Россия начнут говорить о том, что Зеленский нелегитимен, это будет очень непросто для него. Он сделал все, чтобы править вечно. Он зачистил оппозицию. Он имеет такую Верховную раду, которая будет голосовать за вечное военное положение. Он разрушил Конституционный суд, который теперь не вынесет справедливое решение. Он убрал [посла Украины в Лондоне, бывшего главкома ВСУ Валерия] Залужного, чтобы ВСУ не взбунтовались, не устроили революцию. То есть Зеленский создал ситуацию внутри страны, при которой он может править вечно. Это не демократия, это авторитаризм, причем очень жесткий. Поэтому то, в чем обвиняют Россию, смешно по сравнению с тем, что сейчас происходит на Украине.



Подробнее о перспективах переговоров по Украине и позициях сторон – в видеоверсии программы "Царьград. Главное".



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