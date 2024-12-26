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Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер
16:52 27.12.2024

Источники сообщают, что российская система ПВО сбила азербайджанский самолет

Наиля Багирова и Глеб Столяров
26 декабря 2024 г.

Предварительный тезис Азербайджана: самолет сбили российские ПВО
По меньшей мере 38 человек погибли в результате аварии в среду
Самолет находился в районе, где Россия сбила украинские беспилотники. Казахстан заявляет, что пока не сделал никаких выводов по результатам расследования
Кремль: Некорректно комментировать, пока не закончено расследование

БАКУ, 26 декабря (Рейтер) - Российские силы ПВО сбили самолет "Азербайджанских авиалиний" , потерпевший крушение в Казахстане, в результате чего погибли 38 человек, сообщили агентству Reuters в четверг четыре источника, знакомые с предварительными результатами расследования катастрофы в Азербайджане.

Рейс J2-8243 потерпел крушение в среду в огненном шаре недалеко от города Актау в Казахстане после отклонения от маршрута в районе на юге России, где Москва неоднократно использовала системы ПВО против ударов украинских беспилотников.

Пассажирский самолет вылетел из столицы Азербайджана Баку в Грозный, расположенный в Чечне на юге России, а затем пролетел сотни миль над Каспийским морем.

Он потерпел крушение на противоположном берегу Каспийского моря после того, как, по словам российского органа по надзору за авиацией, произошла чрезвычайная ситуация, причиной которой могло стать столкновение с птицей.

Чиновники не объяснили, почему он пересек море. Ближайший российский аэропорт на пути следования самолета, Махачкала, был закрыт в среду утром.

Один из азербайджанских источников, знакомых с ходом расследования авиакатастрофы в Азербайджане, сообщил агентству Reuters, что предварительные результаты показали, что самолет был поражен российской системой ПВО "Панцирь-С". Его связь была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному, сказал источник.

"Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает признания российской стороны в сбитии азербайджанского самолета", - сказал источник.

Три других источника подтвердили, что азербайджанское расследование пришло к такому же предварительному выводу. Министерство обороны России не ответило на запрос о комментарии.

В четверг представитель США сообщил агентству Reuters, что есть ранние признаки того, что самолет мог быть поражен российской системой ПВО. Канада заявила, что глубоко обеспокоена сообщениями о том, что самолет мог быть поражен российской системой ПВО.

"Мы призываем Россию разрешить провести открытое и прозрачное расследование инцидента и принять его выводы", - говорится в заявлении МИД Канады по поводу инцидента X.

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозымбаев заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть версию о том, что самолет сбили российские средства ПВО.

На вопрос о возможности обстрела самолета российскими средствами ПВО казахский транспортный прокурор региона, где упал самолет, заявил, что расследование пока не пришло к однозначному выводу.

Кремль, отвечая на вопрос агентства Reuters о версии, что самолет был обстрелян российскими средствами ПВО, заявил, что было бы некорректно давать комментарии до завершения расследования.

"Строить гипотезы до выводов следствия неправильно", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

ОБЛОМКИ

Кадры, снятые пассажирами самолета перед его крушением, показывают, что кислородные маски спущены, а люди в спасательных жилетах. На более поздних кадрах видно, как окровавленные и избитые пассажиры вылезают из самолета. Выжило 29 человек.

На фотографиях обломков самолета видны осколочные повреждения хвостовой части самолета.

Компания по авиационной безопасности Osprey Flight Solutions в среду в своем предупреждении авиакомпаниям заявила, что кадры крушения и обстоятельства вокруг воздушного пространства на юго-западе России указывают на вероятность того, что авиалайнер был сбит зенитным огнем.

Украинские военные беспилотники в последние месяцы неоднократно нацеливали на южные регионы России, вызывая срабатывание российской ПВО. Россия и Украина находятся в состоянии войны с момента вторжения Москвы на территорию соседней страны в феврале 2022 года.

Ранее в среду Минобороны России сообщило о сбитии 59 украинских беспилотников над несколькими регионами.

Некоторые, как сообщается, были сбиты в закрытом воздушном пространстве над регионами, граничащими с Украиной, включая Азовское море. Как сообщается, из-за этой активности в российском аэропорту Казани временно приостановлены полеты.

Кроме того, общедоступные данные отслеживания полетов ADS-B показывают, что азербайджанский самолет подвергался глушению GPS во время полета над юго-западом России, говорится в сообщении.

Россия использует современное оборудование для радиоэлектронного подавления, чтобы сбить с толку системы определения местоположения и связи украинских беспилотников, а для сбивания беспилотников было задействовано большое количество систем ПВО.

Источник - reuters.com
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