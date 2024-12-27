В возрасте 94 лет скончался "гениальный скряга" Осаму Судзуки - более 40 лет руководивший автоконцерном Suzuki

00:00 28.12.2024

Легендарный предприниматель Осаму Сузуки, который, в частности, вывел японский автопроизводитель Suzuki на индийский рынок, умер в возрасте 94 лет. Об этом информирует Reuters.



Осаму Судзуки, которого на родине прозвали "гениальным скрягой", возглавлял японскую Suzuki Motor на протяжении более четырех десятилетий и сыграл ключевую роль в превращении Индии в процветающий автомобильный рынок.



Бизнесмен умер в Рождество от лимфомы, как сообщили в самой компании, где он был и генеральным директором, и председателем Совета директоров, выведя Suzuki из узкого рынка малолитражных автомобилей. Недорогие, угловатые автомобили, предназначенные специально для Японии, пользовались щедрыми налоговыми льготами, но требовали жесткого сдерживания расходов, что оказалось ключевой частью ДНК автопроизводителя.



Плюс бережливость Судзуки вошла в легенды. Он приказывал снижать потолки на заводах, чтобы сэкономить на кондиционировании воздуха, и летал эконом-классом на самолетах даже в преклонном возрасте.



"„Навсегда" или „до самой смерти"",

- таковы были его фирменные юмористические ответы, которыми он парировал вопросы о том, как долго он собирается оставаться в компании, которую Судзуки крепко держал в руках и в свои 70, и в 80 лет.



Урожденный Осаму Мацуда, Судзуки взял фамилию своей жены, что является распространенной практикой среди японских семей, не имеющих наследника мужского пола. Бывший банкир присоединился к компании, основанной еще дедом супруги Осаму Судзуки, в 1958 году и продвигался по карьерной лестнице, став президентом два десятилетия спустя.



В 1970-х годах именно Судзуки спас компанию от краха, убедив Toyota Motor поставлять двигатели, соответствующие новым нормам выбросов, но которые в Suzuki Motor еще не разработали. Еще больший успех пришелся на 1979 год, когда был выпущен мини-автомобиль Alto, ставший настоящим хитом.