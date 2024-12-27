Астана. Скрывающийся экс-глава LRT Талгат Ардан попытался обжаловать приговор

00:02 28.12.2024

Скрывающийся за пределами Казахстана бывший председатель правления ТОО "LRT" Талгат Ардан попытался обжаловать приговор, вынесенный ему заочно осенью 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В ноябре 2024 года приговором Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Талгат Ардан был признан виновным (заочно) по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ст. 361 ч. 4 п. 3) УК). Кроме того, в мае 2023 года он был осужден к семи годам лишения свободы. И в итоге по совокупности уголовных правонарушений общий срок наказания составил девять лет лишения свободы.



"Установлено, что он, занимая должность председателя правления ТОО "Астана LRT", то есть являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, сорвал реализацию проекта по строительству LRT, в результате чего заемные средства в размере 257,6 млн долларов США, что эквивалентно 85,9 млрд тенге (согласно официальному курсу валют НБРК за декабрь 2016 года), ранее полученные от Государственного банка развития Китая, не возвращены ТОО "Астана LRT" и, соответственно, не были использованы по целевому назначению. Тем самым Ардан злоупотребил должностными полномочиями, в результате его незаконные действия повлекли тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба ТОО "City transportation systems" на сумму 85,9 млрд тенге", – напомнили в суде.

Не согласившись с приговором суда, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу и просил оправдать.



Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 25 декабря 2024 года приговор оставлен без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения, так как вина осужденного доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами.



Судебный акт вступил в законную силу.



Ранее в Генпрокуратуре объяснили, почему до сих пор не могут найти и вернуть в Казахстан подозреваемых по делу LRT Талгата Ардана и Каната Султанбекова.



14 января 2022 года сообщалось, что оба подозреваемых объявлены в международный розыск по красному бюллетеню – для ареста и экстрадиции. Как рассказывала Антикоррупционная служба, Талгат Ардан находится в Турции и турецкие правоохранительные органы проводят "мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию".



Тогда же прошла информация, что Канат Султанбеков находится в США, но задержать и экстрадировать его не могут, потому что красный бюллетень по законодательству США не является основанием для задержания, если разыскиваемый не нарушил миграционный режим.



Ирина Капитанова