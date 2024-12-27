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Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
00:03 28.12.2024

27 декабря 2024,
Не справился с обязанностями: в Южной Корее объявили импичмент и. о. президента
Он продержался у власти всего две недели
Ксения Логинова

В Южной Корее объявили импичмент иcполняющему обязанности президента Хан Док Су, также находящемуся в должности премьер-министра. Он занял пост 14 декабря. Оппозиция решила отстранить политика от власти после того, как его правительство отказалось поддержать ряд законопроектов против бывшего президента Юн Сок Ëля и его супруги, подозреваемой в коррупции. Между тем новый и.о. главы государства, министр финансов и вице-премьер по экономическим вопросам Чхве Сан Мок, 27 декабря приступил к своим обязанностям. Подробности - в материале "Известий".

Не прошло и двух недель
Парламент (Национальная ассамблея) Южной Кореи большинством голосов поддержал импичмент исполняющего обязанности президента Хан Док Су. За его отстранение от власти проголосовали 192 депутата из 300.

Согласно конституции страны, для импичмента необходимо заручиться голосами 200 депутатов, однако для чиновников более низкого ранга, включая главу правительства, достаточно и простого большинства.

Спикер Национальной ассамблеи еще перед голосованием предупредил, что голоса будут считаться как при импичменте премьера.

Правящая Партия народной власти (ПНВ) отказалась поддерживать импичмент и. о. президента, а также выступила против того, чтобы голосование проходило по принципу простого большинства.

По сведениям Yonhap, теперь ПНВ собирается принять правовые меры. Сам и. о. президента сообщил, что уважает решение парламента и, в соответствии с законом, приостановит исполнение им обязанностей главы государства.

Депутаты протестуют во время голосования по импичменту исполняющего обязанности президента Южной Кореи и премьер-министра Хан Док Су на пленарном заседании Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея, 27 декабря 2024 года
Депутаты протестуют во время голосования по импичменту исполняющего обязанности президента Южной Кореи и премьер-министра Хан Док Су на пленарном заседании Национальной ассамблеи в Сеуле, Южная Корея, 27 декабря 2024 года

Хан Док Су стал и. о. президента 14 декабря, после того, как от должности отстранили Юн Сок Ëля из-за того, что он ввел военное положение.

Импичмент Хан Доку Су инициировала оппозиция в лице Демократической партии Кореи Тобуро (ДПК). Поводом для этого стал отказ его правительства рассматривать два законопроекта по назначению спецпрокурора для расследования действий бывшего президента Юн Сок Ëля и коррупции со стороны экс-первой леди Ким Гон Хи. Это решение приняли без согласия оппозиции.

Теперь судьбу главы государства решит Конституционный суд
И. о. президента Хан Док Су заявил о необходимости компромисса между оппозицией и властью для прозрачности расследования. Он также курировал назначение судей в Конституционный суд, не хватало трех из девяти. По закону, предлагать судей - преимущество парламента, а назначать их - обязанность президента. Но возникли сложности. По словам Хан Док Су, он отказался назначать судей, поскольку их кандидатуры поддержала только оппозиция, но не Партия народной власти, к которой принадлежит он сам.

В оппозиции уверены, что тем самым и. о. президента нарушил закон, в котором написано, что для выдвижения кандидатур судей достаточно простого большинства голосов, которое как раз есть у оппозиции.

В пятницу, 27 декабря, новый и. о. главы государства, министр финансов и вице-премьер по экономическим вопросам Южной Кореи Чхве Сан Мок, приступил к своим обязанностям. Отмечается, что в первый день работы у него запланирована встреча с Хан Док Су, который передаст ему полномочия. После Чхве Сан Мок проведет телефонные переговоры с председателем Объединенного командования начальников штабов и даст распоряжения министрам.Также от лица нового исполняющего обязанности президента должно появиться письменное обращение к общественности. Кроме того, он должен созвать для совещания Совет национальной безопасности.

Неудачное обращение к нации

Политический кризис в Южной Корее разгорелся 3 декабря, когда находящийся тогда у власти Юн Сок Ëль выступил с экстренным обращением к нации и объявил о введении военного положения, впервые с 1980 года.

Свое решение глава государства объяснил "необходимостью борьбы с беспринципными просеверокорейскими "антигосударственными силами" - так консерваторы называют оппозиционную ДПК, выступающую за нормализацию отношений с КНДР. По его словам, оппозиция "планировала саботаж", собираясь объявить импичмент 22 правительственным чиновникам.

Однако мотивы этого решения по-прежнему до конца не ясны. Вероятно, настоящей причиной стала угроза импичмента самому президенту из-за его низкой популярности и коррупционных скандалов с участием его жены. Супругу Юн Сок Ëля обвиняли в получении подарков на сумму, которая значительно превышает разрешенный лимит.

После слов президента 3 декабря в Южной Корее запретили любую политическую деятельность, включая работу партий и Национальной ассамблеи.

Но депутаты парламента все же смогли собраться до того, как туда прибыли военные, и проголосовать за отмену военного положения. Утром 4 декабря глава государства подчинился их воле, после этого его рейтинг упал до 11%.

Тогда оппозиция запустила процедуру импичмента. Со второй попытки Юн Сок Ëлю объявили импичмент. Конституционному суду теперь предстоит утвердить это решение. Для окончательного импичмента Юн Сок Ëля необходимо не менее шести голосов судей Конституционного суда.

Однако в парламенте уверены, что для того, чтобы решение по импичменту выглядело юридически безупречно, необходим полный состав суда.

Насладиться кризисом
После ухода Хан Док Су исполнять обязанности президента станет первый вице-премьер, министр финансов Чхве Сан Мок. В течение рассмотрения Конституционным судом дела об импичменте президенту Юн Сок Ëль лишен президентской власти, однако он может и дальше жить в официальной резиденции президентов - Голубом доме.

Если высший судебный орган одобрит отстранение Юн Сок Ëля от власти, то в Южной Корее в течение следующих 60 дней назначат новые выборы президента. Но если суд не поддержит решение парламента, то Юн Сок Ëля восстановят на посту президента.

Ведущий научный сотрудник центра корейских исследований ИКСА РАН Александр Жебин пояснил "Известиям", что для рассмотрения любого дела в Конституционном суде необходимо, чтобы с ним ознакомились не менее семи человек.

- Сейчас там шесть, причем двое судей назначены бывшим президентом от оппозиции, а четверо - уже нынешним президентом. Большой вопрос - будут ли они голосовать за импичмент, - подчеркнул политолог.

Он добавил, что в истории страны был случай, когда Конституционный суд вернул президенту полномочия, отклонив процедуру импичмента. В 2004 году судьи выступили на стороне Но Му Хена, которого оппозиция обвинила в финансовых махинациях и неспособности справиться с коррупцией.

Как дальше будет развиваться ситуация в стране и при чем тут КНДР
Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ - Елена Панина считает, что продлившееся шесть часов военное положение в Южной Корее представляет собой "яркое доказательство недопустимости для США серьезных кризисов в стане их индо-тихоокеанских союзников, а также переоценки президентом Юном своей значимости".

"Против Юн Сок Еля сейчас выступает практически все южнокорейское общество, включая некоторых его собственных советников. Тем более негодует гражданское общество: студенты и преподаватели всех крупных университетов Южной Кореи осудили Юна", - отметила политолог в своем Telegram-канале.

По ее словам, нельзя исключать, что именно негативная реакция на путч заставила Юна пойти на попятное ввиду полной бесперспективности силового удержания власти. "Потому что, согласно исторической традиции, президентов в Южной Корее вообще не очень любят, и тюрьма для них, можно сказать, - важнейший элемент карьеры", - резюмировала специалист.

Политолог Федор Лукьянов также отмечает, что ситуация в стране лишь накаляется.

"В Южной Корее хотят в наибольшей степени насладиться политическим кризисом. Перефразируя российскую поговорку на корейскую кухню, "бей последний огурец", - пошутил эксперт в своем Telegram-канале "Россия в глобальной политике".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - известия
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