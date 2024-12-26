Киргизия решила перейти к национальному написанию фамилий. Ради роста национальной духовитости, - Виктория Панфилова

00:13 28.12.2024

26.12.2024



Спикер парламента Шакиев начал предвыборную кампанию с ограничения сферы русского языка

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев предложил избавиться от русских окончаний в киргизских фамилиях.

В преддверии Нового года киргизский парламент рассматривает законопроекты в Семейный кодекс, возвращающие графу о национальности в ID-паспорта и предписывающие изменение фамилий в соответствии с национальными традициями (отказ от русских окончаний типа "-ов"). Спикер Нурланбек Шакиев, обещавший сменить фамилию на Нурлан Тургунбек уулу, продолжает линию на ограничение влияния русского языка, ранее инициировав запреты на выступления на русском в парламенте и показ мультфильмов на русском.



Спикер Жогорку Кенеша (парламента Кыргызской Республики (КР) Нурланбек Шакиев заявил с трибуны парламента: "После Нового года я не буду Нурланом Тургунбековичем, буду Нурланом Тургунбек уулу".



Это решение связано с предложенным законопроектом, который предусматривает новые варианты написания фамилий и отчеств, отражающие киргизские национальные традиции и историческое наследие. Законопроект изначально предлагал четыре варианта, позволяющих гражданам выбирать фамилии без русских окончаний и включающие имена отца и дедушки, с добавлением традиционных элементов "уулу" (для мужчин) и "кызы" (для женщин). Однако в итоге депутаты остановились на одном варианте, чтобы избежать путаницы.



Примечательно, что подобное написание фамилий в Киргизии уже использовалось с момента обретения независимости, и никаких ограничений на использование национальных форм не существовало. Тем не менее инициатива Шакиева по изменению фамилий на законодательном уровне вызвала широкий резонанс, что подтверждает его репутацию активного ньюсмейкера. Среди его законодательных инициатив – законы о реабилитации жертв политических и религиозных репрессий 1918–1953 годов, о смене флага и гимна. Он также инициатор перехода на 12-летнюю модель обучения в школе по Британской системе.



Как сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, действия Шакиева свидетельствуют о его президентских амбициях, особенно в контексте предвыборной кампании, начавшейся после заявления о выдвижении главы государства Садыра Жапарова на второй срок в 2027 году и отказа от участия в президентской гонке председателя Государственного Комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибека Ташиева. "Примечательно, что Шакиев никак не прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о переходе Кыргызстана на единый латинский алфавит, не выразив своего мнения о соответствии этого перехода национальным интересам и его связи с историческими корнями. В то же время он активно выступает по вопросам, касающимся запрета русского языка", – отметил эксперт. Шестаков подчеркивает, что замена фамилий на национальный вариант происходила в Киргизии и ранее, без каких-либо законодательных препятствий. Текущий законопроект, по его мнению, преследует сугубо политические цели. Кроме того, эксперт отмечает, что актуальность этого закона значительно уступает остроте экологических проблем Бишкека и перебоев с энергоснабжением, подчеркивая, что новые фамилии не изменят ситуации с загрязнением воздуха, в котором будут жить и сами законодатели. Таким образом, популистские действия Шакиева, направленные на привлечение внимания избирателей, имеют далеко идущие политические последствия.



"Инициатива Нурлана Шакиева по изменению фамилий на национальный лад хотя и выглядит как возвращение к истокам, не может рассматриваться изолированно от его предыдущих действий. Вряд ли ее движущей силой является искреннее стремление к национальному единству, особенно учитывая, что подобный процесс в Кыргызстане успешно протекал и до его появления на политической арене", – сказал "НГ" доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский. По его мнению, действия Шакиева стимулируют рост русофобии, что свидетельствует о лоббировании интересов внешних сил, в частности, Великобритании. "Целесообразность публичного характера этой инициативы, особенно с учетом тесной связи Шакиева с главой ГКНБ Ташиевым, вызывает серьезные вопросы. Шакиев, будучи, по сути, креатурой Ташиева, последовательно проводит политику ограничения русского языка, вводя, например, обязательные выступления на киргизском в парламенте и ограничивая документооборот на русском, несмотря на двуязычный статус страны. Вся эта политика четко вписывается в концепцию борьбы с "русским миром". Ситуация усугубляется активизацией Национальной комиссии по государственному языку, которая, угрожая административной ответственностью, требует обслуживания на киргизском языке в общественных местах и перевода высшего образования на киргизский. Подобная деятельность комиссии вместо решения реальных проблем несет лишь разрушительные последствия", – отметил Кобринский.