 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.12.2024
01:49  Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников
00:52  Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:45  Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:42  Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов
00:14  Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:03  Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер

16:45  Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36  Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты
16:35  "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32  Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25  Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22  Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова
16:20  Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17  Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16  Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10  В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06  Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
16:02  Бои в Донбассе: накал не спадает
16:00  Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
15:29  Кощунство и Мазепа. Фальшивая сабля, фальшивые герои, фальшивая страна, - Руслан Калинчук
14:07  Тренер сборной РФ по вольной борьбе таджик Исматзода оказался террористом и посажен на 9 лет
14:06  Комиссия по изучению "нукусских событий" представила парламенту Узбекистана новый отчет
14:02  Президент Германии распустил Бундестаг. Досрочные выборы назначены на 23/02
11:07  Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля? - Алексей Логофет
10:56  Умер экс-премьер Индии (с 2004 по 2014 гг.) Манмохан Сингх
09:18  Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия, - Айнур Курманов
09:13  Поспешный вывод: Ирак передумал прогонять американских солдат, - Ксения Логинова
08:48  Курская дуга, 26 декабря: Украину накроет волнами "двухсотых", сообщают с передовой западные журналисты
08:43  Финляндия взяла на абордаж и увела к себе российский танкер "Eagle S"
07:33  Рос-олигарх Шмотьев (ООО "Форэс") обещает 15 млн рублей призовых за каждый сбитый F-16
06:23  Россия отвернется от Запада: Матрона предсказала, что случится дальше
01:45  Авиакатастрофа под Актау обрастает новыми странностями и вопросами, - СП
01:32  Израиль vs Иран – следующий акт ближневосточной драмы? - Трита Парси
01:20  Нет Трампа без добра. Дания готовится воевать с... США, - Наталия Портякова
00:59  Чего ждать от войны в будущем? - Asharq Al-Awsat
00:42  "Котел" под Великой Новоселкой: "Это западня! „Русня" нас окружила! Они везде" - Р.Маркуш
00:41  Только наземная операция спасет Израиль от постояннной угрозы из Йемена, - Любовь Степушова
00:38  В Китае налаживают услугу доставки товаров дронами
00:36  Средняя Азия как будущая арена новой Большой игры, - Мирас Жиенбаев
00:30  Депутаты Жогорку Кенеша продали Иссык-Куль скутерной мафии? - Канат Кожоев
00:26  Прощание с газом. Остановка транзита через Украину хуже для всех, кроме РФ, - Иван Лизан
00:25  Минздрав Казахстана наделили рядом функций по борьбе... с торговлей людьми
00:19  НАТО сменила концепцию войны с Россией, - Елена Караева
00:15  Al Mayadeen: натовский переворот в Румынии может обернуться бумерангом
00:14  Польша у разбитого корыта: протесты агентов Кремля, потоп и охота на ведьм, - К.Исмагилова
00:13  Пекин подготовился к трампотрясению мировой торговли, - Ольга Соловьева
00:10  Нервишки сдают: удары информационные и военные, - Илья Титов
00:08  Доблестная Сороковая: идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, - Александр Проханов
Четверг, 26.12.2024
20:09  Глава ВОЗ Гебрейесус попал под израильский удар по аэропорту в йеменской столице Сана. Не попали.., а жаль
19:04  Над Запорожьем сбит F-16 "на исходной позиции для нанесения ракетного удара"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:14 28.12.2024

Президент Стубб обещает вооружить армию до зубов
Юрий Паниев
Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"
26.12.2024

Президент Финляндии Александер Стубб считает Россию "долгосрочной угрозой". В случае необходимости он пообещал мобилизовать в состав армии 280 тыс. человек за неделю. В парламенте страны не исключают роста расходов на оборону до 3% ВВП.

В беседе с британским изданием The Independent руководители Финляндии, Латвии и Эстонии признали, что их страны не в состоянии вести возможный вооруженный конфликт с Россией без участия США. "НАТО не готово сражаться против России без США, заявили лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону", – констатировало издание. Оно напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп потребовал от членов Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Финляндия, которая 4 апреля 2023 года присоединилась к НАТО, уже и так значительно увеличила траты на национальную оборону. С 2022 года они выросли почти на 0,9% от ВВП и в настоящее время достигли 2,4% ВВП, или примерно 6,5 млрд евро. Высокий уровень расходов Стубб объяснил приобретением 64 истребителей F-35.

Он сообщил о готовности в любой момент увеличить численность Сил обороны в связи с "российской угрозой". "Финляндия в течение недели способна мобилизовать до 280 тыс. военнослужащих. Все они будут вооружены до зубов. Мы в случае необходимости сделаем это", – указал президент. Армия Финляндии считается одной из крупнейших в Европе, 280 тыс. военнослужащих – именно такое количество подразумевает финский закон на случай военного времени. В мирное же время в Силах обороны Финляндии службу проходят около 35 тыс. человек, из которых 22 тыс. – призывники, а остальные – контрактники.

Министерство обороны Финляндии сообщило, что в 2025 году военные расходы составят 2,5% ВВП".

Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Юкка Копра предвидит рост расходов на оборону до 3% ВВП. Что связано, по его мнению, как с выполнением обязательств перед НАТО, так и с поддержкой Украины. С такой постановкой вопроса согласен лидер оппозиционной Социал-демократической партии Антти Линдтман. По его словам, очевидно, что в нынешней обстановке безопасности Хельсинки необходимо вкладывать больше средств в свою оборону. На этом фоне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что готов начать обсуждение с членами своего кабинета и парламентариями увеличения оборонных расходов.

Вместе с тем, как признала Государственная аудиторская служба страны, "публичная информация об экономических последствиях членства Финляндии в НАТО остается фрагментарной и неопределенной". На ее основе невозможно сделать точную оценку расходов, связанных с членством в НАТО, однако представляется, что они составят миллиарды евро. Эти расходы включают взносы в общий бюджет НАТО.

А военные учения НАТО в регионе Балтийского моря, и прежде всего в Финляндии, вблизи российских границ, в последнее время проводятся с такой частотой, что уже буквально наслаиваются друга на друга. Некоторые из них посещает сам главнокомандующий, президент Стубб. Он, например, лично наблюдал в ноябре за учениями в Лапландии Lightning Strike 24 – крупнейшими артиллерийскими стрельбами НАТО, когда-либо проводившимися в Европе. Эти учения были частью более масштабных натовских маневров Dynamic Front 25, которые под руководством США проводились на территории Финляндии, Дании, Эстонии, Румынии и Польши с участием в общей сложности около 5 тыс. солдат из 28 стран. Основная активность была сосредоточена на крупнейшем тренировочном полигоне Роваярви, что примерно в 100 км от российской границы.

По словам Стубба, военные ресурсы страны должны соответствовать ее потребностям. "В условиях нашей безопасности ничто не указывает на то, что потребность в оборонных ресурсах уменьшится", – заявил президент и обосновал это тем, что "Россия перевооружит свою военную машину" и "ее угроза для Финляндии будет долгосрочной".

Разумеется, милитаризация Финляндии, с которой у России 1340-километровая граница, не может не беспокоить Москву. Она предупредила Хельсинки, что не оставит без ответа наращивание военного присутствия НАТО у своих рубежей и примет "необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее союзников по НАТО".

Президент Владимир Путин заявил, что если прежде между Москвой и Хельсинки были "самые добрые отношения" и до вступления в НАТО у Финляндии не было проблем в отношениях с Россией, то теперь они появятся. По его словам, ранее у границ двух стран не было российских войск, "теперь будут", не было там систем поражения, "теперь появятся".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735334040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  