Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев

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00:14 28.12.2024

Президент Стубб обещает вооружить армию до зубов

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"

26.12.2024



Президент Финляндии Александер Стубб считает Россию "долгосрочной угрозой". В случае необходимости он пообещал мобилизовать в состав армии 280 тыс. человек за неделю. В парламенте страны не исключают роста расходов на оборону до 3% ВВП.



В беседе с британским изданием The Independent руководители Финляндии, Латвии и Эстонии признали, что их страны не в состоянии вести возможный вооруженный конфликт с Россией без участия США. "НАТО не готово сражаться против России без США, заявили лидеры трех стран альянса, призвав союзников значительно увеличить расходы на оборону", – констатировало издание. Оно напомнило, что избранный президент США Дональд Трамп потребовал от членов Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.



Финляндия, которая 4 апреля 2023 года присоединилась к НАТО, уже и так значительно увеличила траты на национальную оборону. С 2022 года они выросли почти на 0,9% от ВВП и в настоящее время достигли 2,4% ВВП, или примерно 6,5 млрд евро. Высокий уровень расходов Стубб объяснил приобретением 64 истребителей F-35.



Он сообщил о готовности в любой момент увеличить численность Сил обороны в связи с "российской угрозой". "Финляндия в течение недели способна мобилизовать до 280 тыс. военнослужащих. Все они будут вооружены до зубов. Мы в случае необходимости сделаем это", – указал президент. Армия Финляндии считается одной из крупнейших в Европе, 280 тыс. военнослужащих – именно такое количество подразумевает финский закон на случай военного времени. В мирное же время в Силах обороны Финляндии службу проходят около 35 тыс. человек, из которых 22 тыс. – призывники, а остальные – контрактники.



Министерство обороны Финляндии сообщило, что в 2025 году военные расходы составят 2,5% ВВП".



Председатель парламентского комитета по вопросам обороны Юкка Копра предвидит рост расходов на оборону до 3% ВВП. Что связано, по его мнению, как с выполнением обязательств перед НАТО, так и с поддержкой Украины. С такой постановкой вопроса согласен лидер оппозиционной Социал-демократической партии Антти Линдтман. По его словам, очевидно, что в нынешней обстановке безопасности Хельсинки необходимо вкладывать больше средств в свою оборону. На этом фоне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что готов начать обсуждение с членами своего кабинета и парламентариями увеличения оборонных расходов.



Вместе с тем, как признала Государственная аудиторская служба страны, "публичная информация об экономических последствиях членства Финляндии в НАТО остается фрагментарной и неопределенной". На ее основе невозможно сделать точную оценку расходов, связанных с членством в НАТО, однако представляется, что они составят миллиарды евро. Эти расходы включают взносы в общий бюджет НАТО.



А военные учения НАТО в регионе Балтийского моря, и прежде всего в Финляндии, вблизи российских границ, в последнее время проводятся с такой частотой, что уже буквально наслаиваются друга на друга. Некоторые из них посещает сам главнокомандующий, президент Стубб. Он, например, лично наблюдал в ноябре за учениями в Лапландии Lightning Strike 24 – крупнейшими артиллерийскими стрельбами НАТО, когда-либо проводившимися в Европе. Эти учения были частью более масштабных натовских маневров Dynamic Front 25, которые под руководством США проводились на территории Финляндии, Дании, Эстонии, Румынии и Польши с участием в общей сложности около 5 тыс. солдат из 28 стран. Основная активность была сосредоточена на крупнейшем тренировочном полигоне Роваярви, что примерно в 100 км от российской границы.



По словам Стубба, военные ресурсы страны должны соответствовать ее потребностям. "В условиях нашей безопасности ничто не указывает на то, что потребность в оборонных ресурсах уменьшится", – заявил президент и обосновал это тем, что "Россия перевооружит свою военную машину" и "ее угроза для Финляндии будет долгосрочной".



Разумеется, милитаризация Финляндии, с которой у России 1340-километровая граница, не может не беспокоить Москву. Она предупредила Хельсинки, что не оставит без ответа наращивание военного присутствия НАТО у своих рубежей и примет "необходимые меры, в том числе военно-технического характера, для противодействия агрессивным решениям Финляндии, а также ее союзников по НАТО".



Президент Владимир Путин заявил, что если прежде между Москвой и Хельсинки были "самые добрые отношения" и до вступления в НАТО у Финляндии не было проблем в отношениях с Россией, то теперь они появятся. По его словам, ранее у границ двух стран не было российских войск, "теперь будут", не было там систем поражения, "теперь появятся".