Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов

00:42 28.12.2024 Я уже писал о том, что Трамп в ходе своей предвыборной кампании обещал оказывать всемерную поддержку криптовалютам. И это разительно контрастирует с его заявлениями предыдущих лет, в которых он очень негативно отзывался о частных цифровых валютах. Уверен, что Трампу до сих пор не нравятся биткойны и прочие криптовалюты. Но ведь президент Америки себе не принадлежит. Он должен исполнять команды, которые идут сверху, с наднационального уровня. От тех, кого принято называть "мировой элитой", "Комитетом 300", "мировой закулисой", "финансовым интернационалом", "хозяевами денег" и т.п. Впрочем, иногда этот мировой центр управления называют "глубинным государством". В этом случае правильнее говорить, что команды идут снизу, из "преисподней".



На протяжении более века выстраивалась система доллара США. Сначала в декабре 1913 года Конгресс США принял закон о Федеральной Резервной Системе (ФРС). Со следующего года она начала эмиссию единого (всеамериканского) доллара. Спустя три десятилетия доллар США на конференции в Бреттон-Вудсе (1944 г.) получил статус мировой валюты. На конференции в Ямайке (1976 г.) статус доллара был подкорректирован: он был отвязан от золота, став "бумажным". Но при этом оставался мировой валютой. Почти полвека доллар доминировал в международной финансовой системе. Но, кажется, этому доминированию приходит конец. Мировая закулиса ищет альтернативы доллару США. Вариантов несколько. Но, кажется, на данном отрезке мировой истории, главными вариантами являются цифровые валюты.



Один цифровой вариант – CBDC, т.е. цифровая валюта центрального банка. Применительно к США – цифровой доллар, эмитируемый Федеральным Резервом. До недавнего времени ФРС регулярно сообщала о том, что работает над проектом цифрового доллара. Правда, темпы работы явно отставали от темпов некоторых других стран. Особенно Китая, который уже реализует пилотный проект цифрового юаня.



Другой цифровой вариант – криптовалюты. ФРС США выступала против такой альтернативы. Ведь, вроде бы, это частные валюты. А они неизбежно будут ослаблять американскую финансовую систему, которая выстраивалась на протяжении двух с половиной столетий и которая сегодня зиждется на достаточно централизованном управлении (контроле и регулировании). А криптовалюты означают полную децентрализацию.



То, что Трамп в 2024 году быстро "переобулся", изменив на 180 градусов свое отношение к криптовалютам, для меня означает, что мировая элита сделала ставку на криптовалюту. Но тут возникает вопрос: а как эта криптовалюта может быть использована мировой элитой для контроля над Америкой и всем человечеством?



Ответ следующий. Ставка сделана не вообще на криптовалюты. Их на сегодняшний день, согласно подсчетам экспертов, более десяти тысяч. Ставка сделана лишь на одну криптовалюту, которая называется биткойн (условное обозначение: ВТС). А система биткойна отличается от подавляющего большинства всех криптовалют тем, что она имеет не только горизонтальное, но и вертикальное измерение. Она далеко не такая частная, как нам ее представляют. Биткойн родился на свет в январе 2009 года. Тогда ходила легенда, что его придумал и запустил некто Сатоши Накамото. Потом стало понятно, что это имя придуманное. За ним скрывается другой человек или даже группа людей. В конце концов появились неопровержимые доказательства того, что ВТС – проект американских спецслужб, в первую очередь, Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом вполне убедительно сказал в 2013 году Эдвард Сноуден, который до этого работал в АНБ (и впоследствии получил политическое убежище в России). Он рассекретил гигантское количество документов Агентства. И в некоторых из них прямо говорилось о том, как АНБ контролирует транзакции с использованием ВТС и идентифицирует участников этих транзакций. Кроме того, ВТС используется американскими спецслужбами для финансирования своих тайных операций по всему миру.



О том, что биткойн является проектом американских спецслужб я писал в начале 2017 года в статье "Биткойн – микроб из лаборатории цифровых революционеров". О причастности биткойна миру американских спецслужб хорошо знали и знают в России. В начале 2018 года одна из основателей "Лаборатории Касперского" Наталья Касперская в своем публичном выступлении заявила следующее: "Биткойн - разработка американских спецслужб с целью быстрого финансирования разведок США, Англии, Канады в разных странах. "Приватизирована", как интернет, GPS, TOR. Фактически - доллар 2.0. Контроль курса валют находится в руках владельцев бирж". Хотя Касперская сказала, что проект "биткойн" вышел из недр американских спецслужб и "приватизирован", однако связь частных структур и спецслужб сохраняется. Именно это и является причиной такой живучести и "конкурентоспособности" биткойна. 99 процентов криптовалют, появлявшихся на свет за последние полтора десятилетия, были бабочками-однодневками. Рождались и тут же гибли. А биткойн из года в год набирал высоту (хотя было бесчисленное количество конъюнктурных взлетов и падений). В процессе так называемого "естественного отбора" (по Дарвину) он пережил всех конкурентов и стал "царем зверей". Первые "монеты" ВТС в 2009-2010 гг. стоили доли цента. А за полтора десятилетия их цена выросла в миллиарды раз. Последний резкий скачок цены произошел на рубеже октября – ноября нынешнего года. Она подскочила на 30 процентов, достигнув 90 тысяч долларов. Это был очень символичный рубеж, поскольку одна "монета" ВТС стала дороже одного килограмма золота. В американских СМИ в этой связи появились публикации под названиями "биткойн победил золото".



5 декабря биткойн пробил психологическую планку в 100 тыс. долларов. А сегодня (17 декабря) ВТС добился нового рекорда – 106,83 тысяч долларов за "монету". По сравнению с началом года цена биткойна выросла более чем в два раза. Динамичному росту цен ВТС способствуют заявления о том, кого Трамп возьмет в свою команду. Например, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, главный биржевой регулятор США) Трамп планирует назначить крипто-энтузиаста Пола Аткинса, уже занимавшего пост председателя SEC в период президентства Д. Буша-младшего, а после основавшего консалтинговую компанию. А на пост министра финансов Трамп планирует назначить еще одного крипто-энтузиаста – Скотта Бессента.



О том, что биткойн является доминирующей криптовалютой, "царем" в мире цифровых валют, свидетельствует данные по состоянию на 17 декабря. Общая капитализация рынка криптовалют составила 3,66 трлн долларов. Из них 2,11 трлн долл. пришлось на биткойн. Это 57,7 % суммарной капитализации. А ведь еще в прошлом году доля биткойна не дотягивала до половины. В сентябре 2023 года она находилась в районе 47%.



У биткойна лимит эмиссии определен в 21 миллион "монет"; к настоящему времени "отчеканено" уже более 94%. Некоторые крипто-оптимисты прогнозируют, что к концу следующего года цена одной "монеты" может достичь космической высоты в 1 миллион долларов США. При такой цене капитализация рынка биткойна достигнет 20 триллионов долларов.



В общем, ставка глубинного государства сделана на биткойн, который должен стать запасным аэродромом на случай краха официального американского доллара. Трампу поручено укреплять этот аэродром. А текущее управление этим аэродромом, как и раньше, будут осуществлять американские спецслужбы.



О планах построения дивного мира криптовалюты говорит не только Трамп. Эти планы озвучивают также люди из его ближайшего окружения. И даже родственники. Спустя несколько дней после победы Трампа его сын Эрик (бизнесмен) уверенно заявил, что цена "монеты" биткоина вскоре достигнет миллиона долларов. По мнению Эрика Трампа, его отец в ближайшие годы превратит США в "крипто-столицу мира". И все государства вслед за Америкой перейдут на биткоин.



Одно из главных предложений Трампа по части криптовалют - учредить специальный государственный резервный фонд, сформированный из биткойна. Справедливости ради следует признать, что автором идеи является не Трамп, он ее лишь озвучил в июле 2024 года на одной из своих предвыборных встреч. Автором является дама по имени Синтия Ламмис, сенатор-республиканец от штата Вайоминг. За несколько дней до упомянутого выступления Трампа американские СМИ сообщили о том, что эта дама подготовила законопроект о создании национального резерва биткойнов. Данный документ, называемый "BITCOIN Act of 2024", был выложен на сайте американского Конгресса 31 июля. Уже после победы Трампа Ламмис заявила, что шансы на то, что проект станет законом, резко возросли.



Согласно законопроекту, указанный резерв должен содержать один миллион "монет" ВТС. Таким образом, ВТС-резерв должен поглотить примерно 5 процентов всей эмиссии биткойна. На сегодняшний день, по американским оценкам, под контролем государства США находится уже примерно 1 процент предельного объема эмиссии биткойна - 207.189 монет на сумму более 22 млрд долл. (в ценах на середину декабря 2024 г.). Не так уж мало, если сравнивать с международными резервами США. Эти резервы (другое название: официальные золотовалютные резервы США) на 31 октября 2024 года равнялись 36,34 млрд долл.



Формирование резерва должно происходить постепенно, на протяжении пяти лет. Если закон будет принят в 2025 году, то его формирование должно завершиться к 2030 году.



Один из ключевых вопросов: за счет чего планируется пополнять резервный фонд биткойна? - Ответ на него дает все таже Синтия Ламмис: за счет переоценки золотых сертификатов. Напомню, что золотые сертификаты появились в США в 1934 году. Тогда банки США, согласно только что принятому закону о золотом резерве, сдавали в американское казначейство физическое золото, получая взамен золотые сертификаты. После того, как золотодолларовый стандарт в 70-е годы прошлого века прекратил свое существование, цена на золото в международных резервах США и на золотые сертификаты была зафиксирована на том уровне, который существовал в конце эры золотодолларового стандарта. А именно 42,22 доллара за тройскую унцию. На середину декабря 2024 года рыночная цена драгоценного металла равнялась 2.670 долл. за унцию. Учетная цена золота, используемая для оценки золотых резервов американского казначейства и американских банков, оказывается в 63 раза ниже сегодняшней рыночной. Повышение учетной цены на золото даст дополнительные доходы и казначейству, и американским банкам. Можно предположить, что эти дополнительные доходы будут конвертироваться в биткойны. И часть этих биткойнов будут пополнять задуманный государственный резервный фонд США. Это принципиальная схема, детали ее еще не проработаны (или, по крайней мере, не обнародованы).



Идея создания официального биткойн-резерва США, по моему мнению, - часть глобального проекта "глубинного государства" по переводу всего человечества на ВТС. Мысль на это наводят события в США и в мире.



В американском штате Пенсильвания в Палате представителей 14 ноября внесли на рассмотрение законопроект о создании стратегического биткоин-резерва. Местные чиновники предложили переводить около 10% правительственных средств в биткоин для борьбы с инфляцией и дополнительной диверсификации. 12 декабря в Палату представителей Техаса поступил законопроект с предложением создать стратегический биткоин-резерв при правительстве штата. Только что (18 декабря) стало известно, что аналогичный законопроект представлен в легислатуру штата Огайо. По сообщениям американских СМИ, по крайней мере еще десть штатов (Флорида, Мичиган и др.) разрабатывают подобные законопроекты.



Почти синхронно идея создания биткойн-резервов была озвучена в ряде стран. В Бразилии в парламенте уже представлен проект закона о формировании государственного стратегического резерва биткоинов – RESBit. Целью предложения является диверсификация финансовых активов бразильского казначейства и защита резервов от негативного влияния нестабильности валютных курсов и геополитической обстановки. Согласно предложению, доля биткоинов в валютных запасах страны должна постепенно увеличиться до 5 %.



В Японии в декабре нынешнего года член японского парламента Сатоши Хамада направил в правительство письменное обращение с предложением создания специального крипто-фонда. Господин Хамада привел в качестве примера США и Бразилию, которые уже двигаются в направлении диверсификации национальных резервов с помощью биткойна.



Уже обсуждается возможность использования биткойна для диверсификации городских и местных резервов. С таким предложением, в частности, недавно выступил мэр канадского Ванкувера Кен Сим.



Пытается быть в мировом "тренде" и Россия. Депутат Государственной думы России Антон Ткачев, представляющий фракцию "Новые люди", направил в этом месяце обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением создать в Российской Федерации стратегический резерв биткоинов. "Народный избранник" не скрывает, что на это предложение его вдохновила идея нового президента США Дональда Трампа и его единомышленников.



27.12.24 Источник - zavtra.ru

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