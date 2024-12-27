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Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:45 28.12.2024

Недавно была в Китае – по приглашению китайских производителей сельхозтехники. Поскольку наше предприятие ООО им.Фрунзе – заметный покупатель сельхозтехники и запчастей к ней (не китайской техники: китайскую мы пока не покупали), они решили познакомить нас со своей техникой: авось заинтересуемся и что-нибудь купим. Молодцы: активно работают с потенциальными клиентами, стараются на перспективу. Меня всегда восхищают люди и организации, способные действовать не тогда, когда поджимают сроки и обстоятельства и вообще "все пропало", а перспективно, проявляя то, что сейчас принято называть "длинной волей".

Но впечатлило меня в Китае не это, а нечто иное.

В Китае, как рассказывают те, кто его знает, все трудятся, не покладая рук, и точно так же учатся. Моя подруга по Инязу преподает онлайн китайским детям русский язык. Учениками своими не нахвалится: не чета нашим разгильдяям. Даже говорила мне с печалью в голосе: "Нам с ними не тягаться".

Наш сопровождающий-китаец (кстати, выпусник Ивановского политеха) рассказывал, как упорно у них принято учиться: он, отец двух пятнадцатилетних сыновей-близнецов, хорошо это знает, как работает китайская школа, и придает образованию детей огромное значение. Образование всех ступеней, кстати сказать, у них платное. Учатся дети, - рассказывал наш сопровождающий, - в школе с раннего утра до семи вечера, а потом приходят домой и готовят уроки до полуночи. Многие, кто может себе позволить, держат еще и репетиторов.

Один из важнейших предметов – английский, по нему все сдают выпускной экзамен в письменной форме.

Это одна сторона тамошней жизни, вызывающая несомненное почтение. Мы так не учимся и не учились – ни при советской, ни при антисоветской власти. Пожалуй, я даже в сессию в институтах (а я закончила их два) так много не училась.

А вот теперь другая сторона, которую я никак не могла совместить и примирить с первой.

До этой поездки в Китай я была твердо уверена, что во всех отелях мира, где останавливаются иностранцы, персонал говорит по-английски. Я много где побывала в жизни, и везде это было так. Говорили. По-английски. В китайских гостиницах этот мой предрассудок был опровергнут и посрамлен. Там по-английски практически не говорили. А гостиницы-то были все приличные, одна сети Hilton, две другие – китайских владельцев, еще более импозантные – с мрамором, хрустальными люстрами и новейшей сантехникой.

Как все это было и выглядело? А вот как. Стоит заговорить по-английски – тебе р-р-раз - и суют под нос гаджет с установленной на нем программой переводчиком. На экранчике тут же высвечивается перевод на китайский. Можно говорить хоть по-русски, хоть по-малороссийски, хоть на папуасском языке – переводчик все переведет на китайский. Дальше девушка переадресует твой вопрос искусственному интеллекту и с любезной улыбкой предоставляет тебе тот же гаджет с его ответом. Ответ ИИ обычно очень абстрактный и часто малополезный. Если ответ не удовлетворяет клиента и вызывает желание что-то уточнить (так обычно и бывает) – в этом случае процедура повторяется. Третьего раза обычно не случается: клиент плюет и отходит. Со мной, во всяком случае, происходило именно так. Я ощущала как нелепость общаться с ИИ при живой девушке. Это что-то вроде как нюхать розу в противогазе. Наверное, это происходит оттого, что я давно и прочно устарела и не гожусь в жители дивного нового мира.

То, что я описала, делают девушки на рецепции, с другими работниками гостиницы, вроде горничных, тружеников ресторана или каких-то мужчин с невнятными функциями – лучше вообще не пытаться вступать в коммуникацию: они лишь мило улыбаются. Ну или молча кланяются при появлении новых постояльцев.

Невозможность поговорить по-английски вызвало у меня недоумение и создало неудобство: я так не привыкла! В наших российских гостиницах, где бывают иностранцы, ВСЕ без изъятья вполне сносно изъясняются по-английски, а тут – нет. Но реальность – вот она такая. Как совместить увиденное с упорным изучением английского до двенадцати ночи на протяжении всех двенадцати школьных лет? Ума не приложу. Наши рядовые выпускники рядовой школы английского, как правило, не знают. Ну так они же его и не учат! Просто плюют на него – да и все тут. Учат лишь те, кто намерен сдавать по нему ЕГЭ. Это плохо, но объяснимо: не учишь – не знаешь. Но 12 лет до 12-ти часов + обязательный выпускной экзамен…

Мне пришла в голову такая гипотеза. Возможно, глубокое проникновение в обиход искусственного интеллекта подкосило естественный? Ведь любые умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки. Если ребенка посадить сызмальства на кресло-каталку – он разучится или не научится ходить. Встроенный проверяльщик орфографии разучил широкие массы писать без ошибок. Навигатор лишает многих даже общих представлений о географии родного города. Искусственный интеллект делает ненужными мелкие, простые, но повседневные умственные усилия. По этой причине "соображаловка" (не хочется называть это свойство интеллектом) постепенно отмирает по причине неупотребления.

Мой опыт общения с девушками, в общем-то, подтверждает мою гипотезу. Самые элементарные вопросы вызывают испуганное недоумение. А ведь я спрашивала не о ее взглядах на философию Конфуция.

Я захотела послать несколько открыток родным и друзьям, как я обычно делаю, оказываясь за границей. Куда опускать открытку и на какую сумму надо наклеить марок – мне объясняли целых две девушки и примкнувшая к ним начальница, вызванная по причине сложности задачи. Искусственный интеллект объяснил нам, сколько стоит послать открытку в Россию, но тут возникла новая засада. На открытке уже в типографии напечатана марка на какую-то сумму (как делалось когда-то у нас в Советском Союзе). Надо ли ее учитывать? Для ответа на этот вопрос не хватило совокупной мощи трех естественных и одного искусственного интеллекта. Я на всякий случай наклеила без учета той злополучной марки.

Подобная история приключилась со мной в аэропорту, когда вылетала в Москву. Я решила купить шелковый платочек для подруги, оплатив покупку наличными юанями и частично евро, тоже наличными. Продавщица встала в тупик перед столь сложной арифметической задачей. Мне это наскучило, я сгребла свои купюры и отбыла по назначению. Хвала небесам, такую задачу пока еще без помощи ИИ решают кассирши в duty free московских аэропортов.

Моя подруга, изучающая китайский язык и преподающая русский китайцам, просила меня купить ей китайскую книжку – что-нибудь романтическое, про любовь. Я была уверена, что это самое просто дело. Оказалось, купить книжку в Китае не так-то просто: книжные магазины существуют, но их мало, они оказались далеко расположены, а свободного времени у нас было мало. Оказывается, китайцы давно уж не читают бумажных книг, предпочитая гаджеты. В последний вечер я предложила нашему сопровождающему принести мне какую-нибудь книжку из школьной программы его детей – и я у него ее куплю. Миша ответил тоном некоторого превосходства технологически продвинутого существа над отсталым: "Я книг дома не держу". Может, тут, хотя бы отчасти, кроется причина вышеописанных трудностей?

В аэропорту книжек и даже газет с журналами – не было в принципе. Ни детских, ни изданий "в дорогу" - ничего. Возможно, оттого, что аэропорт новый и еще не заполнился торговыми точками. Но так или иначе, никаких книг не было.

А вот в гостинице в лобби был огромный стеллаж, на полках которого были живописно раскиданы разные красивые штучки и … муляжи книг. Муляжи! И то сказать, зачем им держать всякую устарелую муру? Если что – ИИ знает ответ на все вопросы.

И ответ этот будет прогрессивно глупеть по легко понятной причине. ИИ не может обратиться к реальности – он имеет дело только с текстами, которые пережевывает с невообразимой скоростью в неимоверном количестве. Так вот чем дальше – тем больше среди этой текстовой жвачки будет попадаться изделий самого ИИ, а потом – и вторичных, третичных и т.д. изделий. Иными словами, движение будет встречное: естественный интеллект будет прогрессивно слабеть ввиду неупотребления, а ИИ будет прогрессивно глупеть ввиду поглощения вздора, им же и произведенного. То есть, извините за неэстетичное сравнение, он будет питаться (и уже питается) собственными экскрементами. Что будет на выходе – довольно понятно. Есть ли из этого выход? Не знаю… Но поглупение – это процесс вполне наблюдаемый. Впрочем, некоторые антропологи считают, что максимума ума и сообразительности человечество достигло в эпоху собирательства и охоты: чтобы выжить надо было знать и уметь столько всего, что нам, нынешним и не снилось…

27/12/24

Источник - завтра
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