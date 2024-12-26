 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.12.2024
01:49  Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников
00:52  Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:45  Как искусственный интеллект естественный одолел? Умственные операции без тренировки – угасают, как и мышечные навыки, - Татьяна Воеводина
00:42  Биткоин – новое "золото"? О проекте официального биткоин-резерва, - Валентин Катасонов
00:14  Финляндия мечтает о новой линии Маннергейма, - Юрий Паниев
00:03  Южную Корею временно возглавил вице-премьер по экономике и финансам Чхве Сан Мок
Пятница, 27.12.2024
16:52  Предварительный тезис Азербайджана: самолет, потерпевший крушение в Актау, был сбит ПВО, - Рейтер

16:45  Демократия по-украински. Зеленский может править вечно
16:36  Нацбанк Казахстана выпустил интересные монеты
16:35  "Белый император" без хвоста: как выглядит истребитель будущего из Китая"
16:32  Надо учиться нарушать правила игры, - Андрей Школьников
16:25  Смертельный конфликт в Газе: детские жертвы и будущее региона
16:22  Национальный консерватизм на пути институционализации. Идейные искания американских правых, - А.Исмагилова
16:20  Семь самых громких преступлений в Таджикистане в 2024 году
16:17  Парламент Южной Кореи объявил импичмент иcполняющему обязанности президента - премьеру Хан Док Су
16:16  Русские войска заняли большую часть Курахово
16:10  В числе погибших в авиакатастрофе под Актау - известный нотариус из Астаны и ее 11-летний сын
16:06  Сирия: границы войны и мира, - Е.Сатановский
16:02  Бои в Донбассе: накал не спадает
16:00  Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
15:29  Кощунство и Мазепа. Фальшивая сабля, фальшивые герои, фальшивая страна, - Руслан Калинчук
14:07  Тренер сборной РФ по вольной борьбе таджик Исматзода оказался террористом и посажен на 9 лет
14:06  Комиссия по изучению "нукусских событий" представила парламенту Узбекистана новый отчет
14:02  Президент Германии распустил Бундестаг. Досрочные выборы назначены на 23/02
11:07  Спасение Приднестровья, или Есть ли политическая воля у Кремля? - Алексей Логофет
10:56  Умер экс-премьер Индии (с 2004 по 2014 гг.) Манмохан Сингх
09:18  Криминальная "оппозиция" рвется к власти в Абхазии. Кто такой вождь майданщиков Кан Кварчия, - Айнур Курманов
09:13  Поспешный вывод: Ирак передумал прогонять американских солдат, - Ксения Логинова
08:48  Курская дуга, 26 декабря: Украину накроет волнами "двухсотых", сообщают с передовой западные журналисты
08:43  Финляндия взяла на абордаж и увела к себе российский танкер "Eagle S"
07:33  Рос-олигарх Шмотьев (ООО "Форэс") обещает 15 млн рублей призовых за каждый сбитый F-16
06:23  Россия отвернется от Запада: Матрона предсказала, что случится дальше
01:45  Авиакатастрофа под Актау обрастает новыми странностями и вопросами, - СП
01:32  Израиль vs Иран – следующий акт ближневосточной драмы? - Трита Парси
01:20  Нет Трампа без добра. Дания готовится воевать с... США, - Наталия Портякова
00:59  Чего ждать от войны в будущем? - Asharq Al-Awsat
00:42  "Котел" под Великой Новоселкой: "Это западня! „Русня" нас окружила! Они везде" - Р.Маркуш
00:41  Только наземная операция спасет Израиль от постояннной угрозы из Йемена, - Любовь Степушова
00:38  В Китае налаживают услугу доставки товаров дронами
00:36  Средняя Азия как будущая арена новой Большой игры, - Мирас Жиенбаев
00:30  Депутаты Жогорку Кенеша продали Иссык-Куль скутерной мафии? - Канат Кожоев
00:26  Прощание с газом. Остановка транзита через Украину хуже для всех, кроме РФ, - Иван Лизан
00:25  Минздрав Казахстана наделили рядом функций по борьбе... с торговлей людьми
00:19  НАТО сменила концепцию войны с Россией, - Елена Караева
00:15  Al Mayadeen: натовский переворот в Румынии может обернуться бумерангом
00:14  Польша у разбитого корыта: протесты агентов Кремля, потоп и охота на ведьм, - К.Исмагилова
00:13  Пекин подготовился к трампотрясению мировой торговли, - Ольга Соловьева
00:10  Нервишки сдают: удары информационные и военные, - Илья Титов
00:08  Доблестная Сороковая: идеологи, политики по сей день не говорят правды об афганской войне, - Александр Проханов
Четверг, 26.12.2024
20:09  Глава ВОЗ Гебрейесус попал под израильский удар по аэропорту в йеменской столице Сана. Не попали.., а жаль
19:04  Над Запорожьем сбит F-16 "на исходной позиции для нанесения ракетного удара"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Как России относиться к трампизму, - Борис Межуев
00:52 28.12.2024

Во внешней политике избранный президент США отнюдь не изоляционист, а самый настоящий глобалист рейгановского толка
Борис Межуев

Об авторе: Борис Вадимович Межуев – кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН.

Тэги: сша, трамп, общество, политика, власть

сша, трамп, общество, политика, власть Фото Reuters
Как долго просуществует трампизм? Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться с терминами. В политическом дискурсе – не только российском, но преимущественно американском – существует явно неадекватное представление о Дональде Трампе и трампизме как национал-популизме и о противостоящем ему либерализме в духе Джозефа Байдена как о глобализме. Оба термина сегодня совершенно не соответствуют действительности.

Прежде всего Байден, во всяком случае в течение своего президентского срока, уже не был никаким глобалистом. Глобалистами были Билл Клинтон и Барак Обама. Они действительно надеялись превратить Соединенные Штаты в своего рода глобального лидера, лидера всего человечества, и оба делали ставку на международные организации, действующие под эгидой США. Клинтон делал упор на Всемирную торговую организацию, куда при его содействии был принят Китай, при Обаме возникла и стала активно действовать такая совещательная площадка, как G20.

Что касается Байдена, то его главной задачей стало укрепление трансатлантических связей. В этом смысле его приоритетом было обеспечение солидарности стран в рамках НАТО и G7. Но мир за пределами коллективного Запада фактически вышел из-под его подчинения. Обратной стороной укрепления Запада и НАТО стало значительное усиление БРИКС и создание враждебной США оси Тегеран–Пхеньян–Пекин, к которой была вынуждена примкнуть и Москва.

Задача Трампа соответственно прямо обратная: прекратив все разговоры о преимуществах демократий над автократиями, восстановить партнерство с региональными союзниками США, далекими от стандартов либеральных демократий, и как сверхцель – расколоть БРИКС и столкнуть Россию с Китаем. Уже по всем основным номинациям мы видим, что в международной политике Трамп отнюдь не изоляционист, а самый настоящий глобалист рейгановского толка, с претензией обеспечить подлинную гегемонию США на планете, в том числе за счет партнерства со странами, далекими от либерально-демократических стандартов.

Безусловно, это не финальная точка развития глобального американского проекта. Это необходимое отступление от магистрального направления проекта, который рано или поздно должен будет привести к глобальному торжеству западной, атлантической цивилизации с ее постиндустриальными приоритетами и выборочной кооптацией в свой состав новых членов – отдельных индивидов, а также стран и народов.

Едва ли трампистам удастся реализовать все свои цели в течение отпущенных Трампу четырех лет. Наверняка трампизм как тактическое отступление от магистральной цели продлится в течение последующих четырех лет. Но уже в этот период Запад и, в частности, США будут стремиться вновь подтвердить свое глобальное лидерство за счет радикальных технологических инноваций – в области продления жизни, преодоления самых опасных болезней, развития искусственного интеллекта и совершенствования виртуальных развлечений.

Едва ли состав коллективного Запада не претерпит определенных изменений. Нельзя исключить, что его состав пополнится странами, элита которых захочет приобщиться и приобщить свои народы к этим новым технологическим достижениям. Итогом деятельности Трампа и его преемников должна будет стать глобальная цивилизация будущего, которой окажутся способны противостоять либо дикари, либо фундаменталисты разных мастей, либо замкнувшиеся в своей отчужденности от мира государства-автаркии.

В принципе Россия заинтересована сейчас в том, чтобы логика многополярности продолжала работать и при Трампе и логика приоритетной приобщенности к благам передовой цивилизации не возобладала бы над логикой суверенитета, национального или цивилизационного. В этом смысле следовало бы понять, что Россия могла бы взять на вооружение из арсенала альтер-глобализма, скажем, экологическую проблематику, несомненно враждебную трампизму, или же логику свободного обмена информацией, что будет противоречить новому пафосу закрытости и инклюзивности.

Очевидно, что международная политика Трампа – рейганистская по своей направленности – будет вступать в противоречие с его приверженностью протекционистской экономической политике, от которой он, судя опять же по номинациям, не отрекается. Наша задача – сделать это противоречие более выпуклым и наглядным, играть на то, чтобы экономический и миграционный протекционизм в команде Трампа взял все-таки верх над рейгановским интернационализмом во внешней политике.

Следует всегда помнить, что трампизм – сам по себе не отказ от логики однополярного мира, но, напротив, неизбежный тактический маневр на пути к ней. Задача России состоит в том, чтобы этот маневр фундаментально провалился и в будущем миропорядок более соответствовал полифоническому миру государств-цивилизаций. И не был выстроен как пирамида, наверху которой находились бы глобальные вершители судеб, приобщенные ко всем благам трансгуманистического производства, а внизу – все, кто счел для себя невозможным оторваться от своей почвы и своей веры.

В этом смысле следует надеяться и на то, что в противовес укрепившемуся трампизму Россия сумеет выстроить отношения с теми странами Европы, которые будут настроены критически к антидемократическому миру вертикальных иерархий, основанному на голом экономическом прагматизме и национальном эгоизме.

26.12.24

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735336320


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Юбилейный показ спектакля "Гауhартас" состоялся на сцене Музыкального театра юного зрителя
- Спикер Сената подвел итоги работы Палаты за год
- Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау
- Олжас Бектенов о принципе "закон и порядок": Обязанность всех госорганов и правоохранительных структур – обеспечить безусловную реализацию установки Президента
- Информационное пространство: эволюция или деградация
- Кадровые перестановки
- Министр обороны обсудил приоритетные направления с руководителями отечественных предприятий
- Проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий"
- Приговор в отношении экс-председателя правления ТОО "Астана LRT" вступил в законную силу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  