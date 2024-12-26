Нетаньяху отодвигает северную границу. Армия Израиля не против задержаться в Ливане и Сирии надолго, - Игорь Субботин

00:58 28.12.2024

26.12.2024

Нетаньяху отодвигает северную границу.



Армия Израиля не против задержаться в Ливане и Сирии надолго

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



В Сирии силы ЦАХАЛ продвинулись значительно дальше нейтральной зоны площадью 235 квадратных километров.

С момента вступления в силу сделки о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" прошло 30 дней. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) допускает сохранение своего контингента на юге Ливана вопреки закрепленному на бумаге условию о необходимости ухода из этого региона по истечении 60 дней. Этот сценарий Израиль допускает в случае, если Вооруженные силы Ливана не смогут полностью занять позиции "Хезболла" на юге.



О том, что ЦАХАЛ может сохранить присутствие на территории Ливана дольше согласованного срока в два месяца, сообщили источники издания "Гаарец". По их словам, эта опция будет задействована, если центральное правительство в Бейруте не выполнит свои обязательства по восстановлению контроля над южными районами страны и вытеснению оттуда шиитской группировки "Хезболла" – фактически параллельного центра силы в Ливане.



В ЦАХАЛ не скрывают, что будут использовать длительную дислокацию как средство давления на ливанские власти.



Утром 27 декабря исполняется ровно месяц с момента официального вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, достигнутого при посредничестве США и других международных игроков. Назвать реализацию этой сделки абсолютно гладкой нельзя. Пресс-служба ЦАХАЛ накануне проинформировала, что с момента подписания договоренностей еврейскому государству пришлось уничтожить 44 боевика "Хезболлы", потому что, по его версии, они нарушили "режим тишины", оперируя в де-юре "стерильной" зоне.



Более того, в ночь на 25 декабря израильская авиация впервые с момента заключения мирного соглашения с "Хезболлой" атаковала цели в долине Бекаа, которая находится на востоке Ливана. В частности, под удар попали склады с оружием, которые предположительно принадлежали "партии Аллаха", уточняет ливанское издание L’Orient Le Jour.



На сегодня Израиль присутствует во всех ливанских деревнях вблизи границы, и их жителям пока не дают разрешение вернуться. Более того, инженерные подразделения ЦАХАЛ приступили к строительству инфраструктуры для аванпостов вдоль северных рубежей. Некоторые из них будут расположены за пограничным ограждением, но не пересекут проведенную ООН "голубую линию" между двумя странами. Впрочем, в некоторых точках, которые считаются особо уязвимыми, аванпосты будут сформированы спорным с точки зрения международного права способом.



Командование ЦАХАЛ считает, что "Хезболла" и ее зарубежные ответвления сейчас находятся не в том положении, чтобы совершать какие-либо крупные нападения на Израиль. По оценкам еврейского государства, в ходе операции "Стрелы севера", которая в ночь на 1 октября приобрела сухопутное измерение, было уничтожено около 70% "стратегического оружия" "Хезболлы", включая ракеты большой дальности, зенитные ракеты и противокорабельные ракеты. Кроме того, было поражено около 75% ее ракетных установок малой дальности.



Между тем Израиль решает, что делать с сектором Газа. Лидеры силовых ведомств полагают: если соглашение с ХАМАС об освобождении заложников, захваченных во время "черной субботы" 7 октября 2023 года, не будет достигнуто в ближайшее время, необходимо провести переоценку параметров военной миссии в палестинском анклаве. Источники "Гаарец" в оборонном ведомстве Израиля утверждают, что цель продолжающихся операций в секторе Газа – оказать давление на ХАМАС, чтобы добиться полноценного соглашения.



Если еврейское государство и ХАМАС не достигнут соглашения об освобождении заложников в ближайшее время, то будет необходимо рассмотреть возможность усиления военной кампании в секторе Газа, говорят официальные лица Израиля.



Военная элита еврейского государства понимает: чем дольше продолжаются боевые действия в секторе Газа, тем больше подрываются "ценности ЦАХАЛ", а также разрушаются традиционные правила ведения боевых действий, сообщают источники местных изданий. Командование ЦАХАЛ считает, что многие принципы, на которых долгое время основывалась работа израильской армии, были скомпрометированы во время боевых действий против ХАМАС. По этому вопросу были проведены встречи с командирами высшего звена.



Затухание региональных очагов иранского влияния в Ливане и секторе Газа повлекло за собой и коллапс инфраструктуры безопасности Тегерана в Сирии. Именно там ВВС ЦАХАЛ, воспользовавшись сменой власти, уничтожили подавляющую часть арсеналов прежнего правительства. Никаких ограничений – вопреки регулярным предупреждениям соседей по Ближнему Востоку – еврейское государство теперь не чувствует и в плане захода на сирийскую территорию.



Теперь силы ЦАХАЛ продвинулись значительно дальше нейтральной зоны площадью 235 кв. км, которую Израиль тоже успел скомпрометировать. Так, курдское агентство North Press сообщило, что на этой неделе израильские военные вошли в сельскую местность провинции Кунейтра на юге. Они ввели комендантский час и, используя громкоговорители, призвали местных жителей сдать все имеющееся у них оружие, уточняет North Press. И это не первый эпизод сухопутного вторжения Израиля туда с 8 декабря – дня, когда коалиция исламистов захватила власть в Дамаске.



Такая ситуация наталкивает на предположение, что Ливан и Газа могут оказаться не единственными, кому грозит долгосрочное военное присутствие Израиля "в целях обеспечения безопасности".