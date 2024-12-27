Перспективы незавидны. Общинные квазигосударства Черной Африки обречены.., - Андрей Школьников

01:49 28.12.2024

Между тем перспективы Черной Африки незавидны, они вытекают из родовых, изначальных проблем и ограничений, которые лишь кажутся пережитком прошлого. Видимый географический и природно-климатический детерминизм загораживает социокультурные особенности, которые так и остаются преградами в развитии, продолжая оказывать свое негативное влияние. В отношении причин отсутствия в этой части Африки (исключая Эфиопию), стабильных, устойчивых и древних государств, выделяют следующие основные факторы:



▪️ отсутствие сельскохозяйственных культур долгого хранения в местных условиях (зерновые, овощи), как местных, так и завезенных – нет возможности концентрации излишков ресурсов;



▪️ отсутствие необходимых и подходящих для одомашнивания животных (социальная иерархия, отсутствие агрессии, особенности питания и др.), а для завезенных не подходят условия (лошади, ослы и др.) – естественные ограничения на транспорт и физические возможности;



▪️ разнообразие и комфортные условия для различных болезней – эпидемиологические риски поселений с высокой плотностью;



▪️ высокая урожайность и легкость добычи пищи для ежедневного потребления – не нужны города.



В Черной Африке в отличие от Евразии изначально отсутствуют значительные территории для комфортного проживания людей. Нет условий для высокой плотности, скученности населения, ирригации, монокультурного земледелия, обеспечения военно-политического контроля, формирования торгово-экономической связанности, организации системы принудительного труда, унификации смыслов и разделения на сословия. В первых древних государствах произошло ухудшение качества, уровня жизни простого населения и резкий рост для верхушки, которая получила инструменты для удержания данного положения.



Разговоры про глупость, незнание и ограниченность черного населения – суть спекуляции. На протяжении тысяч лет существовали плотные контакты между территориями Черной Африки и Ближнего Востока, купцы, идеи, технологии, религия и т.д. приходили с севера, но не вели к развитию. Новинки не вызывали энтузиазма, не находили необходимых условий, потребности и привлекательности у местных. Лошади не приживались в условиях болезней и климата, а местные зебры и антилопы не обладали нужными для одомашнивания качествами.



Сторонние наблюдатели и исследователи зачастую ограничивались историческим экскурсом, после чего делались выводы, что поскольку перечисленные факторы более не играют значимой роли, то африканские страны в ближайшие десятилетия должны встать на привычные рельсы развития, повторяя и догоняя Европу. Всех на Западе, кто имеет смелости высказать скептицизм, начинали клеймить расистами.



Изучение истории последних десятилетий, особенно в части "успехов" государственного строительства, развития африканских стран, указывает на наличие иных факторов и причин, не позволяющих наверстать и обогнать лидеров. Ключевая причина – социальная структура данных обществ, застывших в … "каменном веке", не продвинувшихся в общественной эволюции дальше территориально-родоплеменных общин, деревень.



При исследовании общественной сферы Большой Индии еще в начале XX в. можно было говорить о продолженной античности. В отношении Черной Африки можно говорить о более ранней форме, обществах, продолжающих жить на принципах неолита, т.е. до появления Шумера, Египта и др. Последние заложили основу современной цивилизации (см. рисунок), породив вертикальную и горизонтальную специализацию и разделение, строгую иерархию, общественные институты и т.д. Дальнейшее развитие сформировало все привычное нам многообразие Евразии / мира.



Базовые, основные принципы общественной жизни Африки завязли в болоте, породив две формы общинных квази-государственных образований, пародий на сухопутные и морские державы. Невысокая ценность земли, невозможность появления привычных городов и полисов тормозило разделение и углубление труда. Столицы местных "царств" и "империй" оставались большими родовыми деревнями или превращались в полностью зависящие от внешних поставок оазисы, живущие за счет монополии на торговлю стратегическим ресурсом - рабами.



В квази-сухопутных державах деревни собирались во временные вождества, под началом сильной харизматичной личности. В дальнейшем среди вождеств появлялся "вождь над вождями". В целом получалась аморфная, слабая структура, которая не была способна к проявлению субъектности, росла и существовала, пока не сталкивалась с соседями. Появление центра не вело к кристаллизации, созданию центра силы, синтезу новых общественных форм (см. рисунок). Схожие черты характерны для горных районов Юго-Восточной Азии, но там это на порядок меньшая территория и проблема.



Несмотря на внешние, привезенные атрибуты государственности, в основе современных африканских стран лежат все те же общины и большие переходы на следующий уровень – народности и города. Урбанизация постепенно ломает сложившиеся порядки, но происходит это очень медленно и криво. Большая часть стран региона продолжает воспроизводить формат квази-государства с "вождем вождей" во главе, напоминая многочисленную корпорацию, где на каждом уровне собралось множество отдельных мелких фирм и нет единой системы управления. Ни о каком развитии в этих условиях речи не идет, ресурсы и капитал не подлежат концентрации.



И, да, на фоне "государств" Черной Африки намного более ясна и наглядна роль и значимость Шумера и Египта (5,2 тыс. лет назад), чье развитие и последующая эволюция привели к современному нам миру…))



27.12.24