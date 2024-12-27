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Страна толстых. Чем грозит США и их армии эпидемия ожирения, - Игорь Веремеев
08:47 28.12.2024

27.12.2024
Страна толстых
"Три четверти взрослых в США сейчас имеют избыточный вес или страдают ожирением", - под таким заголовком американская газета New York Times опубликовала статью, посвященную этой, все более острой для страны проблеме. Издание ссылается на результаты исследования, опубликованного в ведущем медицинском журнале Lancet, в котором раскрывается резкий рост показателей ожирения по всей стране с 1990 года.

Это исследование, пишет газета, свидетельствует о "поразительном росте показателей ожирения в США с 1990 года - когда чуть более половины взрослых имели избыточный вес или страдали ожирением - и показывает, что все больше людей становятся полными или страдают ожирением в более молодом возрасте, чем в прошлом. Оба состояния могут повышать риск диабета, высокого кровяного давления и болезней сердца, а также сокращать продолжительность жизни".

Авторы исследования задокументировали рост показателей избыточного веса и ожирения в зависимости от возраста. Их особенно встревожил его резкий рост среди детей, более чем каждый третий из которых сейчас имеет избыточный вес или страдает ожирением. По их прогнозам, без агрессивного вмешательства число людей с избыточным весом и ожирением продолжит расти, достигнув почти 260 миллионов человек в 2050 году. Особую обеспокоенность вызывает растущая в США доля подростков с ожирением. Почти половина всех подростков и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет сейчас имеют избыточный вес или страдают ожирением по сравнению с 29 % в 1990 году. А дети, страдающие ожирением, более склонны к развитию гипертонии, высокого уровня холестерина, приводящего к образованию бляшек в артериях, диабету 2 типа и накоплению жира в печени, вызывающего воспаление.

"Я бы сочла это эпидемией", - говорит Мари Нг, доцент Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета и соавтор статьи. Но что значит "избыточный вес", от чего страдают американцы? В США для этого используется специальный "индекс массы тела" - ИМТ (для его определения вес в килограммах делится на рост). В статье взрослые с "избыточным весом" определяются, как люди в возрасте 25 лет и старше с индексом ИМТ 25 и более, а взрослые с ожирением - как люди с ИМТ 30 и более. Авторы признают, что ИМТ - несовершенный показатель, который может не отражать различия в структуре тела среди населения. Однако с научной точки зрения, по словам экспертов, ИМТ коррелирует с другими показателями жира в организме и является практическим инструментом для его изучения на уровне населения. Авторы обнаружили устойчивый рост доли людей с избыточным весом или ожирением за последние три десятилетия. В частности, резко возрос уровень ожирения, удвоившись среди взрослых в период с 1990 по 2021 год до более чем 40 % - и почти утроившись, до 29 %, среди девушек и женщин в возрасте от 15 до 24 лет.

Такие показатели чреваты для страны серьезными проблемами. В отчете республиканцев Объединенного экономического комитета, опубликованном в этом году, прогнозируется, что ожирение приведет к дополнительным медицинским расходам в размере до 9,1 (!) триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

"Я бы сочла это эпидемией", - говорит Мари Нг, доцент Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета и соавтор статьи. Но что значит "избыточный вес", от чего страдают американцы? В США для этого используется специальный "индекс массы тела" - ИМТ (для его определения вес в килограммах делится на рост). В статье взрослые с "избыточным весом" определяются, как люди в возрасте 25 лет и старше с индексом ИМТ 25 и более, а взрослые с ожирением - как люди с ИМТ 30 и более. Авторы признают, что ИМТ - несовершенный показатель, который может не отражать различия в структуре тела среди населения. Однако с научной точки зрения, по словам экспертов, ИМТ коррелирует с другими показателями жира в организме и является практическим инструментом для его изучения на уровне населения. Авторы обнаружили устойчивый рост доли людей с избыточным весом или ожирением за последние три десятилетия. В частности, резко возрос уровень ожирения, удвоившись среди взрослых в период с 1990 по 2021 год до более чем 40 % - и почти утроившись, до 29 %, среди девушек и женщин в возрасте от 15 до 24 лет.

Ожирение увеличивает вероятность многочисленных метаболических состояний и связанных с ними осложнений, включая высокое кровяное давление, диабет 2 типа, заболевания печени, заболевания почек, сердечный приступ и инсульт. Оно также связано с бесплодием, раком и ухудшением психического здоровья. Но если посмотреть американские телепередачи, реклама еды просто мозолит глаза, как и реклама операций по уменьшению желудка. В США их делается более 200 тысяч в год - и взрослым и детям.

Эпидемия ожирения поразила США давно, однако поначалу на это не обращали особого внимания. Наоборот, в 1950-е такие звезды "Голливуда" как Мэрилин Монро и Элизабет Тэйлор считались секс-символами, а их довольно пышные фигуры служили эталоном красоты. Но уже в 1952 году глава Нью-Йоркского "Бюро по контролю за питанием" (Bureau of Nutrition) на съезде Американской ассоциации здоровья (American Public Health Association) заявил, имея в виду ожирение, что "новая чума, а также старые болезни поднялись, чтобы поразить нас". Оказалось, что еще тогда примерно 25-30% американцев страдали от лишнего веса или ожирения. С тех пор проблема стала обостряться, а сейчас уже считается катастрофической.

США называют "страной толстых", утверждая, что это будто бы связано с тем, что Америка - самое богатое государство, а потому ее жители много едят и неумеренно, от чего и толстеют. На самом деле это не так.

"Ожирение возникает из-за генетических, физиологических и экологических взаимодействий, - считает доктор Сара Армстронг, профессор педиатрии и наук о здоровье населения в Университете Дьюка, слова которой цитирует NYT. - Это не вина какого-то одного человека, у которого есть эта болезнь". За стремительно растущими показателями стоит множество потенциальных факторов, включая широкую доступность ультраобработанных продуктов, проблемы с доступом к свежим фруктам и овощам и рост малоподвижной онлайн-активности. Необходимы дополнительные исследования, чтобы понять потенциальное влияние факторов окружающей среды, таких как воздействие микропластика, который может нарушать наши микробиомы, пояснила доктор Армстронг. По ее словам, многие социальные факторы, влияющие на состояние здоровья, такие как отсутствие продовольственной безопасности, доступ к транспорту, доход, занятость и уровень образования, также играют свою роль, особенно для чернокожих, латиноамериканцев, коренных народов и людей с низким доходом, которые страдают ожирением чаще, чем белые люди и представители среднего класса.

На самом деле ожирение - это болезнь бедных, у которых нет возможности нормально питаться, они имеют плохие жилищные условия, у них нет денег, чтобы заниматься спортом и следить за своим здоровьем.

И такое происходит сегодня повсеместно в США, которые кичатся своим богатством, но где, на самом деле, миллионы людей не имеют возможности есть здоровую пищу.

Одна из главных причин, вызывающая ожирение, - широко распространенный в США фастфуд и некачественные продукты, которыми монополии пичкают американцев в погоне за прибылью. Как отмечало испанское издание Publico.es, ссылающееся на американские данные, Coca-Сola, производитель сахаросодержащих напитков - основная причина детского ожирения в США.

Исследование, проведенное Центром по контролю заболеваний, крупнейшим федеральным агентством в сфере здравоохранения, расположенным, как и штаб-квартира Coca-Сola, в Джорджии, подтверждает, например, что сахаросодержащие напитки являются главной причиной распространения ожирения в Америке. Эти напитки также могут стать причиной сахарного диабета второго типа, заболеваний сердца, почек и печени, а также разрушения зубов, кариеса и артрита. Но это не единственная угроза. Есть и другие популярные в США, но вредные продукты (типичный пример - гамбургер из "Макдоналдса"), которые из-за высокого содержания жиров также могут стать причиной ожирения.

Особенно опасен рост числа людей с излишним весом для армии. Как отмечает газета Daily Express, эпидемия ожирения снижает готовность американских солдат к войне.

Несмотря на все усилия Минобороны и других ведомств правительства США, пишет издание, вопрос с избыточным весом оказывает негативное воздействие на военных, а связанные с ним риски для национальной безопасности просто огромны.

"Эта проблема сокращает круг подходящих для армии добровольцев- контрактников, она в целом уменьшает возможности для пополнения вооруженных сил, а также является потенциальной угрозой для боеспособности армии в целом", - считает Daily Express.

Аналитик китайского издания "Гуаньча" в свою очередь считает, что ожирение ставит уже под угрозу государственную безопасность США, и это вовсе не пустые слова. Американские военнослужащие, замечает издание, пытались похудеть на протяжении десяти лет, но чем больше старались, тем больше набирали вес. Отчасти это связанно со слишком разнообразным меню солдат, включающим 23 вида спиртных напитков, 500 видов мясных блюд и так далее. Скоро некому будет защищать США. В 2018 году, например, 120 тысяч солдат с лишним весом были вынуждены покинуть армию. В том году ряды Вооруженных сил пополнили 70 тысяч новобранцев, 68% из которых весят больше нормы. Людей, не способных проходить основное обучение из-за лишнего веса, становилось все больше. Отсутствие тренировок не позволяло сбросить вес, и военнослужащий попадал в некий замкнутый круг. Эксперты, занимающиеся вопросами питания американских военнослужащих, заявили: "Ожирение скоро начнет угрожать национальной безопасности страны". На сайте Strategy Page была опубликована статья, в которой говорилось, что сухопутные войска и другие виды войск США столкнулись с проблемой, которая становится с каждым днем все серьезнее - невозможность солдат нести службу в армии из-за лишнего веса.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735364820


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