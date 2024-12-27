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Пятница, 27.12.2024
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Загрязнение воздуха в Индии связано с миллионами смертей
09:01 28.12.2024

Новое исследование Каролинского института показывает, что длительное воздействие загрязнения воздуха приводит к миллионам смертей в Индии. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health, подчеркивает необходимость введения более строгих норм качества воздуха в стране.

Загрязнение воздуха частицами диаметром менее 2,5 микрометра (PM2.5) может проникать в легкие и кровь и представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения Индии. Исследователи изучили связь между этими частицами и смертностью за десятилетний период. Исследование основано на данных из 655 районов Индии за период с 2009 по 2019 год.

"Мы обнаружили, что увеличение концентрации PM2.5 на каждые 10 микрограммов на кубический метр приводит к увеличению смертности на 8,6 процента", - сказал Петтер Люнгман, автор последнего исследования и научный сотрудник Института экологической медицины при Каролинском институте. В ходе исследования была проанализирована связь между изменениями уровня загрязнения воздуха и смертностью. Результаты показывают, что около 3,8 миллиона смертей за этот период могут быть связаны с уровнем загрязнения воздуха, превышающим установленные в Индии нормативы качества воздуха в 40 микрограммов на кубический метр.

Если сравнивать с более строгими нормами, рекомендованными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), - всего 5 микрограммов на кубический метр, - цифра возрастает до 16,6 миллиона смертей. Это почти 25 процентов всех смертей за исследуемый период. В исследовании также подчеркивается, что все население Индии проживает в районах, где уровень PM2.5 превышает нормативы ВОЗ. Это означает, что почти 1,4 миллиарда человек из года в год подвергаются воздействию загрязнения воздуха, которое может негативно сказаться на здоровье. В некоторых регионах уровень загрязнения достигал 119 микрограммов на кубический метр, что значительно выше того, что ВОЗ и Индия считают безопасным.

"Результаты исследования показывают, что существующие в Индии нормативы недостаточны для защиты здоровья. Более строгие правила и меры по сокращению выбросов крайне важны", - говорит Петтер Люнгман. С 2017 года правительство Индии осуществляет национальную программу по борьбе с загрязнением воздуха, чтобы улучшить его качество, но исследование показывает, что концентрация PM2.5 продолжает расти во многих районах. Исследователи подчеркивают важность как сокращения выбросов на местном уровне, так и учета дальнего распространения загрязнения воздуха - частицы PM2.5 могут перемещаться на сотни километров.

Источник - centralasia.media
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