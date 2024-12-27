Молчание соросят. Европейские псиопы и заокеанские загадки, - Илья Титов

10:11 28.12.2024 Теракт, произошедший на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря, стал узелком, в котором зацепились друг за друга ниточки нескольких длинных сюжетов. Чтобы начать расплетать этот узелок, надо присмотреться к тому, что же произошло зимним вечером в столице германской земли Саксония-Анхальт.



Черный седан BMW въехал в толпу людей, собравшихся на праздничном базаре. Погибло как минимум пять человек, в числе которых оказался по меньшей мере один ребенок, пострадали около двухсот, причем сорок из них - в тяжелом состоянии: это данные на 21 декабря. Водитель автомобиля был задержан и оперативно спрятан от публики - присмотримся к нему позже. В свое время мэр Лондона Садик Хан сказал, что теракты - неотъемлемая часть жизни в большом и мультикультурном городе, так что придется привыкнуть. Немцы в целом привыкли: после большого теракта на берлинской рождественской ярмарке в 2016 году такие нападения меньшего масштаба стали обычным делом, так что очередное происшествие подобного толка поначалу не стало причиной для чего-то большего, чем привычный раунд бухтений "до чего социал-демократы страну довели" и "Шольца - хэть". Гуляния стали проходить с некоторой опаской.



Меры обеспечения безопасности на ярмарке были максимально серьезными: у старушек - среди которых, как мы знаем, полно террористок - отбирали перочинные ножички и не пускали на ярмарку. Но теракт все равно случился. Казалось бы, случился и случился - дело в целом привычное. Но вот какая беда: в наступающем феврале в ФРГ пройдут федеральные выборы, на которых ни в коем случае нельзя допустить выражения поддержки различных радикалов. Нет-нет, победа или хотя бы успех этих самых радикалов - сама по себе не такая уж и проблема. В конце концов, любого победителя выборов можно задвинуть обратно в оппозицию вне зависимости от набранных им процентов (так случилось в Нидерландах), можно просто обнулить итоги выборов, сославшись на опровергнутую позднее государством версию иностранного вмешательства (как в Румынии), а можно просто дождаться, пока радикал не начнет петь песнь мейнстрима (как начала делать в той же Германии вроде бы резко левая Сара Вагенкнехт). Но выборы, эти ни к чему не обязывающие на Западе социальные опросы, важны именно как замер общественных настроений, и если эти настроения не устраивают замерщиков - тем хуже для общества. Поэтому берлинские пиарщики очень быстро поняли, что теракт в Магдебурге может стать такой же бесплатной рекламой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), подталкивающей население в протянутые характерным образом руки германского нацизма. Безобидные бумажные тигры, тряпичная оппозиция, нанайские фашисты и надутые "сторонники Путина" - эти клоуны не хуже партии Ле Пен из соседней Франции - старательно исполняют роль "худшего варианта", против которого объединяются все вокруг дабы не допустить к власти "поднимающий голову фашизм".



Пускай вас не обманывают ворчание германского государства и попытки надавить на эту партию, запретить ее, а то и вовсе натравить на нее "Ведомство по защите конституции" - чуть ли не официальный филиал АНБ и ЦРУ: если бы "Альтернатива" представляла собой реальную альтернативу, ей бы живо устроили ночь таких длинных ножей, что расправа с Ремом была бы на этом фоне актом демократического волеизъявления. Недавним летом продвигающая "правых радикалов" бесплатная реклама сработала как раз к региональным выборам в самом начале сентября: то какая-то "новая немка" порежет людей в автобусе, крича что-то про Аллаха (ну вы знаете этих немцев), то какой-то сириец порежет гостей "Фестиваля разнообразия", то афганец устроит поножовщину в центре города и убьет полицейского, что героически набросится на фашиста, пытавшегося помешать афганцу, то гражданин неопределенной национальности порежет каких-то прохожих. Все это обеспечило "Альтернативе" высокие проценты в нескольких восточных землях, где проходили выборы. Кстати, как там поживают триумфаторы голосований? Уже добились обещанных изменений?



В общем, нападение на рождественскую ярмарку нужно было как-то обыграть, чтобы оно не стало очередным витком предвыборной кампании АдГ. И выход нашелся: внезапно выяснилось, что нападавшим был араб, но не такой, как все ждали. Талеб Аль Абдулмохсен - 50-летний психотерапевт родом из Саудовской Аравии, живущий в Германии с 2006 года. Как гласит официальная версия, с саудовской родины он бежал из-за обвинений в работе с какими-то исламистами - бежал в терпимую к таким мелочам Германию. В стране Шиллера и Швайнштайгера Талеб живо переобулся и стал топить против ислама и массовой иммиграции, а также стал горячо поддерживать Израиль. Он превратился в относительно популярного блогера, всячески осуждал Германию за сочувствие Палестине и за масштабный ввоз всяких чужаков не пойми откуда (каким в 2006 был и сам Талеб). Кстати, аккаунт Талеба в "Твиттере" почти моментально снесли, но восстановили через пару часов с волшебным образом пропавшими постами в поддержку Израиля.



Можно было бы удивиться тому, какой оборот приняла судьба, но вот что интересно: привлекающие к себе внимание саудиты-ренегаты, напоказ исповедующие сионизм, громко осуждающие ислам и "реверсивную колонизацию" Старого Света - довольно распространенная история, зачастую разыгрываемая на мощностях саудовской же разведки. Таким нехитрым способом Эр-Рияд выходит на сети своих внешних противников, причем зачастую сложно сказать - то ли дело в обыкновенном противодействии политическим врагам, то ли это вопрос следования религиозным догмам, предписывающим жестко наказывать отступников. К слову, многие увидели неровности официальной версии сквозь оптику религиозных догм и здесь: можно было встретить и такую трактовку, что Талеб сбежал от саудовской власти не из-за связей с террористами, а потому что был шиитом (к которым Эр-Рияд, мягко скажем, весьма холоден даже сейчас, а уж почти двадцать лет назад - и подавно), а вся его поддержка Израиля - прямо прописанное в догмах шиизма притворство, называемое "такийя".



И в целом во всю эту историю с "хорошим арабом", совершившим теракт из благих побуждений (никто ведь не станет спорить с тем, что поддержка Израиля - абсолютное и объективное благо?), можно было бы поверить, если бы не один момент. Знаете, как порой любую, даже самую искусную, ложь может разоблачить лишняя щепотка подробностей, разрушающих все доверие слушателя? Так вот, германский официоз принялся давить на тот факт, что этот иммигрант поддерживает АдГ, причем частота упоминаний этой поддержки явно намекала, что наезжать на гуляющих по рождественской ярмарке детей - нормальное поведение сторонников "Альтернативы". Ненужная конкретика и слишком активная подсветка конкретного факта ясно дали понять: перед нами очередная информационно-психологическая операция (псиоп, если по-русски; ИПсО, если по-украински и Informatorischpsychologischarbeitsgang, если брать самое короткое определение этого действия по-немецки).



Но кому какое дело до Германии, до ее терактов и псиопов, до ее иммигрантов-притворщиков и до ее выборов, на которых заведомо объявлены победителями нынешние оппозиционеры из "христианских демократов" во главе с очкастым червяком Фридрихом Мерцем? Оказалось, теракт в Магдебурге очень задел некоего Илона Маска, ныне называемого чуть ли не теневым президентом США. Тот написал в принадлежащей ему соцсети что-то типа "до чего социал-демократы страну довели" и "Шольца - хэть". Маск открыто поддержал "Альтернативу для Германии" и призвал одного из высших еврокомиссаров (впрочем, недавно ушедшего в отставку) Тьерри Бретона говорить по-английски, не то говорил бы он по-немецки, а то и вовсе по-русски.



То, что еще два месяца назад показалось бы пустым популизмом, сегодня выглядит тем, чем это изобразили противники Маска, Трампа и шоблы следующих за ними авантюристов - вмешательством в дела формально суверенного государства. На деле же треп Маска, пока что не занимающего никаких должностей в администрации пока еще не вступившего в должность Трампа, является по содержанию таким же пустым популизмом, каким бы являлся и раньше, а вот с формой все куда интереснее: тявканье Илона на Берлин укладывается в два сюжета. Первый - менее интересный - связан с проблемами Маска в Европе: на него давит Брюссель из-за нежелания цензурировать "Твиттер" в соответствии со вкусами европейских бюрократов (то есть вернуть как было: баны за отход от линии атлантической партии и жесткие чистки всех включенных в европейские проскрипции). История эта так же стара, как приобретение "Твиттера" Маском и переименование его в "Икс": то ему угрожают штрафами в ундециллионы долларов, то сулят столь осуждаемые в случае кого угодно блокировки доступа, то и вовсе обещают судьбу Паши Дурова (кстати, где он?) и намекают на арест. В свете близости Маска к будущему президенту и вице-президенту США, а также его возможного поста в созданном специально для него министерстве этот сюжет не имеет практических перспектив, но вспомнить его надо для понимания высоких отношений между Маском и Европой.



Первый сюжет имеет продолжение во втором: в имитации бурной деятельности от американских триумфаторов. Те, не успев заехать в Белый дом, взялись за единственный процесс, который у Трампа получался в период его первого срока - эпатаж. Сначала Дональд объявил, что намерен ввести пошлины в 25% на всю торговлю с соседями по Северной Америке, на что президент Мексики Клаудия Шейнбаум нахамила в ответ, а вот премьер Канады Жюстен Трюдо что-то невнятно заблеял, чем навлек на себя еще больше идиотских наездов со стороны Трампа. Тот объявил, что северные штаты США теряют ежегодно по сто миллиардов долларов из-за канадской жадности, а потом как бы невзначай сказал: тут уж хоть пятьдесят первым штатом становись. Потом шутку повторил - для закрепления комического эффекта: мол, с такими соседями хоть аннексию объявляй. Смешнее шутка от этого не стала.



Канада, эта земля победившей эвтаназии и рай для беглой украинской фашни (понадеемся на тесную связь этих двух фактов) изначально создавалась Британией и Францией как буферная зона, не позволяющая Штатам слишком усилиться и сохраняющая точку давления на Вашингтон (откуда, интересно, пришли британские войска, спалившие Белый дом в 1812-м?). Но сейчас Канада - малонаселенный придаток к северным штатам США, так что все аргументы рыжего балабола формально верны. Риторические упражнения Дональда Трампа как правило нельзя воспринимать как полновесные заявления отвечающего за свои слова крупного политика. Но Трюдо все равно задергался - причиной тому стала очень слабая устойчивость Жюстена и его партии.



Ситуация парадоксальна, ведь все девять с лишним лет, что находится у власти этот либерал, которым так восхищалась иноагентствующая "Медуза" из-за его любви к разноцветным носкам, он и стоящие за ним люди старательно зачищали канадское политическое поле от любой оппозиции, оставляя лишь тонкие оболочки каких-то социал-демократов и консерваторов, чья функция состояла в создании видимости споров и регулярных аплодисментах в парламенте в адрес очередной мумии украинского нациста. Парадокс ситуации состоит в том, что даже в условиях полного отсутствия оппозиции Трюдо умудрился оказаться на грани отставки: его убеждают сложить полномочия даже близкие соратники и некогда верные министры, его рейтинги привычно низки, еще недавно лояльная пресса рисует обидные карикатуры, да еще и будущий сосед с юга - совсем не тот сосед, на которого открыто рассчитывал Трюдо перед выборами - обидно троллит. Словом, дни его политической карьеры сочтены - конечно, он, подобно среднему классу, умирает с первого дня своей жизни, но сейчас, кажется, ситуация серьезнее, чем когда-либо.



Меж тем Трамп продолжает эпатировать: 22 декабря он объявил, что надо бы, стало быть, передать Америке право пользования Панамским каналом, а то панамцы, мерзавцы этакие, что-то там какие-то тарифы вздумали взимать с американских судов. Такое заявление стало своеобразным ответом на слова президента Никарагуа Даниэля Ортеги о запросе помощи у России для строительства многострадального Никарагуанского канала, произнесенные 15 декабря. Разумеется, всерьез рассматривать ни то, ни другое не стоит - Штаты не потянут полноценный контроль над Панамой, для которой извлечение прибыли из канала является вопросом выживания, а у России есть сейчас дела поважнее, чем строительство канала во имя интересов Китая.



Вместе с этим множились проблемы еще не вступившего в должность президента и на внутреннем фронте. К этим проблемам тоже приложил руку гражданин Маск. Дело в том, что в Штатах не согласовали бюджет - да, опять. Драма стара как мир и описывать ее подробно нет никакого смысла: республиканцы хотят тратить меньше, демократы хотят тратить больше (в том числе и на различные кружки занзибарской гей-пантомимы в Киеве), а самые резкие из республиканцев - фракция сторонников Трампа (которых после победы того на выборах волшебным образом прибавилось) - призвали максимально урезать траты. Короче, не договорились о долгосрочном бюджете - договорились собраться как-нибудь после майских… после инаугурации, в смысле, дабы новый состав Конгресса все решил. Краткосрочные бюджеты - обычное дело, но здесь вмешался Маск, обозвал спикера Конгресса Джонсона предателем и трусом за нежелание давить до последнего, а также не слишком завуалированно пообещал всем несогласным кузькину мать. Здесь следует сказать, что Майк Джонсон, пусть и является номинальным сторонником Трампа, тем и славен, что умеет находить общий язык чуть ли не с леваками из радикальных глубин Демократической партии, а его самая верная публика - центристы в его родной Республиканской партии. Ссора с большинством умеренных однопартийцев в Конгрессе - то единственное, чего не хватало Трампу для полного счастья.



Словом, у любого из громких жестов Трампа или примкнувшего к нему цирка уродцев есть плоскость объяснений того, почему это невозможно в реальности и плоскость обоснований существования этих жестов в принципе. И если с первой нужно впустую возиться, вспоминая какие-то лохматые годы основания Канады или взвешивая силы по вопросу Панамы, то со вторым все куда проще: перед нами очередная информационно-психологическая операция: псиоп, если по-русски, ИПсО, если по-украински и lie, если брать самое длинное определение этого действия по-английски. Трампу очень важно показать, что он ого-го и что есть еще ягоды в пороховницах. Демонстрируется это не избирателю: он свое дело сделал, его можно игнорировать до 2028 года. На плебс игра в Рейгана давно не производит впечатления. Зато эта игра завораживающе действует на престарелую внутривашингтонскую аудиторию всех трамповских кривляний - то самое болото, с которым, как бы он ни обещал его осушить, придется работать бок о бок. Дональд вдруг уловил, что моментального разрешения всех кризисов, которые он так горячо обещал разрешить моментально, у него добиться не получится: Левант продолжит полыхать, Украина и дальше будет лишать себя демографического наполнения, а Америка не освободится волшебным образом от пут международных обязательств и затратных глобалистских синекур. Угрозы, насмешки и нехитрый троллинг - размахивание факелом перед лицом пока что затаившихся и замолчавших врагов Трампа в США, с нетерпением ждущих момента, когда тот оступится.



Главная загадка длящегося до 20 января периода междувластия, когда один президент, сохраняя полномочия, уже ничего не делает, а другой, напротив, излишне активен, формально не являясь никем, состоит именно в молчании обычно громкоголосых структур вашингтонской аристократии. Вспомните 2016-й: сколько воя, сколько гнева извергали из себя большие СМИ по поводу малейшего шага Трампа. Он делал вдох - и в "Нью-Йорк таймс" появлялся материал о том, как новый президент домогался женщин, он делал выдох - и "Вашингтон пост" цитировал "досье Стила" про поездки к проституткам в Москву. Сейчас же ничего этого нет. Подозрительное молчание по поводу недостатков Трампа одни связывают с уверенной победой того на выборах - напомню, что в 2016-м его победа над Хиллари была куда менее убедительной, а по общему числу голосов он и вовсе проиграл своей сопернице, здесь же этого нет. Другие утверждают, что Трамп вступил в сговор с неизбираемой верхушкой и подло обманул доверившихся ему - тоже глупость, ведь без сговора с этой самой верхушкой в Вашингтоне не сделать и шагу, но любой договор с аристократом соблюдается лишь до тех пор, пока он видит в нем пользу. Поэтому наиболее правдоподобным выглядит некий промежуточный вариант: на волне его победы Трампа стараются не топить, но первые промахи лишат его легитимности и станут поводом для открытия шлюзов критики.



27.12.24 Источник - завтра

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