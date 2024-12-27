 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 27.12.2024
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Майнинг-майдан определился со своим кандидатом в президенты Абхазии, - Айнур Курманов
10:41 28.12.2024

27.12.2024

В Абхазии центральной фигурой, которая должна закрепить результаты ноябрьского переворота, становится бывший экс-министр экономики Адгур Ардзинба. Накануне он был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.

Вся когорта блогеров, активистов всевозможных протестных объединений, за которыми стоят различные клановые и "серые" группировки, принялись нахваливать и поздравлять экс-чиновника, фактически приложившего руку к созданию в стране системы массового майнинга криптовалют – паразитического существования за счет дотаций России.

В Абхазии центральной фигурой, которая должна закрепить результаты ноябрьского переворота, становится бывший экс-министр экономики...
Вся эта братия заинтересована в приходе к власти фигуры, которая необходима не только для закрепления прежней системы паразитизма. Но и для истребования новых финансовых потоков из Москвы и распределения их в свою пользу под видом всевозможных программ, а также для окончательного открытия российского рынка для ныне контрабандной табачной и контрафактной алкогольной продукции.

То есть главной задачей фикс "оппозиции" и ее хозяев – является сесть окончательно на шею России и превратить Абхазию в современное издание Ичкерии 2.0, которая одновременно оставалась бы свободной отмывочной гаванью, где не действуют законы, не собираются налоги, что подрывало бы ситуацию на Северном Кавказе.

Нельзя забывать, что Ардзинба является представителем команды бывшего президента Рауля Хаджимбы, который был свергнут в результате бандитских разборок в 2019 году. Хаджимба, при котором криминальные элементы получили значительное влияние, оставил после себя сложное наследие, и Ардзинба, как один из его соратников, говорит о своих намерениях вернуться во власть.

Ардзинба имел опыт работы в правительстве. В 2015 году был министром экономики, а с декабря 2019 года – вице-премьером. Однако за время работы не наблюдалось значительных успехов в решении социальных и экономических проблем республики.

Экономика Абхазии не демонстрировала роста. Ардзинба стал инициатором легализации майнинга криптовалют, что, как оказалось, негативно сказалось на энергосистеме республики. Это решение привело к серьезному кризису, за который он теперь критикует действующие власти.

И вот ведь парадокс. Когда он работал под руководством Хаджимбы, Ардзинба был одним из разработчиков Инвестиционного соглашения с Россией. Это соглашение, которое пытались ратифицировать в ноябре текущего года, теперь стало предметом споров и критики со стороны самого Ардзинбы. Его двойные стандарты вызывают недоумение. Сам участвовал в разработке соглашения, а сейчас выступает против его реализации!

В условиях растущей нестабильности и недовольства населения вся ответственность за собственную провальную политику перекладывается на Москву. В недавних заявлениях хамелеон Ардзинба уже назвал в качестве причины бедности рядовых абхазов не паразитизм верхов, а якобы неравноправные финансовые и торговые отношения с Россией, предложив введение собственной валюты и ликвидацию таможенного пункта РФ на реке Псоу.

Деструктивные инициативы могут лечь не только в основу предвыборной программы, но и стать частью концепции будущей политики республики в случае прихода к власти Ардзинба, которого поддерживают Кан Кварчия, который тесно связан с криминальным миром, и Леван Микаа, создавший ряд НПО при финансовых вливаниях Турции и Запада. Именно эти двое в команде Ардзинбы будут фактически формировать правительство и дальнейший курс республики.

Победа Ардзинба угрожает геополитическим разворотом республики. Ее территория будет использоваться зарубежными центрами, в первую очередь Анкарой и США.

Источник - Политнавигатор
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