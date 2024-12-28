Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами. Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое, - Мария Башмакова

11:07 28.12.2024 28 декабря 2024,

Почему россиянки соглашаются быть вторыми женами.

Как полигамные отношения отбрасывают нас в прошлое



Мария Башмакова

Журналист



Персона 40-летнего многоженца Ивана Сухова после его интервью Саше Сулим взволновала и журналистов, и чиновников, и психологов, и обычных граждан. Мужчина с окладистой бородой изобрел культ имени себя, по сути, мечтая повторить опыт ветхозаветного патриарха, а то и бога, в детях обретя бессмертие. Он с настойчивостью миссионера излагает свои доктрины, объясняя цель предназначения мужчины, женщины, только вот незадача, за кадром и остался вопрос, на какой такой работе он занят. Слова про Geländewagen, купленный "на картошке", пусть оставит для жен.



Об Иване сказано достаточно, гораздо интереснее разобраться с резонами его "жен". Сухов сказал, что в московской трешке живет с тремя женщинами и 14 детьми. Не все его избранницы соглашались на гаремный расклад, кто-то ушел, а оставшиеся правила приняли. Одно из них Иван формулирует так: "Женщина должна выполнять женскую функцию - готовить, смотреть за детьми". Вот они и функционируют, вступая с главой семейства в сексуальный контакт, когда тот решит, и рожая детей. К слову сказать, сам Сухов считает, что "домашняя работа не труд, а забота", потому супруги должны ждать своего господина с едой, улыбкой и в надлежащем виде - "отдохнувшем", а потому всем женам предписано заниматься пилатесом.



На странице Сухова "ВКонтакте" слоган: "Хорошо когда ты умеешь любить!" (пунктуация сохранена). Мечта многоженца - оставить могучее потомство. Как он объясняет, если не сможет произвести на свет хотя бы 50 отпрысков, значит, и не состоялся. Или, как он сам выразился, значит, "чмошник". Он уверенно идет на рекорд, поднимая демографию страны в отдельно взятой квартире: ждет появления на свет 30-го наследника.



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Тут стоит затормозить и задуматься, почему мужчина, не способный купить каждой женщине по квартире, так упорно желает размножаться.

Первая мысль - прагматичная: очень удобно жить на детские пособия. Но Иван Сухов, конечно, не такой, потому отметем эту оскорбительную идею. Вторая мысль - психическое отклонение. Человек, ничего из себя не представляющий, пытается утвердиться за счет увеличения числа своих детей: смотрите, как много меня, я могуч, бессмертен! Абы кому не везет родить такое потомство. "Для чего заниматься сексом, если не родить ребенка? Если только ради удовольствия, то это не про меня. Смысл тогда семьи, если не иметь много детей? Чем больше, тем лучше. Три десятка - это ни о чем. Они же вырастают, из гнезда вылетают", - рубит он.



"Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг!" - странный посул для женщины с восточным менталитетом, знакомый зрителю по фильму "Белое солнце пустыни". Но многоженец Иван декларирует иное правило: "Мои жены не работают. Потому что если женщина работает, это уже мужик в юбке". Жены не имеют права водить машину, встречаться с подругами, все траты должны согласовывать с "господином". А ведь сожительницы Сухова имеют профессии - врач, следователь и судебный пристав. То есть имеют образование, опыт и могли бы содержать себя при желании. Но они добровольно от этого отказались. И длятся "браки" с каждой давно - 10−18 лет. Старшим женам около 40 лет. Иван в официальном браке с первой, Натальей. "Средняя" жена - Анна. Третья "жена" одевается как мусульманка. Что будет с женщинами, когда они не смогут рожать, вопрос не вполне проясненный, как и то, почему избранницы Сухова готовы рожать, но закрывают глаза на условия, в которых растут дети.



В тени остаются судьбы дочерей Ивана, которых он с раннего детства "сватает", причем в мужья выбирает исключительно многоженцев. Если ребенок планирует получить образование, надеяться на помощь отца не стоит: тот ждет от отпрысков послушания и… новых детей и готов кормить их до совершеннолетия. В любом случае, с подобным укладом соглашаются не все дети, но, взрослея в такой семье, они воспринимают это как норму. Но если жены приняли гаремные условия как взрослые люди, то дочерей никто и не спрашивал. А вот я бы спросила: как можно в трехкомнатной квартире в одной комнате учиться, делать уроки, живя в семье из 19 человек?



"Эти женщины сами с собой договорились и осознанно приняли условия, - говорит семейный психолог Наталья Панфилова. - Не знаю, как эти условия жизни матери объясняют своим детям и когда те отсоединяются от этой общины. Это зона ответственности женщин, а у меня большой вопрос: о ком они больше думают - о себе или о детях? Здесь очень много от принятой в обществе нормы. Конечно, это отразится на детях. Сложно сказать как. Возможно, будет ранняя сепарация из этого дурдома. А кто-то из детей зомбируется как в секте, тогда, возможно, ребенок постарается спрятаться от посторонних глаз. Но в таком сообществе где-то должно рвануть, когда организатор не сможет всех держать в повиновении".



Пока господин Сухов играет в "бога" или "президента", как он сам себя называет, и придумывает новые догмы для своего гарема, его женщины делят мужчину и смиряются с тем, что их дети знают, что папа спит с разными "мамами". Если подруги многоженца со всем согласны, то председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина категорично выступила против уклада жизни в семье многоженца. Депутат заявила: "Если он считает, что жить в трехкомнатной квартире там, где много жен и детей, - это нормально, то это свидетельствует о каких-то отклонениях". Солидарен с коллегой и депутат Госдумы Виталий Милонов, охарактеризовавший стиль жизни многоженца как "результат бесконтрольной жизни психически больного человека". Более эмоционально высказалась телеведущая Ксения Бородина: "Хорошо, что не я брала интервью у этого замечательного человека. А то бы вот эта сковородка, на которой надо за час приготовить на 18 человек, прилетела бы ему в лицо. Пригласите его, пожалуйста, на кулинарное шоу, пусть он за час на 18 человек приготовит еду".



Для русского менталитета подобный сценарий - дикость со всех точек зрения: этической, юридической, религиозной.

Руководствуются дамы разными причинами: кто-то решает, что женщина без мужчины пропадет, а тут молодой и "заботливый": голодной, наверное, не оставит. Со стороны кажется, будто дамы пересмотрели сериал "Великолепный век" и перепутали Ивана с султаном Сулейманом, соревнуясь, кто быстрее родит шахзаде - наследника. А может, другой фильм слишком запал в душу, не зря они выбрали мужчину по фамилии Сухов. "Одна жена - любит, одна - одежду шьет, одна - пищу варит, одна - детей кормит, и все одна? Тяжело!" - изумляется Гюльчатай в "Белом солнце пустыни". Если вздохи наивной девочки советских зрительниц позабавили, то некоторые "восточный уклад на русский лад" взяли как образец для подражания. Напомню: уважающий себя мусульманин обязан одинаково содержать всех жен: одной купил квартиру, значит, и второй - так же. Иван в этом плане своим путем пошел. По Корану полигамный союз - это нормально, однако не стоит думать, что все мусульманки - и этнические, и русские - лояльны к нему и свободны от ревности.



Многоженство в России выпячивают далеко не все. И чаще это связано с религиозно-этническими обстоятельствами и социальными резонами. В Ленобласти предприниматель 50 лет из Туркменистана предложил своей русской 40-летней подруге брак, она согласилась, несмотря на нюанс: у него уже есть жена на родине. По местным меркам он завидный жених, стоит на ногах, к тому же в отношениях с русской женщиной родился ребенок, а у мужчины двойное гражданство. Жить на родине он не собирается, его первая жена переезжать в Россию не захотела, а он выполнил волю родни, вступив в брак с землячкой. Потому все довольны: кланы породнились, а мужчина, имея двойное гражданство, выбрал жену по сердцу. А то, что она не единственная, - ну это юридический нюанс. Женщина, соглашающаяся на подобный союз, может рассуждать так: "Мужчин мало, а у меня, хоть такой, но есть"; или: "Мне уже не 20, кому я нужна с детьми?"; или "Я не в браке, могу уйти, если захочу, а пока стабильный секс и еда"; "У нас команда, заболею, устану - помогут". Унизительно? Да. Не каждая женщина захочет нырять в гаремную сказку. А избранницы Сухова вошли в отношения с восточной покорностью и русской жертвенностью, принимая причуды "милого", главное, чтобы "был рядом", наплевав и на свою гордость, и на интересы детей, которые ущемлены и в настоящем, и в будущем. Другими словами, эти жены, выбирая мужа-трутня, который не в состоянии обеспечить каждую, поощряют его инфантильность и эгоизм, только забавы у них не детские. Да, параллельно с Иваном вступать в отношения с другими мужчинами его дамам запрещено.



Можно предположить, что женщины Ивана Сухова видят в многоженце "безопасность, стабильность, надежность", ведь он уверяет, что никогда не бросит, не погонит работать и искренен, как пожарный, в своих взглядах.

И весь он такой "мужественный" - с бородой и регулярным сексом. Я догадываюсь, что в понятие "мужественность" все вкладывают разные представления.



"У женщин, которые соглашаются на такие отношения, есть специфичные черты характера, - говорит Наталья Панфилова, - возможно, они с мазохистическим акцентом или попавшие в непростую личную ситуацию, когда хочется заботы, пока они рожают. Предположу, для этих женщин ценность не в мужчине, а в самом гареме, в котором они планируют друг друга поддерживать. Не исключено, им так кажется проще существовать и воспитывать детей. То есть у них некая "община по выращиванию детей".



Идеи коллективной многодетной семьи возвращаются с подачи женщин. Эта история не про религию, а про ценности, на основании которых объединились эти люди, но эти ценности отличны от принятых в обществе. Это кивок в сторону пещерных времен.



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Источник - Газета.Ru

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